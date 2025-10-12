Diwali Sale: एक गलत क्लिक और हो जाएंगे कंगाल! दिवाली शॉपिंग से पहले जान लें साइबर ठगों के नए तरीके

Diwali Sale Alert: दिवाली के सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज हर साल काफी ज्यादा बढ़ जाता है. ज्यादातर लोग फेस्टिव सीजन ऑफर का इंतजार करते रहते हैं. लेकिन इसी समय साइबर ठग भी अपने नए तरीकों से लोगों को फंसाने में लगे रहते हैं. फेक वेबसाइट्स और फिशिंग लिंक का सहारा लेकर साइबर ठग ठगी की कोशिश में रहते हैं. ऐसे में एक छोटी सी गलती भी आपके पैसे और पर्सनल डेटा के लिए बड़ा खतरा बन सकती है. इसलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय सावधानी बहुत जरूरी है. इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कुछ आसान और असरदार टिप्स जिनकी सहायता से आप दिवाली सेल के दौरान ठगी से बच सकते हैं और सुरक्षित तरीके से शॉपिंग का मजा ले सकते हैं.

हूबहू दिखती हैं फेक वेबसाइट्स

दिवाली और धनतेरस के मौके पर लोग अलग‑अलग शॉपिंग साइटों पर ऑफर्स खोजते हैं और अक्सर बिना साइट की ठीक से चेक किए ही किसी लिंक पर क्लिक कर देते हैं, फिर बैंक या कार्ड की डिटेल्स दे बैठते हैं. आजकल ठग AI का इस्तेमाल करके असली वेबसाइटों की नकल करके सेम वैसी ही वेबसाइट तैयार कर लेते हैं, जिन्हें देखर फर्क करना बहुत मुश्किल होता है. इन नकली साइटों पर बनावटी रिव्यू भी मिलते हैं जो भरोसा दिलाने का काम करते हैं और लोग आसानी से फंस जाते हैं.

बीते साल अकेले Amazon ने 55,000 से भी ज्यादा फिशिंग वेबसाइट्स और 12,000 स्कैम नंबर ब्लॉक किए थे. ठग लास्ट मिनट ऑफर और लिमिटेड टाइम डील जैसे लालच देकर लोगों को अपने झांसे में फंसाकर ऑनलाइन पेमेंट करवाते हैं. पेमेंट के बाद या तो नकली प्रोडक्ट भेजा जाता है या कुछ भी नहीं मिलता.

इस तरह के स्कैम से बचने के लिए जरूरी है कि आप वेबसाइट की पहचान करके ही ऑर्डर करें. साथ ही कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिनकी सहायता से आप फेक और रियल वेबसाइट में फर्क कर सकते हैं.

इस तरह से पहचानें फेक वेबसाइट और लिंक

वेबसाइट के URL में गलत या फिर पूरी तरह से अजीब स्पेलिंग हो (जैसे: Fli0p-sale.com)

पेमेंट के लिए WhatsApp या SMS पर बार-बार मैसेज आए.

ऑफर्स इतने सस्ते हो कि देखने पर यकीन हो ही ना.

वेबसाइट पर खराब ग्रामर,फर्जी रिव्यू या कॉन्टैक्ट डिटेल न हो

एड्रेस बार में ‘https://’ या ताले का निशान लगा हो

अगर केवल ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन हो तो भी सावधान हो जाना चाहिए.

अकाउंट सस्पेंड या वेरिफिकेशन जैसे ऑप्शन बार बार आए.

OTP, पासवर्ड या कार्ड डिटेल मांगी जाए.

अगर फंस जाएं तो क्या करें?

अगर गलती से आप किसी नकली साइट पर पैसे ट्रांसफर कर दें तो सबसे पहले अपने बैंक या UPI ऐप से तुरंत संपर्क करें और अपना कार्ड ब्लॉक करवा लें. इसके साथ ही वेबसाइट का स्क्रीनशॉट और पेमेंट की जानकारी सेव कर लें. इसके साथ ही आप cybercrime.gov.in पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं या फ्रॉड हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके धोखाधड़ी की रिपोर्ट कर सकते हैं. साथ ही अपने दोस्तों और परिवार को भी सावधान करें जिससे वे ऐसे झूठे जाल में फंसें.

