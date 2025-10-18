नया लैपटॉप खरीदने का बना रहे हैं प्लान? ₹40,000 के अंदर इन 3 बेस्ट-सेलर मॉडल्स पर मिल रही है तगड़ी Diwali छूट

Diwali 2025 Laptop Deals: इस फेस्टिव सीजन अगर आप भी नया लैपटॉप खरीदने का सोच रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. दिवाली के मौके पर मिल रही छूट के कारण 40,000 रुपये के अंदर भी मार्केट में कुई शानदार लैपटॉप मिल रहे हैं जो परफॉर्मेंस और फीचर्स दोनों में बहुत ही बेहतरीन हैं. ऐसे में अगर आप इस त्योहार पर कम दाम में जबरदस्त स्पेशिफिकेशंस वाला लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं तो ₹40,000 के अंदर मिलने वाले ये 3 लैपटॉप्स आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकते हैं. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

ASUS Vivobook 15 (2025) with Office 2024 + M365 Basic

अगर आप 40,000 से कम कीमत में अच्छा लैपटॉप खरीदने का सोच रहे हैं तो ASUS का नया Vivobook 15 (2025) लैपटॉप आपके लिए बेस्ट है. कंपनी ने इस लैपटॉप को स्टाइलिस डिजाइन और पोर्टेबिलिटी को ध्यान में रखकर बना है. यह थिन और लाइट लैपटॉप है जिसका वजन केवल 1.70 किलोग्राम है और यह Cool Silver कलर में मिल रहा है. कंपनी के इस लैपटॉप में 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलता है जो एंटी-ग्लेयर और LED बैकलिट है. स्क्रीन का स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 84% है और यह TÜV Rheinland सर्टिफाइड है जिससे आंखों पर कम दबाव पड़ता है.

यह लैपटॉप इंटेल कोर i3 13वीं जनरेशन 1315U प्रोसेसर, 16GB रैम और 512GB SSD स्टोरेज के साथ आता है. इसमें Windows 11 Home पहले से इंस्टॉल है और Microsoft Office 2024 + M365 Basic भी शामिल है. कीबोर्ड बैकलिट है जिससे अंधेरे में टाइप करना आसान है. यह लैपटॉप ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव के बिना आता है, जिससे इसकी डिजाइन और भी पतली और हल्की बनी है.

Acer Aspire Lite (AMD Ryzen 5)

Acer ने अपने Acer Aspire Lite (AMD Ryzen 5) लैपटॉप को बजट यूजर्स के लिए पेश किया है जो भरोसेमंद और स्मूथ परफॉर्मेंस की खोज में रहते हैं. यह खासकर उन यूजर्स के लिए बेस्ट है जो AMD प्रोसेसर को लाइक करते हैं. एसर के इस लैपटॉप में Ryzen 5 7430U प्रोसेसर के साथ 16GB LPDDR5 रैम और 512GB SSD स्टोरेज मिलता है, डेलीयूज के कामों और मल्टीटास्किंग के लिए बेस्ट है.

15.6 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले एकदम रियल विजुअल का फील देता है. इस दिवाली, Acer ऑनलाइन स्टोर पर इस वेरिएंट की कीमत ₹38,999 रखी गई है, जो इसे बजट फ्रेंडली और आकर्षक ऑफर बनाती है.

DELL 15 AMD Ryzen 5 Hexa Core 7530U

इस दिवाली पर आप 40,000 रुपये से कम में Dell के भी लैपटॉप खरीद सकते हैं. डेल का नया 15-inch Thin and Light Laptop (3535) नार्मल यूज के लिए बेस्ट है. जो स्टाइल और पोर्टेबिलिटी दोनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. यह लैपटॉप Platinum Silver कलर में मिल रहा है. बात करें इसके वजह की तो यह मात्र 1.67 किलोग्राम का है, जिससे इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है. फेस्टिव आफर्स के साथ इसक कीमत ₹38,990 है.

लैपटॉप में AMD Ryzen 5 Hexa Core 7530U प्रोसेसर के साथ 16GB रैम और 512GB SSD स्टोरेज दिया गया है, जो स्मूथ परफॉर्मेंस और तेज मल्टीटास्किंग के लिए पर्याप्त है. इसमें 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलता है और यह ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव के बिना आता है जिससे डिजाइन और भी पतली और हल्की बनी है. डील्स की बात करें तो इसे नो कॉस्ट EMI ₹6,499/महीने से खरीदा जा सकता है. पेमेंट के विकल्पों में कैश ऑन डिलीवरी, नेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट/एटीएम कार्ड शामिल हैं. इसके साथ 1 साल की ऑनसाइट वारंटी भी मिलती है. यह लैपटॉप उन यूजर्स के लिए बढ़िया विकल्प है जो स्टाइलिश, हल्का और पावरफुल डिवाइस चाहते हैं.

