Advertisement
trendingNow12948695
Hindi Newsटेक

क्या Instagram चुपचाप सुन रहा है आपकी सारी बातें? आरोपों पर कंपनी ने तोड़ी चुप्पी, कही ये बड़ी बात

Instagram को दुनियाभर में खूब पसंद किया जाता है. हालांकि, पिछले कुछ वक्स से इसकी यूजर्स अपनी प्राइवेसी के कारण काफी चिंता में नजर आ रहे हैं. वहीं, अब इस मामले पर कंपनी के हेड ने स्थिति को साफ करते हुए जवाब दिया है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 05, 2025, 01:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या Instagram चुपचाप सुन रहा है आपकी सारी बातें? आरोपों पर कंपनी ने तोड़ी चुप्पी, कही ये बड़ी बात

Instagram पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से एक है. हालांकि, कई बार हमने देखा है कि जिस भी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं या गूगल पर सर्च करते हैं उसी के Ads भी हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रोफाइल पेज पर दिखाई देने लगते हैं. इसी कारण लंबे समय से इस बात पर चर्चा गर्म है कि Instagram हमारी बातें सुन रहा है और उसी के आधार पर ऐड्स भी दिखाने लगता है. लेकिन अब इस मामले पर Instagram के हेड Adam Mosseri ने स्थिति साफ कर दी है. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि Instagram न तो यूजर्स की बातचीत रिकॉर्ड करता है और न ही फोन के माइक्रोफोन का इस्तेमाल सुनने के लिए करता है.

Adam Mosseri ने कही ये बात
Adam Mosseri ने हाल ही में साफतौर पर कहा कि Instagram किसी की बातों को रिकॉर्ड नहीं करता और न ही फोन के माइक्रोफोन का इस्तेमाल यूजर्स की निगरानी के लिए किया जाता है. Mosseri ने यह भी तर्क दिया कि अगर ऐसा कुछ होता तो यूजर्स को इसकी भनक तुरंत लग जाती. फोन की बैटरी तेजी से खत्म होने लगती है और माइक का इंडिकेटर खुद ही ऑन हो जाता है. यानी तकनीकी रूप से यह संभव नहीं हो सकता कि ऐप चुपचाप आपकी बातें सुनता रहे.

आपने भी सेल में से खरीदा है iPhone? लग सकती है मोटी चपत, ऐसे लगाएं असली-नकली का पता

Add Zee News as a Preferred Source

Google और Apple के पास सुरक्षा की व्यवस्था
Adam Mosseri ने स्पष्ट किया है कि Google और Apple ने अपने सिस्टम्स में ऐसी सुरक्षा व्यवस्था बनाई है, जिससे अगर कोई ऐप बैकग्राउंड में आपके फोन का माइक, कैमरा या लोकेशन एक्सेस करता है तो उसकी जानकारी स्क्रीन पर तुरंत दिखाई देती है. ऐसे में अगर Instagram आपकी बातचीत सुनता होता, तो आपको इस बारे में पहले ही पता चल जाता. लेकिन फिर भी कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि जब वे किसी चीज पर बात करते हैं या उसे सर्च करते हैं तो उसी से जुड़े विज्ञापन क्यों दिखने लगते हैं? Mosseri ने इसका जवाब देते हुए कहा कि Meta जैसी कंपनियां आपकी ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक करती हैं और advertisers के साथ मिलकर आपको टारगेटेड Ads दिखाती हैं. इसका यह मतलब नहीं है कि ऐप आपकी बातें सुन रहा है, बल्कि यह एक संयोग से ज्यादा कुछ नहीं है.

Jio-Airtel के बाद अब इस कंपनी ने दिया यूजर्स को बड़ा झटका! चुपचाप बंद किया ये प्लान

इंस्टाग्राम लाया नया फीचर
बता दें कि Instagram ने भारत में एक नया मोबाइल अनुभव पेश किया है, जिसे ‘Reels-First’ नाम दिया गया है. इस बदलाव के तहत अब Reels को ऐप के केंद्र में रखा गया है, जिससे यूजर्स को सबसे पहले शॉर्ट वीडियो कंटेंट ही दिखाई देगा. फिलहाल यह फीचर सीमित यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया गया है, लेकिन कंपनी इसे धीरे-धीरे सभी के लिए रोलआउट करने की तैयारी में है. Reels अब सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं रह गया, यह ब्रांड्स के लिए विज्ञापन दिखाने और क्रिएटर्स के लिए कमाई करने का एक अहम प्लेटफॉर्म बन चुका है.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

Instagramsocial media

Trending news

घाटी में तबाही से आज तक जूझ रही जनता, बारिश से बहा पुल, ऑटो लादकर नदी पार कर रहे लोग
Kashmir news
घाटी में तबाही से आज तक जूझ रही जनता, बारिश से बहा पुल, ऑटो लादकर नदी पार कर रहे लोग
करोड़पति बिजनेसमैन, 150 देशों में कारोबार, AAP ने इस कारोबारी को दिया राज्यसभा टिकट
Punjab Rajya Sabha election 2025
करोड़पति बिजनेसमैन, 150 देशों में कारोबार, AAP ने इस कारोबारी को दिया राज्यसभा टिकट
ऑस्ट्रेलिया जाएंगे राजनाथ सिंह, 12 साल में पहली बार किसी रक्षा मंत्री का दौरा
rajnath singh
ऑस्ट्रेलिया जाएंगे राजनाथ सिंह, 12 साल में पहली बार किसी रक्षा मंत्री का दौरा
यह पहले से तय की गई साजिश है, CM को बताया जिम्मेदार, करूर भगदड़ पर मचाया तहलका
Tamil Nadu Stampede
यह पहले से तय की गई साजिश है, CM को बताया जिम्मेदार, करूर भगदड़ पर मचाया तहलका
मासूमों की जान लेने वाली सिरप की कंपनी की अन्य प्रोडक्ट्स भी खतरे में
Coldrif Syrup
मासूमों की जान लेने वाली सिरप की कंपनी की अन्य प्रोडक्ट्स भी खतरे में
दार्जलिंग में जबरदस्त बारिश से भूस्खलन और तबाही... 7 लोगों की मौत, IMD का रेड अलर्ट
IMD Alert
दार्जलिंग में जबरदस्त बारिश से भूस्खलन और तबाही... 7 लोगों की मौत, IMD का रेड अलर्ट
जंग के मैदान में दिखेगा प्राइवेट कंपनियों का दबदबा, रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला
Defence Ministry India
जंग के मैदान में दिखेगा प्राइवेट कंपनियों का दबदबा, रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला
इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
IMD
इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
DNA
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
भारत का महाप्रोजेक्ट पूरा, पाकिस्तान की बुरी किस्मत के ताबूत में लगी 'आखिरी कील'
DNA
भारत का महाप्रोजेक्ट पूरा, पाकिस्तान की बुरी किस्मत के ताबूत में लगी 'आखिरी कील'
;