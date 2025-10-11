सर्दी शुरू होते ही हीटर पर बंपर ऑफर! मात्र ₹707 में मिल रहा है Air Heater, जानें कहां मिल रहा है तगड़ा डिस्काउंट

Air Heater Offer: सर्दी की दस्तक के साथ ही रूम हीटर पर जबरदस्त ऑफर्स की बौछार शुरू हो गई है. अगर आप इस ठंड में सस्ते दाम पर घर को गर्म रखने का उपाय खोज रहे हैं तो यह मौका आपके लिए परफेक्ट है. अब Air Heater पर मिल रहा है बंपर डिस्काउंट, जिसकी कीमत मात्र ₹707 से शुरू हो रही है.
Trending Photos
Air Heater Offer: दिवाली आने से पहले ही इस बार मौसम में ठंडक बढ़ने लगी है. सुबह शाम हल्की ठंड का एहसास होने लगा है. लोगों को भी अब हल्के ठंड के कपड़े की जरूरत महसूस होने लगी है. ठंड से बचने के लिए घर को गर्म रखना बहुत जरूरी होता है. रूम या घर को गर्म रखने के लिए रूम हीटर बेस्ट ऑप्शन होता है. सबसे खास बात है कि दिवाली से पहले चलने वाली फेस्टिव सीजन सेल में एयर रूम हीटर पर बंपर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है. ऐसे में अगर आप भी आने वाली भयंकर ठंड से बचने के लिए रूम हीटर की तलाश कर रहे हैं तो यह मौका आपके लिए खास है. फेस्टिव सीजन ऑफर के साथ एयर हीटर मात्र 707 रुपये में मिल रहे हैं. आइए जानते हैं कहां चल रही है ऑफर्स की बरसात.
दिल्ली-NCR समेत देश के कई हिस्सों में मौसम में हल्की ठंडक का एहसास होने लगा है. आने वाले दिनों में तेजी से ठंडक बढ़ती जाएगी. कड़ाडे की ठंड से बचने के लिए अभी ही आप ऑफर्स के साथ मिलने वाले रूम हीटर खरीद सकते हैं. अमेजन और फ्लिपकार्ट पर एयर रूम हीटर पर भयंकर डील चल रही है. ये रही ऑफर्स की पूरी डिटेल्स.
MinMAX 100% Copper safe & Silent Super Hot 5 Star Fan Room Heater
अगर आप ठंड से बचने के लिए एयर रूम हीटर खरीदना चाहते हैं और आपके पास बजट बहुत कम है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है. फ्लिपकार्ट पर फेस्टिव सीजन ऑफर के साथ MinMAX का हीटर मात्र 707 रुपये में मिल रहा है. MinMAX का यह हीटर ₹2,199 रुपये में लिस्टेड है यानी इस हीटर पर आपको 67% का डिस्काउंट मिल रहा है. यह हीटर 2000 वॉट की पावर के साथ आता है और इसमें ओवरहीट प्रोटेक्शन की सुविधा दी गई है. केवल 0.45 किलोग्राम वजन वाला यह मॉडल हल्का और आसानी से पोर्टेबल है. साथ ही कस्टमर्स को कैश ऑन डिलीवरी, नेट बैंकिंग, और क्रेडिट/डेबिट कार्ड जैसे आसान पेमेंट ऑप्शंस मिलते हैं.
Hindware Smart Appliances Peppi Fan Room Heater
Hindware का Smart Appliances Peppi Fan Room Heater कड़ाके की ठंड में भी गर्माहट का एहसास करा देता है. यह हीटर 2000 वॉट की पावर के साथ आता है और इसमें ओवरहीट प्रोटेक्शन की सुविधा मिलती है, जो इसे बेस्ट ऑप्शन बनाती है. मात्र 1 किलोग्राम वजन के कारण यह आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है. फ्लिपकार्ट पर यह हीटर 2499 रुपये में लिस्टेड है लेकिन ऑफर्स के साथ आपको मात्र ₹899 में मिल रहा है. साथ ही कस्टमर्स को कैश ऑन डिलीवरी, नेट बैंकिंग, और क्रेडिट/डेबिट कार्ड जैसे आसान पेमेंट ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं.
ये भी पढ़ेंः अब चश्मा पहने-पहने होगा UPI पेमेंट! Lenskart ला रहा है AI Smartglasses
Coxyzone Wall-Mounted Electric Convector Heater
Coxyzone Wall-Mounted Electric Convector Heater ठंड के मौसम में बेडरूम, बाथरूम, ऑफिस के लिए एकदम परफेक्ट हीटर है. यह हीटर साइलेंट साउंड के साथ आता है. वहीं इसमें इन-बिल्ट फैन पूरे कमरे में गर्म माहौल बनाए रखता है. डिजिटल डिस्प्ले के साथ इसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है. स्टाइलिश वॉल-माउंटेड डिजाइन न केवल जगह बचाता है बल्कि कमरे की सुंदरता भी बढ़ाता है. बात करें इसकी कीमत की तो यह अमेजन पर 899 रुपये में मिल रहा है.
999 रुपये का इलेक्ट्रिक हीटर मौजूद
अगर आप ऑनलाइन नहीं खरीदना चाहते हैं तो मार्केट से Orient Electric खरीद सकते हैं. इसकी कीमत 999 रुपये है. यह आपके रूम के लिए एकदम परफेक्ट और यूजफुल ऑप्शन है. इसमें एडजेस्टेबल फैन लगाया गया है. इसमें ओवर हीट प्रोटेक्शन दी गई है.
ये भी पढे़ंः WhatsApp को टक्कर देने वाला Arattai क्यों है खास? 5 कारण जो इसे बनाते हैं परफेक्ट, 1