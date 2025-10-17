धड़ाम से गिरे दाम, ₹2000 से भी कम में मिल रहे हैं ये पॉपुलर गीजर, फिर नहीं मिलेगा ऐसा मौका!

Amazon Geyser Offer: दिवाली-धनतेरस आते-आते मौसम में बदलाव होने लगता है. इस बार भी दिवाली-धनतेरस से पहले ही ठंडक ने दस्तक दे दी है. सर्दी के मौसम की आहट के साथ ही गर्म पानी की जरूरत हर घर में बढ़ने लगी है. अगर आप भी नया गीजर खरीदने की सोच रहे हैं तो दिवाली और धनतेरस का यह समय आपके लिए एकदम परफेक्ट है! ऑनलाइन सेल में कई ब्रांड्स के गीजर पर शानदार डिस्काउंट मिल रहा है. जहां आप सिर्फ ₹1,889 खर्च कर गीजर खरीद सकते हैं. साथ ही इस ऑफर के बाद कार्ड से जुड़ा ऑफर अलग से मिलेगा. यानी फेस्टिव सीजन में डिस्काउंट ही डिस्काउंट मिल रहा है.

ई-कॉमर्स वेबसाइट्स Amazon पर गीजर बहुत ही कम कीमत पर मिल रहे हैं. फेस्टिव सीजन ऑफर्स का फायदा उठाकर आप कम कीमत में गीजर खरीदकर ठंड से बच सकते हैं. बजट-फ्रेंडली 3 लीटर इंस्टेंट गीजर से लेकर 15 लीटर वाले फैमिली मॉडल्स तक हर जरूरत के हिसाब से विकल्प मौजूद हैं. आइए जानते हैं ऑफर्स की पूरी डिटेल्स.



Amazon Basics Electric Instantaneous Water Heater I 3 litre

अगर आप ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहते हैं और गीजर खरीदने के लिए आपका बजट बहुत कम है तो परेशान मत होइए. आप 2000 रुपये से भी कम कीमत में गीजर खरीद सकते हैं. सुनने में भले ही यकीन न हो रहा हो लेकर Amazon पर 2000 से भी कम में गीजर मिल रहे हैं. वो भी Amazon की ब्रैंडिग के साथ. इस गीजर की कैपिसिटी 3 लीटर की है और आप इसे Amazon पर दिवाली-धनतेरस ऑफर्स के साथ मात्र 1,889 रुपये में अपना बना सकते हैं. 3 लीटर की कैपेसिटी वाले गीजर 1 शख्स के नहाने या किचन के काम के लिए एकदम परफेक्ट है. इस गीजर की सबसे खास बात यह है कि वारंटी के दौरान इसमें किसी तरह की समस्या आती है, तो आप सीधा Amazon से संपर्क करके वारंटी क्लेम कर सकेत हैं. कस्टमर्स को इस पर 1 साल की गारंटी मिलती है.



Crompton InstaBliss 3-L Instant Water Heater (Geyser) with Advanced 4 Level Safety

Crompton का InstaBliss 3-L Instant Water Heater उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो कम समय में गर्म पानी चाहते हैं. इसमें 3 लीटर की टैंक कैपेसिटी कस्टमर्स को मिलती है, जो एक व्यक्ति के नहाने या किचन के लिए सही है. इसमें एडवांस 4-लेवल सेफ्टी सिस्टम दिया गया है, जो इसे परफेक्ट और भरोसेमंद बनाता है. यह इंस्टेंट गीजर पानी को बेहद तेजी से गर्म करता है जिससे ठंडी में समय की बचत होती है. कंपनी इस प्रोडक्ट पर 1 साल की वारंटी भी दे रही है. Amazon पर यह गीजर अभी ₹2,499 में मिल रहा है. सिर्फ इतना ही नहीं अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको अतिरिक्त डिस्काउंट मिलता है.

Orient Electric Aura Instant Pro 3L Instant Geyser

Orient Electric Aura Instant Pro 3L गीजर उन यूजर्स के लिए परफेक्ट है जो कम समय में गर्म पानी चाहते हैं. इसमें 3 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिलती है जो एक व्यक्ति के नहाने या किचन में इस्तेमाल के लिए पर्याप्त है. इसमें 3000 वॉट का पॉवरफुल हीटिंग एलिमेंट मौजूद है जो कुछ ही मिनटों मे पानी गर्म कर देता है. सुरक्षा के लिहाज से कंपनी ने इसमें 5-लेवल सिक्योरिटी शील्ड टेक्नोलॉजी दी है जिससे इसका इस्तेमाल और भी सेफ हो जाता है. इस मॉडल पर कंपनी 1 साल की वारंटी देती है. Amazon पर इसे ₹2,199 की कीमत में खरीदा जा सकता है, वहीं बैंक या क्रेडिट कार्ड ऑफर से अतिरिक्त छूट भी पाई जा सकती है.

Hindware Smart Appliances Immedio Plus 10 L Storage Water Geyser

Hindware Smart Appliances Immedio Plus 10L गीजर नार्मल फैमिली के लिए बेस्ट है. इसका 10 लीटर का टैंक पर्याप्त गर्म पानी की सप्लाई करता है. इसमें IP24 प्रोटेक्शन और ओवरहीट कट-ऑफ जैसे सुरक्षा फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे यूजर्स के लिए परफेक्ट बनाते हैं. इस गीजर पर कंपनी 1 साल की वारंटी भी देती है. फ्लिपकार्ट पर यह फिलहाल ₹4,499 में उपलब्ध है, और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर अतिरिक्त डिस्काउंट भी लिया जा सकता है.

