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Hindi Newsटेकअरे छोड़िए AC Servicing.... हाथ में थामिए गमछा, खूब बचेगा पैसा! जानिए कैसे खुद कर सकते हैं चकाचक

अरे छोड़िए AC Servicing.... हाथ में थामिए गमछा, खूब बचेगा पैसा! जानिए कैसे खुद कर सकते हैं चकाचक

मिस्त्री के भारी-भरकम खर्च को भूल जाइए और घर पर रखे साधारण सामान से खुद AC सर्विसिंग करना सीखें. इस आसान तरीके को अपनाकर आप न सिर्फ अपना पैसा बचाएंगे, बल्कि AC को भी नए जैसा चकाचक कर देंगे.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 10, 2026, 12:36 PM IST
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अरे छोड़िए AC Servicing.... हाथ में थामिए गमछा, खूब बचेगा पैसा! जानिए कैसे खुद कर सकते हैं चकाचक

how to clean AC: गर्मियां आते ही AC की जरूरत बढ़ जाती है और लोग इसे इस्तेमाल करने से पहले सर्विस करवाने के बारे में सोचते हैं. आमतौर पर हम टेक्नीशियन को बुलाते हैं, लेकिन कई बार वह सिर्फ फिल्टर और कुछ पार्ट्स की सफाई ही करता है. खासकर अगर आपका AC लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है या कम इस्तेमाल हुआ है, तो आप खुद भी इसे आसानी से साफ और ठीक कर सकते हैं. अच्छी बात यह है कि कमजोर कूलिंग या बदबू जैसी आम समस्याएं ज्यादातर गंदगी और सफाई की कमी की वजह से होती हैं, जिन्हें घर पर ही ठीक किया जा सकता है.

सर्विस शुरू करने से पहले रखें ये सावधानियां

AC की सर्विस करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. सबसे पहले AC का पावर सप्लाई बंद करें और प्लग निकाल दें, ताकि करंट लगने का खतरा न रहे. इसके अलावा, हमेशा सूखे हाथों से काम करें और मास्क व ग्लव्स जरूर पहनें, क्योंकि AC के फिल्टर में धूल और फंगस जमा हो सकता है. ध्यान रखें कि आप AC के संवेदनशील हिस्सों जैसे PCB और मोटर पर पानी या कोई लिक्विड न डालें, क्योंकि इससे मशीन खराब हो सकती है.

AC सर्विस के लिए किन चीजों की जरूरत होगी

घर पर AC सर्विस करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजों की जरूरत पड़ेगी. जैसे एक सॉफ्ट ब्रश और माइक्रोफाइबर कपड़ा, जिससे आप धूल साफ कर सकें. फिल्टर धोने के लिए पानी और हल्का डिटर्जेंट काम आता है. इसके अलावा स्क्रूड्राइवर, वैक्यूम क्लीनर, स्प्रे बोतल, ग्लव्स और मास्क जैसी चीजें भी काम आती हैं. इन साधारण टूल्स की मदद से आप बिना किसी नुकसान के अपने AC को साफ और बेहतर बना सकते हैं.

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स्टेप 1: एयर फिल्टर की सफाई

सबसे पहले AC का फ्रंट पैनल खोलें और फिल्टर निकालें. अगर उसमें धूल जमा है, तो पानी और हल्के डिटर्जेंट से अच्छी तरह साफ करें. आप चाहें तो वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. सफाई के बाद फिल्टर को पूरी तरह सूखने दें, ताकि उसमें फंगस न लगे.

स्टेप 2: इवैपोरेटर कॉइल्स को साफ करें

फिल्टर निकालने के बाद आपको अंदर इवैपोरेटर कॉइल्स दिखेंगे. इन्हें सॉफ्ट ब्रश या वैक्यूम क्लीनर से धीरे-धीरे साफ करें. अगर जरूरत हो तो पानी और हल्के डिटर्जेंट का स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि कॉइल के पतले फिन्स मुड़ें नहीं.

स्टेप 3: कंडेंसर यूनिट की सफाई

कंडेंसर आमतौर पर घर के बाहर लगा होता है. इसके आसपास जमा पत्ते और कचरा हटाएं और कॉइल्स को हल्के ब्रश से साफ करें. ध्यान रखें कि हाई प्रेशर पानी का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे कॉइल्स को नुकसान हो सकता है.

स्टेप 4: ड्रेनेज पाइप को साफ करें

AC में मौजूद ड्रेनेज पाइप पानी को बाहर निकालता है. अगर यह ब्लॉक हो जाए तो पानी लीक हो सकता है. इसे साफ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर या पानी और डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें, ताकि पाइप पूरी तरह साफ हो जाए.

स्टेप 5: AC को दोबारा चालू कर जांच करें

सफाई के बाद AC को दोबारा जोड़ें और चालू करें. कुछ मिनट तक चलाकर देखें कि कूलिंग सही हो रही है या नहीं. अगर कूलिंग ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि गैस या किसी तकनीकी समस्या के कारण ऐसा हो रहा हो. ऐसे में आपको टेक्नीशियन की मदद लेनी पड़ेगी.

घर पर सर्विस करने के फायदे

घर पर AC सर्विस करने से आप पैसे बचा सकते हैं और समय भी बचता है. इसके अलावा, नियमित सफाई से AC की लाइफ बढ़ती है और कूलिंग भी बेहतर मिलती है. अगर आप समय-समय पर ये आसान स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो आपका AC लंबे समय तक बेहतर परफॉर्म करेगा.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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