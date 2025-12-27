Google में ये 4 शब्द टाइप करते ही घूम जाएगा दिमाग, चकरघिन्नी की तरह घूमने लगती है स्क्रीन, खुद देंखे कमाल!

Google Search Tricks: आज के समय में Google सिर्फ सवालों का जवाब खोजना का प्लेटफॉर्म नहीं रहा है. सवालों के जवाब, जानकारी के साथ साथ गूगल छोटे-छोटे मजेदार सरप्राइज और छुपे हुए फीचर्स भी अपने यूजर्स के लिए लाता रहता है. Google पर कुछ खास कीवर्ड्स सर्च करने पर आपकी स्क्रीन पर एनिमेशन और मजेदार विज़ुअल इफेक्ट्स दिखाई देते हैं जो देखते ही आपका ध्यान खींच लेते हैं, कुछ तो इफेक्ट्स हैं जो आपको डरा भी सकते हैं. लेकिन चिंता या परेशानी की कोई बात नहीं है. यह सिर्फ गूगल का मस्ती भरा जादू है जो सिर्फ यूजर्स के एक्सपीरियंस को थोड़ा मजेदार बनाने के लिए लाया गया है.

Google के इनफीचर्स से कभी-कभी यूजर्स को लगता है कि उनके डिवाइस में कुछ खराबी या फिर कोई गड़बड़ी हो गई है, लेकिन हकीकत में सिर्फ यह गूगल का टूल होता है. जो केवल कुछ समय के लिए होते हैं और पेज रिफ्रेश करने या नया पेज खोलने पर नार्मल हो जाते हैं. आइए जानते हैं Google के उन कमाल को जादुई शब्दों को जिनको सर्च करते ही आपके स्क्रीन पर शानदार इफेक्ट्स नजर आने लगते हैं.

इन 4 जादुई इफेक्ट्स को आप भी कर सकते हैं ट्राई

Do a barrel roll

अगर आप Google पर Do a barrel roll टाइप करके सर्च करते हैं तो आपकी पूरी कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पूरा 360 डिग्री घूम जाती है. यह नजारा ऐसा लगेगा जैसे आपकी स्क्रीन को चक्कर आने लगे हों लेकिन कुछ ही सेकंड में यह अपनी जगह पर वापस आ जाएगी और आपना फोन या कंप्यूटर नार्मल हो जाता है.

Askew

अगर आप गूगल पर नार्मल स्क्रीन नहीं देखना चाहते हैं तो आप Askew सर्च कर सकते हैं. जैसे ही आप अपने फोन या पीसी में Askew सर्च करते हैं वैसे ही आपका गूगल सर्च थोड़ा टेढ़ा दिखाई देने लगता है. Askew सर्च करते ही पूरी स्क्रीन एक ओर झुक जाती है और सब कुछ तिरछा दिखाई देने लगता है.

67

अगर आप Google के सर्च बार में 6-7 या फिर 67 सर्च करते हैं आपके फोन या पीसी स्क्रीन पर हल्की सी हलचल या कंपनी देखने को मिलेगी. कुछ सेकंड के लिए आपको टाइप करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है लेकिन फिर यह नार्मल हो जाता है.

John Cena

अगर आप Google पर फेमल रेसलर John Cena का नाम सर्च करते हैं तो नया कमाल देखने को मिलेगा. Google पर John Cena सर्च करते ही पेज पर नीचे की तरफ एक छोटा सा हाथ का आईकन दिखाई देने लगता है. अगर आप इस हाथ के आइकन पर क्लिक करते हैं तो स्क्रीन पर धमाकेदार एनीमेशन शुरू हो जाएगा.

वहीं अगर आपको ये इफेक्ट्स पसंद नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं. आप बस पेज को रिफ्रेश कर दें स्क्रीन नार्मल हो जाएगी . गूगल ने ये फीचर्स सिर्फ यूजर्स के एक्सपीरियंस को मजेदार बनाने के लिए शुरू किए हैं.

