चार्जिंग को बोलिए गुडबाय! आ गया 500 घंटे बैटरी बैकअप वाला Made in India Neckband, कीमत जान बोलेंगे-बस इतना?

Indian Neckband: अगर आप भी नया नेकबैंड ईयरफोन खरीदने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. दिवाली-धनतेरस से पहले स्मार्ट डिवाइस पर बंपर ऑफर चल रहा है. तो अगर आप भी कम कीमत में अच्छा ईयरफोन खरीदना चाहते हैं तो यह मौका आपके लिए है. स्वदेशी ब्रांड Unix ने भारत में अपना नया वायरलेस नेकबैंड Unix Amor UX-480 लॉन्च कर दिया है. यह एक ऐसा नेकबैंड ईयरफोन जो 500 घंटे तक बिना डिस्चार्ज हुए काम कर सकता है. इंडियन ब्रांड की ये इनोवेटिव डिवाइस पॉवरफुल बैटरी लाइफ के साथ बहुत ही कम कीमत में मिल रही है. आइए जानते हैं ऑफर की पूरी डिटेल.

भारतीय ब्रांड Unix Amor UX-480 की कीमत ₹1,999 रखी गई है. आप इसे Unix की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद सकते हैं साथ ही इसे Meesho और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी खरीदा जा सकता है. Unix का यह नेकबैंड तीन कलर ऑप्शन के साथ आता है ब्लैक, ब्लू और पिंक. सिर्फ यही नहीं कंपनी अपने इस प्रोडक्ट पर 12 महीने की वारंटी भी दे रही है. Unix Amor UX-480 का डिजाइन बहुत ही शानदार और हल्का है, जिससे इसे बिना किसी परेशानी के लंबे समय तक पहना जा सकता है. साथ ही इस स्वदेशी ईयरफोन में मैग्नेटिक ईयरबड्स हैं जो ऑटो ऑन/ऑफ सपोर्ट करते हैं.

Bluetooth 5.4 का मिलता है सपोर्ट

Unix के इस ईयरबड्स में 10.2mm डायनैमिक ड्राइवर्स लगाए गए हैं जो बैलेंस्ड साउंड देते हैं. साथ ही नेकबैंड में Bluetooth 5.4 सपोर्ट दिया गया है जो 10 से 15 मीटर की रेंज में स्टेबल कनेक्शन प्रदान करता है.

यह Environmental Noise Cancellation (ENC) के साथ आता है ताकि कॉल्स के दौरान आवाज़ क्लियर रहे. यूज़र्स को इसमें 5 वॉयस-चेंजिंग इफेक्ट्स और 5 इक्वलाइजर मोड्स भी मिलते हैं, जिससे साउंड प्रोफाइल को कस्टमाइज़ किया जा सकता है.

यह नेकबैंड ईयरफोन कॉल्स के दौरान आवाज को स्पष्ट बनाए रखने के लिए Environmental Noise Cancellation यानी ENC टेक्नोलॉजी से लैस है. साथ ही यूज़र्स इसमें 5 अलग-अलग वॉइस चेंजिंग इफेक्ट्स और 5 इक्वलाइजर मोड्स भी मिलते हैं जिससे वे अपने सुनने के एक्सपीरियंस को अपने अनुसार सेट कर सकते हैं. इन सब के साथ ही वॉयस असिस्टेंट सपोर्ट, लो-लेटेंसी ऑडियो और कराओके मोड भी इसमें मिल जाता है जो कंटेंट क्रिएटर्स या कैज़ुअल यूजर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है.

बिना इंटरनेट के भी मिलेगा म्यूजिक का मजा

इस नेकबैंड की सबसे खास बात है इसकी बैटरी. इसमें 380mAh की बैटरी लगाई गई है जो 90 घंटे तक का प्लेबैक टाइम और 500 घंटे का स्टैंडबाय टाइम देती है.इसे चार्ज करने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है. मात्र 1.5–2 घंटे में यह फुल चार्ज हो जाता है. दिलचस्प बात यह है कि इसमें TF कार्ड स्लॉट भी दिया गया है जिससे आप ऑफलाइन म्यूजिक का भी मजा ले सकते हैं यानी इंटरनेट के बिना भी म्यूजिक का मजा मिलेगा.

