/DigiYatra: अब ड्राइविंग लाइसेंस से भी मिलेगी एयरपोर्ट पर एंट्री, बस करना होगा यह छोटा सा काम

हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बेहद अच्छी खबर सामने आई है. डिजिटल आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म डिजियात्रा ने अपने ऐप में एक नया और काम का फीचर शामिल किया है. अब यात्री एयरपोर्ट्स पर अपनी पहचान साबित करने के लिए डिजीलॉकर के जरिए सत्यापित अपने ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकेंगे. इस बदलाव से अब यात्रियों के पास पहचान सत्यापन के लिए पहले से ज्यादा विकल्प उपलब्ध हो गए हैं.
डिजियात्रा के नए अपडेट के साथ ही मौजूदा यूजर्स अपने डिजियात्रा वॉलेट में ड्राइविंग लाइसेंस को एक अतिरिक्त पहचान पत्र के रूप में जोड़ सकते हैं. वहीं नए साइन-अप करने वाले यूजर शुरुआत में ही अपनी पसंद के अनुसार दस्तावेज चुन सकते हैं. यदि किसी यात्री के वॉलेट में दोनों पहचान पत्र लिंक हैं, तो वे बोर्डिंग पास मैचिंग के दौरान अपनी सुविधा से किसी एक को प्राइमरी आईडी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं.
डिजियात्रा फाउंडेशन के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण यूजर्स की सहमति के बाद ही डिजीलॉकर से सुरक्षित तरीके से प्राप्त किया जाता है. यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड है और सारा डेटा सिर्फ यात्री के फोन या डिवाइस में ही स्टोर रहता है. डिजियात्रा प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल पर काम करता है, जिससे यूजर्स की निजी जानकारी उनकी इजाजत के बिना कहीं भी शेयर नहीं की जा सकती.
डिजियात्रा का दायरा लगातार बढ़ रहा है और यह फिलहाल देश के 39 प्रमुख एयरपोर्ट्स पर अपनी सेवाएं दे रहा है. इस ऐप को अब तक 2.5 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है. इतना ही नहीं, इसके कॉन्टैक्टलेस वेरिफिकेशन सिस्टम के जरिए अब तक 10.5 करोड़ से ज्यादा यात्री अपनी यात्रा पूरी कर चुके हैं. इससे साफ जाहिर होता है कि हवाई यात्रियों के बीच यह प्रणाली तेजी से लोकप्रिय हो रही है.
डिजियात्रा फाउंडेशन अब अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के लिए भी अपनी सेवाओं का विस्तार करने की योजना बना रहा है. जल्द ही इसका लाइव ट्रायल शुरू किया जाएगा. वर्तमान में यह ऐप 11 क्षेत्रीय भाषाओं का समर्थन करता है और 2027 तक इसमें सभी 22 आधिकारिक भाषाओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके साथ ही आने वाले समय में देश के 26 और नए एयरपोर्ट्स पर डिजियात्रा सुविधा शुरू करने की तैयारी चल रही है.