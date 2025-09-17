Xiaomi दिवाली सेल का धमाका! 12 हजार से कम में घर को बनाए थिएटर, डिस्काउंट छूटने से पहले लूट ले ऑफर

Xiaomi Sale Discounts on Smart TV: अगर आप भी किफायती दाम में शानदार स्मार्ट टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो शाओमी ग्राहकों के लिए धमाकेदार दिवाली ऑफर्स लेकर आया है. थिएटर जैसा मजा अब घर बैठें बड़ी स्क्रीन पर लेने का सुनहरा मौका मिल रहा है. शाओमी सेल में 32 इंच से लेकर 65 इंच तक के स्मार्ट टीवी पर भारी डिस्काउंट मिलेगा, वो भी बजट में. चलिए जानते है डील्स के बारे में.

Xiaomi Diwali Sale कब होगी लाइव?

Xiaomi Sale 2025 जल्द ही 22 सितंबर से शुरू होने वाली है. इस त्योहारी सीजन में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स पर भारी छूट दे रही है. आपको बजट-फ्रेंडली प्राइस में स्मार्ट टीवी खरीदने का मौका मिलेगा. कुछ समय पहले ही सरकार ने नई GST लिस्ट की घोषणा की है, जिससे टीवी पर पहले के मुकाबले जीएसटी दर कम लगेगी. GST की नई दरें 22 सितंबर से लागू होने जा रही है. इसके अलावा Xiaomi भी तगड़े ऑफर्स लेकर आया है, इससे आप सस्ते में स्मार्ट टीवी खरीद पाएंगे.

Xiaomi QLED पर तगड़ी छूट

शाओमी QLED TV X PRO के 43 इंच वेरिएंट का प्राइस 30,999 रुपये है. लेकिन नई GST दरें एप्लाई होने पर डिवाइस की कीमत 2500 रुपये घट जाएंगी. साथ ही Xiaomi स्मार्ट टीवी पर 2500 रुपये की एक्स्ट्रा छूट दे रही है. कुल मिलकर Xiaomi Diwali Sale के चलते 43 इंच के टीवी को आप 25,999 रुपये में खरीद सकेंगे.

वहीं, शाओमी को 55 इंच टीवी की कीमत 42,999 रुपये है. ग्राहकों को 3500 रुपये GST हटाकर और 3000 रुपये का बैंक ऑफर दिया जाएगा. इन डिस्काउंट के बाद ये स्मार्ट टीवी 36,499 रुपये में खरीद पाएंगे. साथ ही 65 इंच के मॉडल का दाम 64,999 रुपये है. लेकिन इस पर आपको 10,000 रुपये का सीधा डिस्काउंट मिलेगा. लास्ट में टीवी का प्राइस 54,999 रुपये रह जाएगा.

Xiaomi QLED TV A Pro 32 2025

शाओमी के QLED TV A Pro 32 का दाम फिलहाल 14,999 रुपये है. दिवाली सेल में इस टीवी पर 1500 रुपये का भारी डिस्काउंट और बैंक कार्ड पर 1500 रुपये का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा. कुल मिलाकर लास्ट में स्मार्ट टीवी की कीमत 11,999 रुपये रह जाएगी.

Xiaomi 4K TV X Series

Xiaomi 4K TV X 40 का प्राइस 26,999 रुपये है. जीएसटी हटाने पर 2000 रुपये और बैंक डिस्काउंट के बाद 3000 रुपये का ऑफ मिलेगा. ग्राहक स्मार्ट टीवी को 21,999 रुपये में खरीद सकेंगे. शाओमी के इस सीरीज में 50 इंच के मॉडल का दाम 31,999 रुपये हैं. इस पर 4500 रुपये की छूट मिलने पर यह 27,499 रुपये में खरीदने का सुनहरा मौका मिलेगा. Xiaomi सेल में 55 इंच टीवी पर सीधे 6000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा. जिससे डिवाइस की कीमत 37,999 रुपये से घटकर सिर्फ 31,999 रुपये हो जाएगी.