झुलसती गर्मी में भूलकर भी न दबाएं AC के रिमोट का ये बटन! तूफानी स्पीड में दौड़ेगा बिजली मीटर

How to Reduce AC Electricity Bill: गर्मी से परेशान और बेहाल होकर घर में घुसते ही क्या आप भी सबसे पहले खिड़की-दरवाजे बंद कर AC को 16 या 17 डिग्री पर सेट कर देते हैं? जवाब अगर हां है तो आप अनजाने में ही अपने बिजली बिल को प्लेन की स्पीड से बढ़ा रहे हैं. सिर्फ बिल ही नहीं बढ़ता है बल्कि कई दूसरेभी नुकसान हो सकते हैं. AC को 16 या 18 डिग्री पर चलाने से कमरा जल्दी ठंडा नहीं होता, बल्कि कमरे को जल्दी ठंडा करने के लिए आपको एसी को वेटिंलेशन फ्लश का इस्तेमाल करना चाहिए. आइए जानते हैं क्या है AC इस्तेमाल करने का सही तरीका जिससे न सिर्फ गर्मी से राहत मिले बल्कि जेब पर ज्यादा असर न पड़े.

क्‍या है AC वेंट‍िलेशन फ्लश

एसी एक्सपर्ट्स का मानना है कि वेटिंलेशन फ्लश करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. कमरे में आते ही तुरंत एसी ऑन नहीं करना चाहिए. सबसे पहले करीब 5 मिनट के लिए खिड़की और दरवाजे खोलकर पंखा चला देना बेहतर होता है. इसके पीछे का कारण यह है कि बंद कमरे में दिनभर दीवारें और फर्नीचर गर्मी जमा कर लेते हैं. ऐसे में अगर आप सीधे एसी ऑन करते हैं तो उसे पहले कमरे में मौजूद इन गर्मी को कम करने में ज्यादा टाइम और पावर करनी पड़ती है बजाय सिर्फ हवा को ठंडा करने के.

कैसे करें AC वेंट‍िलेशन फ्लश

इसके लिए आपको सबसे पहले रूम के खिड़की और दरवाजों को खोल दें.

अब फैन ऑन करके उसे फुल स्पीड पर चला दें.

करीब 5 मिनट तक ऐसा करें जिससे करमें की हाट बाहर निकल जाए.

इसके बाद AC ऑन करें, लेकिन शुरुआत के कुछ मिनट फैन मोड में ही रखें.

करीब 3 से 4 मिनट बाद टेंपरेटर सेट करें, लेकिन 16-18 शुरू में ही ले जाने से बचें.

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कमरे में घुसते ही खिड़की-दरवाजे बंद करने एसी ऑन करने के नुकसान

अगर आप कमरे में आते ही खिड़की-दरवाजे बंद करके सीधे AC ऑन कर देते हैं तो इससे कई नुकसान हो सकते हैं.

इससे बिजली बिल 30–40% तक ज्यादा आ सकता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एसी का कंप्रेसर ज्यादा प्रेशर में काम करता है और लगातार पूरी क्षमता से चलता रहता है.

जब AC को बहुत देर तक फुल पावर पर चलना पड़ता है तो कंप्रेसर पर ज्यादा दबाव पड़ता है जिससे उसकी उम्र कम हो जाती है और मशीन जल्दी खराब होने का खतरा बढ़ जाता है.

खासतौर पर भारत की तेज गर्मी में जब AC को कमरे का टेंपरेटर बहुत कम जैसे 16 डिग्री तक लाना होता है तो उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. यह न सिर्फ बिजली की बर्बादी है बल्कि एसी की लाइफ पर भी बुरा असर डालता है.

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किस नंबर पर चलाना होगा परफेक्ट?

अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि AC को आखिर कितने तापमान पर चलाना परफेक्ट होता है. तो बता दें कि एसी का नंबर 24 को कहा जाता है. जानकारों का मानना है कि AC को 24 डिग्री से 26 डिग्री के बीच चलाना परफेक्ट होता है. साथ ही कमरे के पंखे को धीमी रफ्तार पर चलाना चाहिए. इससे AC की हवा पूरे कमरे में बराबर फैलती है और कंप्रेसर पर प्रेशर भी नहीं पड़ता है.

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