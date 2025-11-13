Advertisement
पुराना नंबर बंद करने से पहले तुरंत करें ये जरूरी काम, वरना लग जाएगा लाखों का चूना

अगर आपने हाल ही में अपना पुराना मोबाइल नंबर बंद कराया है या फिर नया सिम लिया है, तो सावधान हो जाइए. आपका पुराना फोन नंबर अब किसी और के पास जा सकता है और उससे जुड़ी आपकी बैंक, सोशल मीडिया या OTP डिटेल्स खतरे में पड़ सकती है. 

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 13, 2025, 12:38 PM IST
पुराना नंबर बंद करने से पहले तुरंत करें ये जरूरी काम, वरना लग जाएगा लाखों का चूना

क्या आपने हाल ही में अपना पुराना फोन नंबर बंद कराया है या किसी नए सिम पर स्विच किया है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. ज्यादातर लोग नंबर बदलने के बाद यह सोचकर बेफिक्र हो जाते हैं कि अब पुराना सिम बेकार है, लेकिन आपका पुराना नंबर कुछ महीनों बाद किसी और अंजान शख्स को अलॉट कर दिया जाता है. अगर आपने समय रहते सेफ्टी के जरूरी कदम नहीं उठाए, तो आपका पर्सनल डेटा, बैंक डिटेल्स और सोशल मीडिया अकाउंट किसी अंजान व्यक्ति के हाथों में जा सकता है जो एक बहुत बड़ा साइबर अटैक है.

कैसे किसी और को मिल जाता है आपका पुराना नंबर?
यह प्रोसेस टेलीकॉम कंपनियों के नियमों से जुड़ी हुई है. टेलीकॉम कंपनियां हर बंद पड़े फोन नंबर को लगभग 90 दिनों यानी कि तीन महीने तक के लिए इन एक्टिव रखती हैं. अगर उस समय आप दोबारा सिम एक्टिव नहीं कराते हैं, तो वह नंबर किसी नए यूजर को दे दिया जाता है.

अगर आपका वही पुराना नंबर आपके बैंक, गूगल, इंस्टाग्राम या WhatsApp जैसे अकाउंट्स से जुड़ा है, तो नया यूजर उस नंबर पर आने वाले OTP या रिकवरी मैसेज के जरिए आपकी प्राइवेट डिटेल्स तक आसानी से पहुंच सकता है.

डेटा को गलत हाथों में जाने से कैसे बचाएं?
जब भी आप नंबर बदल रहे हों या पुराना सिम बंद करने जा रहे हों, तो ये डिजिटल सुरक्षा के कदम तुरंत अपनाएं.
1. सबसे पहले अपने सभी बैंक अकाउंट्स, UPI ऐप्स जैसे- Paytm, Google Pay और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे- Facebook, Instagram, X पर जाकर अपना नया मोबाइल नंबर अपडेट करें. 
2. सभी बैंक और वॉलेट ऐप्स से लॉगआउट करें और जहां भी पॉसिबल हो पुराने नंबर को डिलीट कर दें.
3. Gmail, Amazon और दूसरी जरूरी सेवाओं में Two Factor Authentication को नए नंबर पर एक्टिव कर लें. यह सुरक्षा की एक एक्स्ट्रा लेयर है. 

सिम फेंकने से पहले यह जरूर करें
अगर पुराना सिम अभी आपके पास है, तो उसे फेंकने या तोड़ने से पहले उसे पूरी तरह से डिएक्टिवेट करा लें. अपने फोन से उससे जुड़े सभी अकाउंट्स लॉगआउट करें और डिवाइस को फैक्ट्री रीसेट कर दें. याद रखें कि सिर्फ सिम निकालना काफी नहीं है सभी अकाउंट्स से पुराने नंबर का नामोनिशान मिटाना बेहद जरूरी है. यह छोटी सी गलती साइबर ठगों के लिए गोल्ड माइन बन सकती है. इसलिए अगली बार जब आप फोन नंबर बदलें, तो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म की जानकारी बदलना न भूलें. 

