Advertisement
trendingNow12967153
Hindi Newsटेक

दिवाली में लूट लें डील! iPhone से लेकर Samsung तक मिल रहा बंपर ऑफर, फिर नहीं मिलेगा गोल्डन चांस

Diwali Offers On Smartphone: दीवाली से पहले अगर आप शानदार फीचर्स वाला नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो यह डील्स आपके लिए धमाकेदार मौका है. चुनिंदा फ्लैगशिप फोन पर जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है. आइए जानते हैं डिटेल में.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 18, 2025, 04:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिवाली में लूट लें डील! iPhone से लेकर Samsung तक मिल रहा बंपर ऑफर, फिर नहीं मिलेगा गोल्डन चांस

Diwali Deals on Smartphone: इस दिवाली आप अपने पुराने स्मार्टफोन से अपग्रेड करना चाहते हैं और दमदार परफॉर्मेंस के साथ बेहतरीन कैमरा फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये ऑफर्स आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं. मार्केट में मिल रही हैं ऐसी धमाकेदार फ्लैगशिप डील्स जो आपका दिल जीत लेंगी. चलिए जानते हैं किन फोन्स पर सबसे बेस्ट ऑफर डील्स मिल रही है.

यह भी पढ़ें: अब इंटरनेट चलेगा नॉन-स्टॉप! डेटा की टेंशन खत्म, इन प्लान में मिल रहे Free Hotstar-SonyLIV और ढ़ेरों बेनिफिट्स

iPhone 17 Pro

Add Zee News as a Preferred Source

एप्पल का लेटेस्ट आईफोन 17 Pro मॉडल आपका हो सकता है. इस फोन की कीमत 1,34,900 है, लेकिन सेलेक्टेड बैंक कार्ड्स से भुगतान करने पर आपको 5,000 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक मिल सकता है. ये नया दमदार फोन Apple Intelligence फीचर्स के साथ पेश किया गया है.  

Oneplus 13
वनप्लस का यह शानदार फ्लैगशिप फोन डिस्काउंट के बाद 61,985 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है. इस स्मार्टफोन में शानदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन कैमरा सेटअप मिलता है. बैंक ऑफर्स के साथ इस फोन पर जबरदस्त ऑफर्स दिए गए है.  

Realme GT 7 Pro
आप अगर गेमिंग के लिए जबरदस्त फोन ढंढ रहे हैं, तो यह डिवाइस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. इसमें Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर के साथ फ्लैगशिप ग्रेड कैमरा सेटअप शामिल है. इस फोन की कीमत 69,999 से घटकर अब सिर्फ 44,499 रुपये हो गई है.  

यह भी पढ़ें: नया लैपटॉप खरीदने का बना रहे हैं प्लान? ₹40,000 के अंदर इन 3 बेस्ट-सेलर मॉडल्स पर मिल रही है तगड़ी Diwali छूट

Samsung Galaxy S25 Ultra

1,29,999 रुपये की कीमत वाला यह स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पर अब 1,03,969 में उपलब्ध है. इस फोन में Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर से साथ 200MP का कैमरा सेटअप मिलता है. 

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

Diwali DealsSmartphones

Trending news

नेशनल हेराल्ड केस में 'स्वामी' ने रखी ऐसी बात, कोर्ट अब 29 नवंबर को करेगा सुनवाई
NATIONAL HERALD
नेशनल हेराल्ड केस में 'स्वामी' ने रखी ऐसी बात, कोर्ट अब 29 नवंबर को करेगा सुनवाई
यहां पिछड़ा वर्ग की कॉल पर प्रदेश व्यापी बंद, धनतेरस पर थमे बसों के पहिए, लोग परेशान
Telangana
यहां पिछड़ा वर्ग की कॉल पर प्रदेश व्यापी बंद, धनतेरस पर थमे बसों के पहिए, लोग परेशान
दीवाली पर घूमने जा रहे हैं! ट्रेन में बैठने से पहले पढ़ लें मौसम की ये सख्त चेतावनी
Diwali
दीवाली पर घूमने जा रहे हैं! ट्रेन में बैठने से पहले पढ़ लें मौसम की ये सख्त चेतावनी
इस राज्‍य सरकार ने दिवाली पर कर्मचारियों की मौज करा दी, दी ऐसी खुशखबरी
Tamil Nadu news
इस राज्‍य सरकार ने दिवाली पर कर्मचारियों की मौज करा दी, दी ऐसी खुशखबरी
'पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं पॉपुलेशन पॉलिसी...,' जनसंख्या नियंत्रण पर RSS का सुझाव
rss
'पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं पॉपुलेशन पॉलिसी...,' जनसंख्या नियंत्रण पर RSS का सुझाव
साबरकांठा में दो पक्षों में जमकर 'महाभारत', 120 पर केस; 40 गाड़ियां टूटीं, कई घायल
Sabarkantha
साबरकांठा में दो पक्षों में जमकर 'महाभारत', 120 पर केस; 40 गाड़ियां टूटीं, कई घायल
अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भयानक आग, सरहिंद में पर धूं-धूंकर चले डिब्बे
Amritsar
अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भयानक आग, सरहिंद में पर धूं-धूंकर चले डिब्बे
कश्मीरी प्रोडक्ट्स चमकाएगा गुजराती 'नमक', 2000 KM दूर खाराघोड़ा से पहली बार पहुंचा
Jammu Kashmir
कश्मीरी प्रोडक्ट्स चमकाएगा गुजराती 'नमक', 2000 KM दूर खाराघोड़ा से पहली बार पहुंचा
बताऊं क्या तुझे ऐ हम-नशीं... 'डिजिटल दौर में भी आशिकों का इलाज हैं मजाज़ की गजलें
Majaz Lucknawi
बताऊं क्या तुझे ऐ हम-नशीं... 'डिजिटल दौर में भी आशिकों का इलाज हैं मजाज़ की गजलें
'इससे अच्छा तो मेरा...', इंडिगो के लजीज खाने में नहीं मिला 'स्वाद', क्यों छिड़ी बहस?
Indigo flight
'इससे अच्छा तो मेरा...', इंडिगो के लजीज खाने में नहीं मिला 'स्वाद', क्यों छिड़ी बहस?