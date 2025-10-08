Advertisement
trendingNow12952726
Hindi Newsटेक

चार्जिंग को बोलिए गुडबाय! आ गया 500 घंटे बैटरी बैकअप वाला Made in India Neckband, कीमत जान बोलेंगे-बस इतना?

Indian Neckband: अगर आप नया नेकबैंड ईयरफोन लेने का सोच रहे हैं तो यह मौका आपके लिए खास है. दिवाली और धनतेरस से पहले स्वदेशी ब्रांड Unix ने अपना नया वायरलेस नेकबैंड Amor UX-480 लॉन्च किया है. इसकी सबसे बड़ी खासियत है 500 घंटे की लंबी बैटरी लाइफ जिससे बार-बार चार्ज करने की चिंता खत्म हो जाती है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 08, 2025, 12:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चार्जिंग को बोलिए गुडबाय! आ गया 500 घंटे बैटरी बैकअप वाला Made in India Neckband, कीमत जान बोलेंगे-बस इतना?

Indian Neckband: अगर आप भी नया नेकबैंड ईयरफोन खरीदने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. दिवाली-धनतेरस से पहले स्मार्ट डिवाइस पर बंपर ऑफर चल रहा है. तो अगर आप भी कम कीमत में अच्छा ईयरफोन खरीदना चाहते हैं तो यह मौका आपके लिए है. स्वदेशी ब्रांड Unix ने भारत में अपना नया वायरलेस नेकबैंड Unix Amor UX-480 लॉन्च कर दिया है. यह एक ऐसा नेकबैंड ईयरफोन जो 500 घंटे तक बिना डिस्चार्ज हुए काम कर सकता है. इंडियन ब्रांड की ये इनोवेटिव डिवाइस पॉवरफुल बैटरी लाइफ के साथ बहुत ही कम कीमत में मिल रही है. आइए जानते हैं ऑफर की पूरी डिटेल.

भारतीय ब्रांड Unix Amor UX-480 की कीमत ₹1,999 रखी गई है. आप इसे Unix की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद सकते हैं साथ ही इसे Meesho और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी खरीदा जा सकता है.  Unix का यह नेकबैंड तीन कलर ऑप्शन के साथ आता है ब्लैक, ब्लू और पिंक. सिर्फ यही नहीं कंपनी अपने इस प्रोडक्ट पर 12 महीने की वारंटी भी दे रही है. Unix Amor UX-480 का डिजाइन बहुत ही शानदार और हल्का है, जिससे इसे बिना किसी परेशानी के लंबे समय तक पहना जा सकता है. साथ ही इस स्वदेशी ईयरफोन में मैग्नेटिक ईयरबड्स हैं जो ऑटो ऑन/ऑफ सपोर्ट करते हैं.

Bluetooth 5.4 का मिलता है सपोर्ट
Unix के इस ईयरबड्स में 10.2mm डायनैमिक ड्राइवर्स लगाए गए हैं जो बैलेंस्ड साउंड देते हैं. साथ ही नेकबैंड में Bluetooth 5.4 सपोर्ट दिया गया है जो 10 से 15 मीटर की रेंज में स्टेबल कनेक्शन प्रदान करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह Environmental Noise Cancellation (ENC) के साथ आता है ताकि कॉल्स के दौरान आवाज़ क्लियर रहे. यूज़र्स को इसमें 5 वॉयस-चेंजिंग इफेक्ट्स और 5 इक्वलाइजर मोड्स भी मिलते हैं, जिससे साउंड प्रोफाइल को कस्टमाइज़ किया जा सकता है.

ये भी पढ़ेंः Arattai में आने वाला है WhatsApp को 'धूल चटाने' वाला फीचर! AI के साथ मिलेगा ये फीचर

यह नेकबैंड ईयरफोन कॉल्स के दौरान आवाज को स्पष्ट बनाए रखने के लिए Environmental Noise Cancellation यानी ENC टेक्नोलॉजी से लैस है. साथ ही यूज़र्स इसमें 5 अलग-अलग वॉइस चेंजिंग इफेक्ट्स और 5 इक्वलाइजर मोड्स भी मिलते हैं जिससे वे अपने सुनने के एक्सपीरियंस को अपने अनुसार सेट कर सकते हैं. इन सब के साथ ही वॉयस असिस्टेंट सपोर्ट, लो-लेटेंसी ऑडियो और कराओके मोड भी इसमें मिल जाता है जो कंटेंट क्रिएटर्स या कैज़ुअल यूजर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है.

बिना इंटरनेट के भी मिलेगा म्यूजिक का मजा
इस नेकबैंड की सबसे खास बात है इसकी बैटरी. इसमें 380mAh की बैटरी लगाई गई है जो 90 घंटे तक का प्लेबैक टाइम और 500 घंटे का स्टैंडबाय टाइम देती है.इसे चार्ज करने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है. मात्र 1.5–2 घंटे में यह फुल चार्ज हो जाता है. दिलचस्प बात यह है कि इसमें TF कार्ड स्लॉट भी दिया गया है जिससे आप ऑफलाइन म्यूजिक का भी मजा ले सकते हैं यानी इंटरनेट के बिना भी म्यूजिक का मजा मिलेगा.

ये भी पढे़ंः IMC 2025: 'डिजिटल अगुआ' बना भारत, PM मोदी ने किया शुभारंभ; कही ये बात...

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Unix Amor UX-480Wireless neckband India500 hours battery backup

Trending news

जुबीन गर्ग के कजन को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मौत के समय सिंगापुर में ही थे संदीपन
Zuben Garg
जुबीन गर्ग के कजन को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मौत के समय सिंगापुर में ही थे संदीपन
इन फिल्म स्टार्स के पास है चोरी की लग्जरी कारें? लैंड क्रूजर, डिफेंडर को लेकर खुलासा
Smuggling
इन फिल्म स्टार्स के पास है चोरी की लग्जरी कारें? लैंड क्रूजर, डिफेंडर को लेकर खुलासा
अंग्रेजों को दिए कर्ज का ब्याज आज भी वसूलते हैं नवाब, रकम इतनी कि पान भी ना ले पाएं
Lucknow
अंग्रेजों को दिए कर्ज का ब्याज आज भी वसूलते हैं नवाब, रकम इतनी कि पान भी ना ले पाएं
पीएम मोदी की गुजरात से दिल्‍ली तक की यात्रा में कैसे बदल गई बीजेपी की पूरी कहानी?
BJP
पीएम मोदी की गुजरात से दिल्‍ली तक की यात्रा में कैसे बदल गई बीजेपी की पूरी कहानी?
Thousand को Thursday लिखने पर टीचर सस्पेंड, लेटर बनाने वाले अधिकारी ने पूरी की कसर
teacher suspension over spelling mistake
Thousand को Thursday लिखने पर टीचर सस्पेंड, लेटर बनाने वाले अधिकारी ने पूरी की कसर
सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान
#Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान
लैंडस्लाइड, बारिश और... आज इन रास्तों पर मत जाइएगा; मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी
Weather
लैंडस्लाइड, बारिश और... आज इन रास्तों पर मत जाइएगा; मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी
वायुसेना के स्थापना दिवस पर IAF चीफ की दुश्मनों को चेतावनी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर...
air force
वायुसेना के स्थापना दिवस पर IAF चीफ की दुश्मनों को चेतावनी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर...
तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
DNA
तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने
DNA
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने