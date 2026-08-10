/नया फोन खरीदना हुआ महंगा तो टेक कंपनियों ने खेला बड़ा खेल! जानिए कैसे नंबर-1 बना सेकंड हैंड मार्केट

आज के दौर में नया स्मार्टफोन खरीदना आम आदमी के बजट से बाहर होता जा रहा है. महंगे कंपोनेंट्स और रैम की बढ़ती कीमतों के कारण मोबाइल कंपनियों ने नए फोन का प्रोडक्शन धीमा कर दिया है. लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा रिफर्बिश्ड यानी सेकंड हैंड मार्केट को मिल रहा है. मार्केट रिसर्च फर्म Omdia की ताजा रिपोर्ट ने पूरी टेक इंडस्ट्री को चौंका दिया है. इतिहास में पहली बार नए स्मार्टफोन के मुकाबले रिफर्बिश्ड मार्केट में ज्यादा डिस्प्ले पैनल सप्लाई किए गए हैं. आइए आसान शब्दों में समझते हैं कि मोबाइल मार्केट का यह नया ट्रेंड ग्राहकों के लिए कितना फायदेमंद साबित होने वाला है.
पिछले कुछ समय से स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाली मेमोरी और चिपसेट काफी महंगे हो गए हैं. इस वजह से मोबाइल बनाने वाली कंपनियों के लिए नए स्मार्टफोन तैयार करना काफी खर्चीला हो गया है. लागत बढ़ने के कारण कंपनियां नए फोन का उत्पादन घटा रही हैं. इसका सीधा असर बाजार पर दिख रहा है और नए फोन के दाम लगातार बढ़ रहे हैं.
मार्केट रिसर्च कंपनी Omdia की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 की पहली तिमाही में रिफर्बिश्ड मार्केट को 29.8 करोड़ डिस्प्ले पैनल भेजे गए. वहीं दूसरी ओर नए स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को सिर्फ 28.9 करोड़ पैनल ही मिले. यह इतिहास में पहली बार हुआ है जब नए स्मार्टफोन के मुकाबले मरम्मत और सेकंड हैंड मार्केट में ज्यादा डिस्प्ले सप्लाई किए गए हैं.
डिस्प्ले बनाने वाली फैक्ट्रियों को बंद करना या उनका प्रोडक्शन अचानक रोकना बहुत नुकसानदायक होता है. इसलिए जब स्मार्टफोन कंपनियों ने नए फोन बनाना कम किया, तो डिस्प्ले निर्माताओं ने अपने अतिरिक्त डिस्प्ले रिफर्बिश्ड मार्केट की तरफ भेज दिए. इससे कंपोनेंट निर्माताओं को अपना सामान बेचने का नया रास्ता मिल गया और उनका नुकसान होने से बच गया.
पहले सेकंड हैंड या रिफर्बिश्ड फोन में लोकल या घटिया क्वालिटी के डिस्प्ले लगा दिए जाते थे. लेकिन अब ओलेड (OLED) पैनल की सप्लाई रिफर्बिश्ड मार्केट में तीन गुना बढ़ गई है. इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आप पुराना आईफोन या सैमसंग का फ्लैगशिप फोन खरीदते हैं, तो उसमें आपको कंपनी का असली और हाई-क्वालिटी डिस्प्ले मिलेगा.
अब सिर्फ छोटी दुकानें ही नहीं बल्कि बड़ी टेक कंपनियां भी रिफर्बिश्ड मार्केट में उतर चुकी हैं. सैमसंग ने भारत में Certified Re-Newed प्रोग्राम शुरू किया है. वहीं गूगल भी Cashify के साथ मिलकर अपने पिक्सल फोन को रिफर्बिश्ड करके वारंटी के साथ बेच रहा है. इससे ग्राहकों को कम कीमत में ओरिजिनल पार्ट्स और वारंटी वाला फोन मिल जाता है.
आजकल लोग अपना फोन 3 से 4 साल तक इस्तेमाल कर रहे हैं. जब फोन पुराना होता है तो उसकी बैटरी या स्क्रीन बदलना जरूरी हो जाता है. सप्लाई बढ़ने से अब स्पेयर पार्ट्स आसानी से और सही दाम पर उपलब्ध होंगे. अगर आप नया मिड-रेंज फोन खरीदने का सोच रहे हैं, तो उसी बजट में आपको पुराना प्रीमियम फोन नए जैसी कंडीशन में मिल सकता है.