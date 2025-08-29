दीवाली-छठ पर घर जाने की टेंशन छोड़ो! ट्रेन चलने के 15 मिनट पहले ही यूं करें कन्फर्म टिकट
दीवाली-छठ पर घर जाने की टेंशन छोड़ो! ट्रेन चलने के 15 मिनट पहले ही यूं करें कन्फर्म टिकट

दीवाली और छठ का त्यौहार को लेकर अभी से ही ट्रेन की टिकट मिलना मुश्किल हो गया है. कई ट्रेनों में तो सीट फुल हो गई है. आसे में भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक नई सेवा शुरू की है. इसके तहत अब आप टिकट ट्रेन खुलने से सिर्फ 15 मिनट पहले भी बुक कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे..

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 29, 2025, 01:53 PM IST
दीवाली-छठ पर घर जाने की टेंशन छोड़ो! ट्रेन चलने के 15 मिनट पहले ही यूं करें कन्फर्म टिकट

Train Ticket 15 Minutes Before: फेस्टिव सीजन में ट्रेन का कन्फर्म टिकट आसान बात नहीं होती है. दीपाली-छठ जैसे त्यौहारों के महीनों पहले ही ट्रेन के सारे टिकट फुल हो जाते हैं. ऐसे में बहुत से लोग कन्फर्म टिकट के लिए बहुत परेशान रहते हैं. लेकिन अब इस परेशानी का हल मिल गया है. आप ट्रेन खुलने के 15 मिनट पहले तक कन्फर्म टिकट बुक कर सकते हैं. सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ऐसा बिलकुल हो सकता है. भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई काम कर रहा है. इसी में भारतीय रेलवे ने नई सर्विस शुरू की है जिससे ट्रेन खुलने के 15 मिनट पहले तक आप कन्फर्म टिकट बुक कर सकते .

भारतीय रेलवे का यह कदम उन यात्रियों के है जिन्हें अचानक यात्रा पर निकलना पड़ता है. साथ ही इस सर्विस से रेलवे को भी फायदा होगा. इससे उन सीटों का बेहतर उपयोग हो सकेगा जो ट्रेन में खाली रह जाती हैं. अभी यह सुविधा दक्षिण रेलवे जोन के तहत चलने वाली कुछ वंदे भारत एक्सप्रेस मार्गों पर शुरू की गई हैं. आइए जानते हैं कौन सी हैं ये ट्रेन

Add Zee News as a Preferred Source

20642 कोयंबटूर – बेंगलुरु कैंट.
20631 मंगलुरु सेंट्रल – तिरुवनंतपुरम सेंट्रल
20627 चेन्नई एग्मोर – नागरकोइल
20677 डॉ एमजीआर चेन्नई सेंट्रल – विजयवाड़ा
20628 नागरकोइल – चेन्नई एग्मोर
20646 मंगलुरु सेंट्रल – मडगांव
20632 तिरुवनंतपुरम सेंट्रल – मंगलुरु सेंट्रल
20671 मदुरै – बेंगलुरु कैंट.
 
इन ट्रेनों में मार्ग के बीच के स्टेशनों से चढ़ने वाले यात्री अब आखिरी समय तक  बुकिंग विंडो का लाभ उठा सकते हैं.

अब जान लीजिए वंदे भारत टिकट ऑनलाइन बुक करने की पूरा प्रोसेस

भारतीय रेलवे ने अपने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) को अपडेट किया है, जिसके तहत अब ट्रेन शुरू होने से 15 मिनट पहले तक टिकट बुक कर सकते हैं.
इसके लिए आप सबसे पहले IRCTC की वेबसाइट www.irctc.co.in पर जाएं या IRCTC रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप ओपन करें.
अपने मौजूदा IRCTC क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करें या अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो नया अकाउंट बनाएं.
बोर्डिंग और डेस्टिनेशन स्टेशन, यात्रा की डेट सेलेक्ट करें और वंदे भारत ट्रेन को सेलेक्ट करें.
सिस्टम आपको रियल-टाइम में खाली सीटें दिखाएगा.
एग्जीक्यूटिव क्लास या चेयर कार में सीट चुनें साथ ही अपने बोर्डिंग स्टेशन का चयन करें.
डिजिटल तरीकों से पेमेंट करें और अपना ई-टिकट तुरंत एसएमएस और ईमेल के माध्यम से प्राप्त करें करें.

अचानक ट्रिप प्लान करने वाले लोगों को होगा फायदा
अंतिम समय में बुकिंग करने की सुविधा यात्रियों के लिए कई प्रकार से फायदेमंद है. जो लोग अचानक ट्रिप प्लान करते हैं, उन्हें वेटलिस्ट या दूसरे विकल्पों पर निर्भर नहीं होना पड़ता. यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि खाली सीटें तुरंत यात्रियों को दी जा सकें, जिससे यात्रियों की संख्या भी बढ़ती है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह की बुकिंग का किराया सामान्य टिकट के बराबर रहता है और इसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाता है.

FAQs

अंतिम समय टिकट बुकिंग सर्विस क्या है?
यह सुविधा यात्रियों को ट्रेन खुलने से सिर्फ 15 मिनट पहले तक कन्फर्म टिकट बुक करने की अनुमति देती है. इससे अचानक यात्रा करने वाले लोग भी आसानी से सीट पा सकते हैं.

क्या अंतिम समय बुकिंग के लिए अतिरिक्त शुल्क लगेगा?
नहीं, इसका किराया सामान्य टिकट के बराबर है और कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाता.

कौन सी ट्रेनें इसमें शामिल हैं?
फिलहाल दक्षिण रेलवे जोन की आठ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में लागू.

क्या टिकट रद्द किए जा सकते हैं?
हां, लेकिन भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार मानक रद्दीकरण शुल्क लागू होंगे.

टिकट कैसे बुक करें?
IRCTC वेबसाइट या रेल कनेक्ट ऐप से सीट चुनें और डिजिटल पेमेंट करें.

क्या यह सभी वंदे भारत ट्रेनों पर उपलब्ध है?
नहीं, यह फिलहाल केवल दक्षिण रेलवे जोन की आठ ट्रेनों पर लागू है, लेकिन बाद में विस्तार की उम्मीद है.

क्या ऑफलाइन बुकिंग संभव है?
हां, स्टेशनों पर पीआरएस काउंटर भी इस सुविधा का समर्थन करते हैं.

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

;