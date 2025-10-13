दिवाली पर उतार फेंकिए पुरानी झालर... उठा लाएं ये स्मार्ट बल्ब, चमक उठेगा घर का कोना-कोना

Diwali Lighting: दिवाली का त्योहार आने वाला है बस आने ही वाला है और हर घर को जगमगाने की तैयारी शुरू हो गई है. हर कोई चाहता है कि उसका घर सबसे अलग और खास दिखे. अगर आप भी इस बार दिवाली पर घर सजाने के लिए स्मार्ट लाइट्स खोज रहे हैं और बजट ज्यादा नहीं है तो परेशान होने की बात नहीं है. मात्र 1500 रुपये में भी आप अपने घर को दुल्हन की तरह स्मार्ट लाइटों से सजा सकते हैं. अमेजन और फ्लिपकार्ट की सेल में 1,500 रुपये से कम कीमत में कई स्मार्ट लाइट्स मिल रही हैं जो न केवल दिवाली पर घर को रोशन करेंगी बल्कि साल भर भी इस्तेमाल की जा सकती हैं. इनमें वाई-फाई से जुड़ी स्मार्ट बल्ब्स और रंग-बिरंगे LED स्ट्रिप्स शामिल हैं जिन्हें आसानी से मोबाइल ऐप या वॉइस कमांड से कंट्रोल किया जा सकता है. आइए जानते हैं इन लाइट्स की खासियत और कीमत.

Philips WiZ 9W E27 Smart Bulb

अगर आप कम खर्च में एक वाई-फाई से कनेक्ट होने वाली यह बल्ब तलाश रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है Philips WiZ. Philips की यह लाइट ऐप से कंट्रोल की जा सकती है और अपने मनपसंद कलर सेट कर सकते हैं. इसके साथ ही Alexa और Google Assistant के साथ वॉइस कमांड भी काम करती है. इसे आप दिवाली के बाद डेली लाइफ की लाइटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. बात करें इसकी कीमत तो अमेजन पर अभी यह मात्र 545 रुपये में मिल रही है.

Mi Smart LED Color Bulb (B22)

Mi की यह 9W स्मार्ट बल्ब 16 मिलियन रंगों और अलग-अलग ब्राइटनेस के साथ आती है. इसे Alexa और Google Assistant से कंट्रोल किया जा सकता है. ऐप के जरिए आप गर्म और ठंडी सफेद रोशनी या रंग-बिरंगे मोड ऑप्शन भी चुन सकते हैं. सबसे खास बात यह है कि दिवाली के मौके पर आप अपने घर को इस लाइट की सहायता से मनपसंद कलर दे सकते हैं, इसके लिए आपके पास 16 मिलियन कलर ऑप्शन मौजूद रहेगा. इसकी कीमत Amazon पर ₹529 और फ्लिपकार्ट पर ₹599 है.

Qubo 9W Smart Bulb

Qubo स्मार्ट बल्ब Wi-Fi और ब्लूटूथ दोनों डिवाइस से कनेक्ट कर कंट्रोल किया जा सकता है. इसमें 16 मिलियन कलर और 16 प्रीसेट लाइटिंग सीन हैं. Alexa और Google Assistant से वॉइस कंट्रोल भी किया जा सकता है. दिवाली पर यह बल्ब आपके घर की खूबसूरती कई गुना तक बढ़ा सकता है. अमेजन से इसे आप सिर्फ ₹444 में खरीद सकते हैं वहीं Flipkart पर ₹699 का है.

Wipro Garnet 9W Smart Bulb

दिवाली की सजावट के लिए Wipro Garnet 9W Smart Bulb भी कम बजट में बेस्ट ऑप्शन है. Wipro Garnet स्मार्ट बल्ब में तीन कलर सेटिंग्स हैं: Yellow, Light Yellow और White. यह वाई-फाई से कनेक्ट होती है और Wipro Next Smart Home ऐप या Alexa/Google Assistant से कंट्रोल की जा सकती है. इसकी कीमत अमेजन सिर्फ ₹409 है.

Amazon Basics 12W Smart LED Bulb

16 मिलियन कलर और अलग-अलग सफेद शेड्स के साथ यह बल्ब 10% से 100% तक डिम की जा सकती है. इसमें म्यूजिक सिंक और प्रीसेट मोड्स भी मिलते हैं. Alexa और Google Assistant के साथ वॉइस कंट्रोल भी किया जा सकता है. दिवाली की सजावट के लिए यह भी बेस्ट है. बात करें इसकी कीमत की तो अमेजन से आप इसे सिर्फ 525 रुपये में खरीद सकते हैं.

