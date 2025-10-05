क्या Instagram चुपचाप सुन रहा है आपकी सारी बातें? आरोपों पर कंपनी ने तोड़ी चुप्पी, कही ये बड़ी बात

Instagram पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से एक है. हालांकि, कई बार हमने देखा है कि जिस भी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं या गूगल पर सर्च करते हैं उसी के Ads भी हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रोफाइल पेज पर दिखाई देने लगते हैं. इसी कारण लंबे समय से इस बात पर चर्चा गर्म है कि Instagram हमारी बातें सुन रहा है और उसी के आधार पर ऐड्स भी दिखाने लगता है. लेकिन अब इस मामले पर Instagram के हेड Adam Mosseri ने स्थिति साफ कर दी है. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि Instagram न तो यूजर्स की बातचीत रिकॉर्ड करता है और न ही फोन के माइक्रोफोन का इस्तेमाल सुनने के लिए करता है.

Adam Mosseri ने कही ये बात

Adam Mosseri ने हाल ही में साफतौर पर कहा कि Instagram किसी की बातों को रिकॉर्ड नहीं करता और न ही फोन के माइक्रोफोन का इस्तेमाल यूजर्स की निगरानी के लिए किया जाता है. Mosseri ने यह भी तर्क दिया कि अगर ऐसा कुछ होता तो यूजर्स को इसकी भनक तुरंत लग जाती. फोन की बैटरी तेजी से खत्म होने लगती है और माइक का इंडिकेटर खुद ही ऑन हो जाता है. यानी तकनीकी रूप से यह संभव नहीं हो सकता कि ऐप चुपचाप आपकी बातें सुनता रहे.

Google और Apple के पास सुरक्षा की व्यवस्था

Adam Mosseri ने स्पष्ट किया है कि Google और Apple ने अपने सिस्टम्स में ऐसी सुरक्षा व्यवस्था बनाई है, जिससे अगर कोई ऐप बैकग्राउंड में आपके फोन का माइक, कैमरा या लोकेशन एक्सेस करता है तो उसकी जानकारी स्क्रीन पर तुरंत दिखाई देती है. ऐसे में अगर Instagram आपकी बातचीत सुनता होता, तो आपको इस बारे में पहले ही पता चल जाता. लेकिन फिर भी कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि जब वे किसी चीज पर बात करते हैं या उसे सर्च करते हैं तो उसी से जुड़े विज्ञापन क्यों दिखने लगते हैं? Mosseri ने इसका जवाब देते हुए कहा कि Meta जैसी कंपनियां आपकी ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक करती हैं और advertisers के साथ मिलकर आपको टारगेटेड Ads दिखाती हैं. इसका यह मतलब नहीं है कि ऐप आपकी बातें सुन रहा है, बल्कि यह एक संयोग से ज्यादा कुछ नहीं है.

इंस्टाग्राम लाया नया फीचर

बता दें कि Instagram ने भारत में एक नया मोबाइल अनुभव पेश किया है, जिसे ‘Reels-First’ नाम दिया गया है. इस बदलाव के तहत अब Reels को ऐप के केंद्र में रखा गया है, जिससे यूजर्स को सबसे पहले शॉर्ट वीडियो कंटेंट ही दिखाई देगा. फिलहाल यह फीचर सीमित यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया गया है, लेकिन कंपनी इसे धीरे-धीरे सभी के लिए रोलआउट करने की तैयारी में है. Reels अब सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं रह गया, यह ब्रांड्स के लिए विज्ञापन दिखाने और क्रिएटर्स के लिए कमाई करने का एक अहम प्लेटफॉर्म बन चुका है.