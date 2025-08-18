AI से कॉपी-पेस्ट करने वाले सावधान! इस कंपनी के को-फाउंडर ने दी चेतावनी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर इन दिनों पूरी दुनिया में चर्चा है. हर कोई इससे होने वाले फायदे और नुकसान को लेकर बात कर रहा हैं. ऐसे में अब Zoho कॉर्पोरेशन कंपनी के सह-संस्थापक और चीफ साइंटिस्ट श्रीधर वेम्बू ने अपने X अकाउंट पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे AI का इस्तेमाल किया जाए और कहां इसे लेकर सावधानी बरतनी जरूरी है. चलिए जानते हैं कि वेन्बू ने एक AI को लेकर क्या-क्या कहा है.

वेम्बू भी करते हैं AI का इस्तेमाल

वेम्बू का मानना है कि AI कुछ भी सीखने की रफ्तार को तेज कर देता है. इसके अलावा यह कामकाज को आसान बनाने और किसी भी एक्सपीरियंस को बेहतर करने में बहुत मददगार साबित होता है. उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि अब वह खुद AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे हैं. उन्होंने बताया कि वह दिनभर में 2-3 बार AI का इस्तेमाल कर लेते हैं. उसके फोन में टॉप 5 AI चैट ऐप्स भी इंस्टॉल हैं और वह उन सभी का इस्तेमाल भी करते हैं. इसी के साथ उन्होंने कुछ पॉइंट्स में AI के बारे में समझाने की कोशिश की है.

AI को लेकर क्या कहते हैं वेम्बू-

1. वेम्बू ने कहा, 'AI मेरी सीखने की प्रक्रिया को तेज करता है. इस मामले में यह एक सामान्य सर्च इंजन से कहीं बेहतर है. इसके परिणामस्वरूप मेरी वेब सर्च की जरूरत 80% तक कम हो गई है.'

2. AI पर बहुत अच्छी बहस की जा सकती है. हम इसका इस्तेमाल एक-दूसरे के साथ बहस करने के लिए भी कर सकते हैं. मैं अक्सर एक AI के आउटपुट को लेता हूं और दूसरे AI से उसकी समीक्षा करने को कहता हूं, जिससे मेरी समझ और गहरी होती है.

3. उन्होंने कहा कि AI प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकता है (जैसे X में Grok कैसे है), लेकिन मैं AI का इस्तेमाल नया कंटेंट बनाने के लिए नहीं करूंगा. वेम्बू का कहना है कि AI एजेंट्स की मदद तो कर सकता है लेकिन इंसानों को पूरी तरह रिप्लेस तो नहीं करना चाहिए. वहीं, यह भी गलत है कि कोई व्यक्ति AI से लिया टेक्स्ट कॉपी-पेस्ट करके अपने यूजर्स को भेज दे और यह छिपाए कि वह AI से लिया गया है.

4. वेम्बू ने कहा कि कंप्लायंस, प्राइवेसी और सिक्योरिटी के हिसाब से AI से जनरेट कोड को पूरी तरह से रिव्यू किया जाना जरूर है. अगर कोई भी प्रोग्रामर बिना जांचे AI से लिया कोड ऐसे ही जमा कर देता है तो इसका मतलब है कि वह अपनी जिम्मेदारी ठीक-ढंग से नहीं निभा रहा.

तथ्यों के आधार पर राय बदल सकते हैं वेम्बू

कुल मिलाकर कहें तो वेम्बू के मुताबिक AI का आउटपुट इस्तेमाल में लाने से पहले इसका पूरी तरह से रिव्यू करना बेहद जरूरी है, चाहे इसमें कितना ही वक्त क्यों न लगे. वरना आपके काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ने की बजाय और खराब हो जाएगी. इसके अलावा AI कभी-कभी इंसानों की रफ्तार बहुत कम भी कर देता है. अंत में उन्होंने कहा कि लगातार एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और जैसे-जैसे फैक्ट्स सामने आते जाएंगें, वह अपनी राय भी बदलने के लिए तैयार हैं.