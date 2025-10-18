दिवाली-धनतेरस पर समृद्धि नहीं, बर्बादी आएगी... अगर ऑनलाइन गोल्ड-सिल्वर खरीदते समय किए ये 5 'अशुभ' काम!

Digital Gold Buying Tips: धनतेरस का पर्व आज देश भर में बड़े ही धूम के साथ मनाया जा रहा है. इस दिन हर कोई कुछ न कुछ नया जरूर खरीदता है. बहुत से लोग धनतेरस के दिन गोल्ड और सिल्वर को खरीदना शुभ मानते हैं. तो अगर आप भी इस धनतेरस सिल्वर और गोल्ड खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खास है.

बहुत से लोग डिजिटल शॉपिंग को पसंद करते हैं ऐसे में वो ऑनलाइन ही सिल्वर और गोल्ड की खरीदी करते हैं. इसको लेकर एक्सपर्ट्स की राय है कि एक छोटी सी गलती आपको ऑनलाइन ठगी का शिकार बना सकती है. ऑनलाइन सिल्वर और गोल्ड खरीदने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है वर्ना आपका त्यौहार खराब हो सकता है! आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं ऑनलाइन गोल्ड-सिल्वर खरीदते समय किन 5 अहम बातों का घ्यान रखना सबसे जरूरी होता है.

भरोसेमंद साइट से ही खरीदारी करना होगा सही

ऑनलाइन सोना और सिल्वर खरीदते समय सबसे जरूरी काम है प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता का जानना. केवल उन्हीं वेबसाइट या ऐप्स पर भरोसा करें जिनके रिव्यू और रेटिंग अच्छे हों और जो रजिस्टरड हों. आज के समय में बड़े प्लेटफॉर्म के नाम में थोड़ा सा हेरफेर करके कई फेक वेबसाइट तैयार कर ली जाती हैं. ज्यादातर लोग इनमें अंतर नहीं कर पाते हैं और वे फेक वेबसाइट से खरीदारी करके ठगी का शिकार हो जाते हैं.

सरकारी प्रमाणिकता चेक करना है जरूरी

ऑनलाइन सिल्वर या गोल्ड खरीदने से पहले उसकी सरकारी प्रमाणिकता जरूर चेक करें. सोने पर BIS हॉलमार्क और चांदी पर 925 मार्क होना जरूरी है. ये मार्क बताते हैं कि धातु असली है और उसमें मिलावट नहीं है. बिना इन मार्क्स को देखे खरीदारी करना सेफ नहीं है.

ऑफर्स भी हो सकते हैं फर्जी

दिवाली और धनतेरस पर ज्यादातर फ्लेटफॉर्म पर बड़े-बड़े ऑफर्स चल रहे हैं. ऐसे में साइबर ठग भी बड़े-बड़े डिस्काउंट का लालच देकर लोगों के साथ ठगी करने की कोशिश करते हैं. ऐसे में ऑनलाइन सोना और चांदी खरीदते समय फर्जी ऑफर्स से सावधान रहें. कई साइट्स पर 70% डिस्काउंट या धनतेरस स्पेशल फ्री गोल्ड जैसे ऑफर्स दिख सकते हैं. ऐसे ऑफर्स पर तुरंत भरोसा न करें. पहले इन्हें अच्छी तरह चेक करें क्योंकि फर्जी लिंक या ऐप पर क्लिक करने से आपका पर्सनल डेटा चोरी हो सकता है.

पेमेंट करते समय जरूर करें ये काम

ऑनलाइन सोना या चांदी खरीदते समय पेमेंट करते समय खास सावधानी बरतें. हमेशा देखें कि वेबसाइट का लिंक https:// से शुरू हो, जिससे आपका ट्रांजैक्शन सेफ रहे. अपने कार्ड, UPI या बैंक की डिटेल किसी के साथ शेयर न करें और पेमेंट के बाद कन्फर्मेशन जरूर चेक करें. इससे आप स्कैम से बच सकते हैं.

इनवॉइस जरूर लें

ऑनलाइन गोल्ड और सिल्वर खरीदने के बाद बिल या इनवॉइस लेना बिल्कुल न भूलें. यह आपके लिए सबूत का काम करता है. जिसमें प्रोडक्ट की कीमत, क्वालिटी और टैक्स की जानकारी होती है. भविष्य में अगर आप इसे बेचना चाहें या कोई शिकायत करनी हो तो यही इनवॉइस सबसे मददगार साबित होगा.

