दिवाली धमाका! बस कर लीजिए ये रीचार्ज Netflix और JioHotstar हो जाएंगे बिलुकल Free, डेटा की चिंता भी होगी खत्म!

Free Netflix JioHotstar Plan: दिवाली का त्योहार नजदीक है और खुशियों के इस मौके पर हर कोई चाहता है कि एंटरटेनमेंट का मजा दोगुना हो जाए. अगर आप इस दिवाली बिना किसी टेंशन के अपनी पसंदीदा फिल्में, सीरीज और लाइव शो देखना चाहते हैं तो आपके लिए जबरदस्त खबर है! टेलीकॉम कंपनियों ने एक ऐसा कमाल का रीचार्ज प्लान पेश किया है, जिसमें आपको Netflix और JioHotstar जैसे बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन बिलकुल मुफ्त मिल रहा है. इतना ही नहीं, इस प्लान में आपको डेटा की चिंता भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी.  

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 12, 2025, 12:53 PM IST
Free Netflix JioHotstar Plan: दिवाली का त्यौहार आते ही हर तरफ ऑफर्स और डिस्काउंट की बारिश होने लगती है. ऐसे में अगर आपको फ्री में Netflix,  JioHotstar या फिर JioCinema का मजा मिल जाए तो त्यौहार की खुशी डबल हो जाती है. इस फेस्टिव सीजन टेलीकॉम कंपनियां भी अपने ग्राहकों के लिए शानदार रिचार्ज प्लान लाई हैं, जिनमें डेटा, कॉलिंग और ओटीटी सब्सक्रिप्शन का मजा एक साथ मिल रहा है. इस दीवाली अगर आप भी मोबाइल रीचार्ज के साथ भरपूर डेटा और फ्री एंटरटेनमेंट का मजा लेना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट रीचार्ज प्लान ये रहे....

फ्री में JioHotstar और Netflix देखना चाहते हैं, तो आज हम आपको कुछ ऐसे रिचार्ज प्लान्स के बारे में बता रहे हैं, जिनमें आपको जियोहॉटस्टार और नेटफ्लिक्स दोनों का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा. एयरटेल और जियो के पास ऐसे दो-दो प्लान्स हैं. वीआई के पास ऐसा कोई प्लान नहीं है, जिसमें ये दोनों ओटीटी सब्सकिप्शन एकसाथ फ्री मिलते हो, लेकिन वीआई के पास फ्री नेटफ्लिक्स वाला एक पैसा वसूल प्लान है. लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा...

Jio का ये प्लान है बेस्ट
दिवाली पर अगर आप डेटा के साथ एंटरटेनमेंट का मजा लेना चाहते हैं तो आपके लिए जियो का 1299 रुपये वाला प्लान बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. कंपनी के इस प्लान में यूजर्स को 84 दिनों की लंबी वैलिडिटी मिल जाती है और इसमें फ्री कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस और डेली 2GB डेटा भी मिलता है. वहीं 5 जी यूजर्स को अलग से अनलिमिटेड डेटा भी दिया जाता है. सबसे खास बात यह है कि इस रीचार्ज प्लान में आपको  प्लान में Netflix और JioHotstar सब्सक्रिप्शन बिलकुल फ्री में दिया जाता है. साथ ही इस प्लान में आपको जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड का एक्सेस दिया जा रहा है. इस प्लान में ग्राहकों को कुछ अन्य स्पेशल ऑफर्स भी मिल रहे हैं.

Airtel का 598 रुपये वाला प्लान
एयरटेल के इस प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. साथ ही फ्री कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस और डेली 2GB डेटा भी यूजर्स को मिलता है. अगर आपका फोन 5G है तो आप अनलिमिटेड 5G डेटा का मजा ले सकते हैं. बात करें एंटरटेनमेंट की तो इस प्लान में Netflix, JioHotstar, ZEE5 Premium, Extreme Play Premium, Perplexity AI Pro और Free Hellotunes जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं.

Vi का यूजर्स के लिए ये प्लान है बेस्ट
बात करें Vi की तो इस कंपनी के पास ऐसा कोई प्लान नहीं है जिसमें नेटफ्लिक्स और जियोहॉटस्टार दोनों फ्री मिल रहे हों. लेकिन अगर आप वीआई यूजर हैं तो फ्री नेटफ्लिक्स के लिए 1599 रुपये वाला प्लान ले सकते हैं. कंपनी के इस प्लान की वैलिडिटी 84 दिनों की है और इसमें फ्री कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस और फुल डे अनलिमिटेड डेटा भी मिलता है. प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है. प्लान में नेटफ्लिक्स (मोबाइल+टीवी) सब्सक्रिप्शन यूजर्स को दिया जाता है तो यह प्लान भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है.

Jio  का 899 रुपये का प्लान

दिवाली पर एंटरटेनमेंट के साथ डेटा का भरपूर मजा देने वाले प्लान में नंबर वन पर है जियो का 899 रुपये वाला प्लान. इन प्लान में यूजर्स को पूरे 90 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. साथ ही JioHotstar, जियोहोम टू, जियो गोल्ड, हर दिन 2 जीबी डेटा और अनलिमटेड 5G डेटा मिलता है. इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS प्रतिदिन का फायदा भी दिया जा रहा है. एंटरटेनमेंट और कनेक्टिविटी का यह कॉम्बो प्लान फेस्टिव सीजन में यूजर्स के लिए किसी तोहफे से कम नहीं. अगर आप अपने लिए एक लंबी वैलिडिटी वाला रिचार्ज ढूंढ रहे हैं, तो यह जियो का ऑफर आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकता है.

