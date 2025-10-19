बंपर डिस्काउंट! दिवाली में ₹20,000 से कम कीमत पर घर लाएं ये धांसू 5G स्मार्टफोन्स, हजारों की होगी बचत!

Diwali 2025 Mobile Offers: अगर आप भी इस दिवाली पर नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं और आपका बजट ज्यादा नहीं है तो यह खबर आपके लिए है. दिवाली पर मिलने वाले बंपर डिस्काउंट के बाद कई प्रीमियम फोन ₹20,000 के अंदर आ गए हैं. जिन्हें आप इस फेस्टिव सीजन में खरीद सकते हैं. दिवाली ऑफर्स के साथ Motorola, Vivo और OnePlus जैसे ब्रांड्स इस समय बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज डिस्काउंट और विशेष फेस्टिव प्राइस के साथ अपने पॉपुलर मॉडल्स ऑफर कर रहे हैं. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि इस दिवाली कौन-से स्मार्टफोन्स हैं सबसे बेस्ट वैल्यू डील में-

MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G

मोटोरोला ने इस साल अपने मिड-रेंज स्मार्टफोन Motorola Edge 60 Fusion को पेश किया था, जिसकी कीमत में दिवाली ऑफर्स के तहत कम कर दी गई है. अब यह फोन लॉन्च प्राइस की तुलना में हजारों रुपये कम में खरीदा जा सकता है. इसके साथ ही बैंक ऑफर और नो-कॉस्ट EMI का फायदा भी मिलेगा. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर यह स्मार्टफोन भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है. इसमें 5500mAh की पावरफुल बैटरी और 50MP कैमरा जैसे आकर्षक फीचर्स दिए गए हैं. बात करें इसकी कीमत की तो यह फोन आपको फ्लिपकार्ट पर अभी ₹19,999 पर मिल रहा है. इसके साथ ही आपको चुनिंदा कार्ड से पेमेंट करने पर अलग से ऑफर्स मिल रहे है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह फोन ₹25,999 में Flipkart पर लिस्टेड है.

Add Zee News as a Preferred Source

vivo T4R 5G

Vivo ने इसी साल की 31 जुलाई को भारत में अपना नया स्मार्टफोन Vivo T4R 5G लॉन्च किया है. कंपनी के इस फोन में आपको 6.77-इंच की AMOLED स्क्रीन और IP68 व IP69 रेटिंग्स जैसे कई प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं. इस डिवाइस को MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर से पावर मिलती है. Vivo के इस फोन में 12GB तक RAM और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन यूजर्स को मिल जाता है. जिससे मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस मिल जाएगा. बात करें कैमरे की तो इस फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. जिसमें 50MP (Sony IMX882) OIS सपोर्ट वाला मेन कैमरा और 2MP बोकेह लेंस लगा है. वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 32MP फ्रंट कैमरा मिलता है. Flipkart पर अभी यह फोन फेस्टिव सीजन डिस्काउंट के साथ ₹19,499 में मिल रहा है. यह फोन ₹23,499 में लिस्टेड है.

ये भी पढे़ंः 'आपकी नौकरी असली नहीं थी'! AI से छंटनी पर OpenAI CEO ऑल्टमैन ने दे दिया बड़ा बयान

OnePlus Nord CE 4 Lite 5G

20,000 से कम कीमत में मिलने वाले प्रीमियम फोन की लिस्ट में OnePlus Nord CE 4 Lite 5G का नाम आता है. यह फोन अपने भरोसेमंद परफॉर्मेंस और क्लीन यूजर एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है. यह फोन उन यूजर्स के लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकता है जो बजट में प्रीमियम वनप्लस का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं. अमेजन पर इसकी डील प्राइस ₹15,999 है. फोन में 6.72-इंच का IPS LCD डिस्प्ले है जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. यह स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर से लैस है और 8GB RAM के साथ 128GB स्टोरेज मिलती है. कैमरे की बात करें तो इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का डेप्थ सेंसर है, वहीं फ्रंट कैमरा 16MP का है. फोन में 5500mAh की बैटरी लगी है जो 80W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

ये भी पढे़ंः क्या आपका बच्चा भी करता है AI चैटबॉट्स से बात? Instagram ला रहा है नया टूल