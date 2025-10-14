Diwali Sale: थोक के भाव में उठा लाएं 50-inch Smart TV! खरीदने के लिए मची धक्का-मुक्की

Diwali Sale Offers on Blaupunkt-Kodak TV: क्या इस दिवाली आप अपने घर में सिनेमाहॉल वाला एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं? Blaupunkt और Kodak ऐसी डील लाए हैं जो पहले कभी नहीं मिली होगी. दिवाली की धूम शुरू हो गई है और इस बार का त्यौहार आपके एंटरटेनमेंट को एक नई ऊंचाई देने वाला है. ब्लौपंकट और कोडैक अपने स्मार्ट टीवी पर धमाकेदार ऑफर्स लेकर आए हैं. इस दिवाली स्पेशल सेल में HD Ready, Full HD, 4K और यहां तक कि प्रीमियम QLED और Mini LED टीवी पर भी जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहे हैं.

इनकी स्मार्ट टीवी की शुरुआती कीमत केवल 5,999 रुपये है. अगर आप SBI कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा. आप इस दिवाली अपने पुराने टीवी को अलविदा कहकर एक शानदार और प्रीमियम टीवी घर ला सकते हैं. खासतौर पर 50-इंच से 75-इंच के बड़े मॉडल्स पर तो तगड़ी डील्स मिल रही है.

इन ऑफर्स में आपके लिए क्या खास है?

Kodak ने तो Google TV के साथ मिलकर QLED टीवी की पूरी रेंज पेश की गई है. इन मॉडल्स में 4K डिस्प्ले, Dolby Atmos, 1.1 बिलियन कलर्स, साउंड और 75 इंच की बड़ी स्क्रीन साइज सिर्फ 69,999 रुपये में उपल्बध है. छोटे मॉडलों की बात करें, तो 24-इंच का स्मार्ट टीवी केवल 5,999 रुपये की शुरूआती कीमत में पेश किया गया है.

Kodak के स्मार्ट टीवी पर ऑफर्स

दिवाली स्पेशल सेल के दौरान Kodak स्मार्ट टीवी पर कई शानदार डील्स उपलब्ध हैं. सबसे किफायती मॉडल्स में 24-इंच के दो वेरिएंट है- 24QSE5002 और 24SE5002 जो 5,999 रुपये में मिल रहे हैं. 32-इंच के मॉडल 6,999 रुपये 32HDX900S-25 से शुरू होकर 9,499 रुपये 329X5051 और 32MT5077 तक की रेंज में हैं. इसमें 32QSE5080 मॉडल 8,199 में एक अच्छा ऑप्शन है. जो यूजर्स बड़े स्क्रीन की तलाश में हैं, उनके लिए 40-इंच का मॉडल 40QSE5009 11,999 में और 409X5061 13,499 रुपये में उपलब्ध है. 43-इंच के मॉडल्स 13,299 रुपये (43SE5004BL) से लेकर 18,799 रुपये (43ST5005) तक की कीमत में हैं.

वहीं प्रीमियम KQ43JTV0010 मॉडल 17,499 रुपये में मिल रहा है. इसके अलावा बड़ी स्क्रीन वाले 50-इंच का मॉडल 50ST5015 23,999 रुपये में, 55-इंच का मॉडल 55ST5025 27,649 रुपये में और सबसे बड़ा 65-इंच का मॉडल 65ST5035 38,999 रुपये में उपलब्ध है. ये कीमतें इस फेस्टिव सीजन में Kodak के स्मार्ट टीवी को अपग्रेड करने का एक बेहतरीन मौका देती हैं.

Blaupunkt स्मार्ट टीवी पर तगड़ी डील्स

वहीं Blaupunkt अपने एडवांस और शानदार फीचर्स के लिए जाना जाता है. इनके QLED टीवी में HDR10 टेक्नोलॉजी और TruSurround के साथ 60W का स्पीकर सिस्टम दिया जाता है. यह फीचर्स आपके घर को किसी सिनेमा हॉल से कम महसूस नहीं होने देगा. साथ ही सबसे बड़ी डील है कंपनी का नया 65-इंच Mini LED स्मार्ट टीवी, जिसमें 108W का डॉल्बी एटमॉस सर्टिफाइड स्पीकर सिस्टम और 120Hz की हाई रिफ्रेश रेट है. यह टीवी सिर्फ 58,999 रुपये में पेश किया गया है. इस डील के खत्म होने से पहले, क्या आप अपने घर के लिए थिएटर वाली फील लाने के लिए तैयार हैं?

Blaupunkt के इन टीवी पर मिल रहा ऑफर

दिवाली सेल में Blaupunkt स्मार्ट टीवी कई रेंज में उपलब्ध हैं, इनकी शुरुआत 6,199 रुपये से है. सबसे किफायती मॉडल 24SigmaQ018 की कीमत 6,199 रुपये है. 32-इंच स्क्रीन साइज में 32SigmaQ010 8,299 रुपये में और 32QD7080 9,999 रुपये में मौजूद है. मिडल रेंज में 40-इंच के मॉडल 40SigmaQ008 12,999 रुपये में है. 40CSG7112 और 40QD7070 दोनों ही 13,799 रुपये में मिल रहे हैं. 43-इंच के मॉडलों में 43CSG7105 15,499 रुपये में और BP43JQD0016 17,599 रुपये में उपलब्ध है. वहीं प्रीमियम 43QC7005 की कीमत 19,299 रुपये है.

बड़ी स्क्रीन की तलाश करने वालों के लिए 50-इंच का मॉडल BP50JQD0026 21,999 रुपये में और 50QC7015 24,429 रुपये में लिस्टेड है. वहीं 55-इंच के मॉडल BP55JQD0036 26,699 रुपये में और 55QC7025 28,549 रुपये में एक बेहतरीन ऑप्शन हैं. टॉप-एंड QLED मॉडल 65QC7035 ₹39,999 में मिल रहा है. सबसे प्रीमियम Mini LED टीवी रेंज 65-इंच के मॉडल BQD65Mini7066 के लिए ₹58,999 से शुरू होती है. सबसे बड़ा 75-इंच का मॉडल BQD75Mini7088 ₹85,999 की कीमत पर उपलब्ध है. सेल में Blaupunkt के सभी सेगमेंट के टीवी पर शानदार डिस्काउंट मिल रहा है.