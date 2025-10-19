Facebook अब आपके फोन की गैलरी में करेगा तांक-झांक, प्राइवेट फोटो पर भी होगी AI की नजर! खतरे में तो नहीं प्राइवेसी?

Facebook New Features: सोशल मीडिया का दिग्गज प्लेटफॉर्म फेसबुक समय समय पर नए नए फीचर्स यूजर्स के लिए लाता रहता है. एक बार फिर फेसबुक की मदर कंपनी मेटा (Meta) यूजर्स के लिए एक नया AI टूल की शुरुआत की है. मेटा का यह नया टूल आपके फोन के कैमरे तक पहुंच सकता है. जी हां, आपने सही सुना है. यह फीचर केवल आपकी फेसबुक (Facebook) पर अपलोड की गई तस्वीरों तक ही सीमित नहीं है बल्कि आपके प्राइवेट और अभी तक अपलोड न की गई फोटो और वीडियो को भी AI की मदद से शेयरवर्थी यानी शेयर करने लायक इमेज खोज लाएगा. Meta का दावा है कि यह फीचर पूरी तरह से ऑप्ट-इन है यानी यूजर्स के बिना कोई डेटा नहीं देखा जाएगा. लेकिन सवाल यह है कि क्या आपकी प्राइवेसी इस नए AI युग में सुरक्षित रहेगी?

कैसे काम करेगा यह नया फीचर?

अगर आप इस फीचर को ऑन करते हैं तो फेसबुक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आपकी फोन गैलरी में झांकेगा. यह AI लगातार आपकी अनपोस्टेड तस्वीरों को मेटा के क्लाउड पर अपलोड करेगा. इसका उद्देश्य उन छिपे हुए फोटो को ऊपर लाना है जो अक्सर स्क्रीनशॉट्स और फालतू इमेज के बीच दब जाते हैं. इसके बाद यह AI उन तस्वीरों से एडिट किए हुए सुझाव या कोलाज बनाकर आपको देगा जिसे आप सेव या शेयर कर सकते हैं. अभी यह फीचर अमेरिका और कनाडा में शुरू हुआ है जल्द ही भारत में इस फीचर की शुरुआत हो सकती है.

प्राइवेसी पर बड़ा सवाल

इस फीचर को लेकर यूजर्स की प्राइवेसी पर बड़ी सवाल खड़ा सवाल खड़ा हो गया है. जून में शुरुआती टेस्टिंग के दौरान मेटा ने दावा किया था कि वह इन प्राइवेट तस्वीरों का इस्तेमाल अपने AI को ट्रेन करने के लिए नहीं करेगा लेकिन भविष्य के लिए कोई पक्की बात नहीं कही थी. अब इस फीचर की घोषणा करते हुए मेटा ने एक बड़ी शर्त रखी है.

मेटा का कहना है कि हम आपके कैमरा रोल के मीडिया का उपयोग मेटा में AI को बेहतर बनाने के लिए नहीं करते हैं जब तक कि आप इस मीडिया को हमारे AI टूल से एडिट करने या शेयर करने का ऑप्शन नहीं चुनते हैं .

इस पर सवालों के जवाब देते हुए मेटा के स्पोकपर्सन साफ किया कि यह फीचर जो कैमरा रोल मीडिया अपलोड करता है उसका इस्तेमाल मेटा में AI को बेहतर बनाने के लिए नहीं किया जाएगा. केवल अगर आप उन सुझावों को हमारे AI टूल से एडिट करते हैं या उन्हें फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं तभी मेटा में AI को बेहतर बनाने के लिए उपयोग हो सकता है.

मेटा के क्लाउड में अपलोड होंगी पिक्चर

ऑप्ट-इन करते ही आपकी अनपोस्टेड तस्वीरें मेटा के क्लाउड में अपलोड और स्टोर हो जाएंगी और AI उन्हें देखेगा. लेकिन मेटा के अनुसार इन तस्वीरों का इस्तेमाल AI ट्रेनिंग के लिए तभी होगा जब आप AI के बनाए गए सुझावों को एडिट करेंगे या उन्हें फेसबुक पर शेयर करेंगे. मेटा का कहना है कि आपकी मीडिया का इस्तेमाल ऐड दिखाने के लिए नहीं के लिए नहीं किया जाएगा और आप इस सुविधा को कभी भी बंद कर सकते हैं.

यह सुविधा यूजर्स को उनकी पुरानी यादों को नए और क्रिएटिव तरीके से सामने लाने का ऑप्शन देती है लेकिन इसके बदले में उन्हें अपनी प्राइवेट गैलरी का एक्सेस मेटा को देना होगा. यह फैसला अब यूजर्स पर है कि वे AI की क्रिएटिविटी को चुनते हैं या अपनी प्राइवेसी को महत्व देते हैं.

