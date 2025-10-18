दिवाली में लूट लें डील! iPhone से लेकर Samsung तक मिल रहा बंपर ऑफर, फिर नहीं मिलेगा गोल्डन चांस

Diwali Deals on Smartphone: इस दिवाली आप अपने पुराने स्मार्टफोन से अपग्रेड करना चाहते हैं और दमदार परफॉर्मेंस के साथ बेहतरीन कैमरा फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये ऑफर्स आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं. मार्केट में मिल रही हैं ऐसी धमाकेदार फ्लैगशिप डील्स जो आपका दिल जीत लेंगी. चलिए जानते हैं किन फोन्स पर सबसे बेस्ट ऑफर डील्स मिल रही है.

iPhone 17 Pro

एप्पल का लेटेस्ट आईफोन 17 Pro मॉडल आपका हो सकता है. इस फोन की कीमत 1,34,900 है, लेकिन सेलेक्टेड बैंक कार्ड्स से भुगतान करने पर आपको 5,000 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक मिल सकता है. ये नया दमदार फोन Apple Intelligence फीचर्स के साथ पेश किया गया है.

Oneplus 13

वनप्लस का यह शानदार फ्लैगशिप फोन डिस्काउंट के बाद 61,985 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है. इस स्मार्टफोन में शानदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन कैमरा सेटअप मिलता है. बैंक ऑफर्स के साथ इस फोन पर जबरदस्त ऑफर्स दिए गए है.

Realme GT 7 Pro

आप अगर गेमिंग के लिए जबरदस्त फोन ढंढ रहे हैं, तो यह डिवाइस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. इसमें Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर के साथ फ्लैगशिप ग्रेड कैमरा सेटअप शामिल है. इस फोन की कीमत 69,999 से घटकर अब सिर्फ 44,499 रुपये हो गई है.

Samsung Galaxy S25 Ultra

1,29,999 रुपये की कीमत वाला यह स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पर अब 1,03,969 में उपलब्ध है. इस फोन में Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर से साथ 200MP का कैमरा सेटअप मिलता है.