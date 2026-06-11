Add Zee Business As A Preferred Source
App

क्या गर्मी में आपकी काली कार चुपके से चूस रही है ज्यादा पेट्रोल? जानिए आखिर क्या है असलियत

क्या काली और डार्क कलर की कारें गर्मियों में ज्यादा गर्म हो जाती हैं? जानिए क्या इससे AC पर ज्यादा दबाव पड़ता है, ईंधन की खपत बढ़ती है और कौन सा रंग आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 11, 2026, 06:39 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 06:40 AM IST
क्या गर्मी में आपकी काली कार चुपके से चूस रही है ज्यादा पेट्रोल? जानिए आखिर क्या है असलियत
Image Credit: AI से निर्मित फोटो.

About the Author

Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू किए हैं. मोहित लंदन में Nothing Phone के लॉन्च और आयरलैंड के बेलफास्ट में Realme के ग्लोबल लॉन्च को ऑन-ग्राउंड कवर कर चुके हैं. इससे पहले वे NDTV में 4 साल, आजतक में 1 साल और दैनिक भास्कर में 4 साल काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने टेक, सोशल मीडिया और ओपीनियन स्टोरीज पर काफी काम किया. टेक दुनिया में उनका कुल अनुभव 14 साल से ज्यादा है. वे एआई, साइबर सुरक्षा और गैजेट्स पर आसान भाषा में कंटेंट बनाते हैं, जिसे पढ़कर यूथ भी टेक को आसानी से समझ सके. मोहित भरोसेमंद और फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग पर फोकस करते हैं और हर स्टोरी में साफ, ईमानदार जानकारी देने की कोशिश करते हैं. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
154 साल पुराना चर्च खरीदा, अंदर घुसते ही मिला एक ऐसा गुप्त कमरा, लोगों ने क्या कहा?
viral7 min ago
2
Greater Noida Crime13 min ago
3
car14 min ago
4
TMC15 min ago
5
Iran-US conflict16 min ago