रातभर WiFi ऑन रखकर सोते हैं? कहीं आपकी भी न उड़ जाए नींद, जानिए कितना है खतरनाक!
Advertisement
trendingNow12896073
Hindi Newsटेक

रातभर WiFi ऑन रखकर सोते हैं? कहीं आपकी भी न उड़ जाए नींद, जानिए कितना है खतरनाक!

आजकल लगभग हर घर और ऑफिस में WiFi का इस्तेमाल आम हो गया है. दिनभर तो लोग इसका इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन कई लोग रात को सोते समय भी WiFi ऑन छोड़ देते हैं. देखने में यह मामूली सी आदत लगती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका आपकी सेहत और नींद पर बुरा असर पड़ सकता है? आइए जानते हैं पूरी बात.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 25, 2025, 03:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रातभर WiFi ऑन रखकर सोते हैं? कहीं आपकी भी न उड़ जाए नींद, जानिए कितना है खतरनाक!

WiFi Health Effects: आज के समय में अगर इंटरनेट न हो तो हमारी जिंदगी मानो रुक सी जाती है. पढ़ाई हो, ऑफिस का काम हो या फिर इंटरटेनमेंट हर चीज  लिए हम इंटरनेट पर ही निर्भर रहते हैं. इंटरनेट स्पीड के लिए बहुत से लोग ऑफिस और घरों में Wifi लगवाते हैं. यह दिन रात चालू रहता है. लेकिन क्या आपको पता है कि रात को सोने से पहले इसे बंद करना चाहिए या नहीं? कई एक्सपर्ट मानते हैं कि रात में इसे बंद कर देना चाहिए, ऐसा करने से न सिर्फ बिजली की बचत होती है बल्कि नींद भी गहरी आती है. आइए जानते हैं रात को Wi-Fi को क्यों बंद करना चाहिए.

कई लोग मानते हैं कि Wi-Fi के लगातार ऑन रहने से सेहत के साथ-साथ नींद पर भी असर पड़ता है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि WiFi के इलेक्ट्रोमैगनेटिक रेडिएशन हमारी नींद के पैटर्न को खराब कर सकती हैं. इस विषय पर RMIT University ने साल 2024 में एक रिसर्च किया और एक सप्ताह तक लोगों को WiFi के पास सुलाया. इसका रिजल्ट सामने आया कि 27% लोगों में अनिद्रा जैसे लक्षण दिखे. इसके साथ ही यह भी देखने को मिला कि दिमाग की गतिविधि बढ़ गई, जो कि अच्छी नींद के लिए सही नहीं है. 

इसी तरह साल 2021 में चूहों पर किए गए रिसर्च में पाया गया कि 2.4 GHz के WiFi सिग्नल से चूहे ज्यादा जगते रहे और उनको कम नींद आती है. हालांकि WHO और ICNIRP इस बात को नहीं मानते हैं, उनके अनुसार WiFi का रेडिएशन काफी धीमा होता है और यह इंसानों की नींद को प्रभावित नहीं करता है. ऐसे में कहा जा सकता है कि WiFi के इंसानों की नींद पर पड़ने वाले असर को लेकर एक्सपर्ट्स के बीच भी एक मत नहीं है. लेकिन इससे दो बातें एकदम साफ हो जाती हैं कि WiFi रेडिएशन होता जरूर है, भले यह धीमा हो. दूसरा यह कि इसका मनोवैज्ञानिक असर भी होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः Google Maps पर लीक हुए 33,000 महिलाओं के पते! इस ऐप पर हुआ सबसे बड़ा साइबर अटैक; सेल्फी तक हुई लीक

सेहत पर हो सकता है असर
भले ही इस बात पर अलग-अलग राय हो कि WiFi का रेडिएशन नींद पर सीधा असर डालता है या नहीं, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक असर जरूर देखा गया है. इसे नोसीबो इफेक्ट कहा जाता है. यानी भले ही रेडिएशन से शरीर को नुकसान न हो, लेकिन यह सोचकर कि WiFi सेहत पर असर डाल रहा है व्यक्ति बार-बार नींद से जाग सकता है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि रात को WiFi बंद करने से क्या फायदे मिल सकते हैं. आइए जानते हैं.

डेटा-बिजली की होती है बचत
सिर्फ अच्छी नींद ही नहीं रात में WiFi राउटर बंद करने से बिजली और डेटा दोनों की बचत होती है. साथ ही लगातार ऑन रहने से राउटर पर जो दबाव पड़ता है  वह भी कम हो जाता है. इसका फायदा यह होता है कि राउटर लंबे समय तक बिना दिक्कत के काम करता है और उसकी लाइफ बढ़ जाती है.

नींद की नहीं होती है समस्या
हालांकि WiFi के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का असर हर किसी पर नहीं होता लेकिन कई लोगों की नींद इससे प्रभावित हो सकती है. अगर आप भी नींद की परेशानी झेल रहे हैं, तो दूसरे उपायों के साथ रात में WiFi बंद करना भी एक ऑप्शन हो सकता है. इससे आपका दिमाग ज्यादा शांत महसूस करेगा और नींद आने की संभावना बढ़ जाएगी.

कब न करें WiFi बंद
अगर आपके घर में स्मार्ट डिवाइस मौजूद हैं तो रात में WiFi बंद करना फायदेमंद के बजाय नुकसानदायक साबित हो सकता है. स्मार्ट डिवाइस लगातार इंटरनेट कनेक्शन पर काम करते हैं और बिना WiFi के सही तरीके से अपना काम नहीं कर पाएंगे. खासकर अगर आपने इनमें कोई ऑटोमेशन सेट किया है तो WiFi बंद होने पर वह समय पर एक्टिव नहीं होगा. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपके बेडरूम में WiFi का असर न हो तो अच्छा होगा कि राउटर को किसी दूसरे कमरे या घर के किसी और हिस्से में रख दें.

ये भी पढ़ेंः WhatsApp पर आया शादी का कार्ड, क्लिक करते ही मिनटों में खाली हो गया अकाउंट! जानिए कैसे

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

WiFi health effectsWiFi sleep problemsWi-Fi Router

Trending news

टॉयलेट से बोगी तक फैली गंदगी! लंबी दूरी वाली ट्रेनों में बड़ी परेशानीः CAG रिपोर्ट
CAG
टॉयलेट से बोगी तक फैली गंदगी! लंबी दूरी वाली ट्रेनों में बड़ी परेशानीः CAG रिपोर्ट
घाटी में टाइट हुई सिक्योरिटी, भारतीय भूमि पर आने से पहले ही परास्त हो जाएंगे आतंकी
Indian Army
घाटी में टाइट हुई सिक्योरिटी, भारतीय भूमि पर आने से पहले ही परास्त हो जाएंगे आतंकी
भारत-फिजी के रिश्तों ने पूरे पैसिफिक क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को नई ताकत दीः PM
PM Modi
भारत-फिजी के रिश्तों ने पूरे पैसिफिक क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को नई ताकत दीः PM
जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन से मची तबाही, मलबे के नीचे दबा पेट्रोल पंप
Landslide
जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन से मची तबाही, मलबे के नीचे दबा पेट्रोल पंप
Video: जगत गुरु रामभद्राचार्य के शब्द 'अहंकार पूर्ण'...? किसने कहा वो 'पिता तुल्य'
Jagadguru Swami Rambhadracharya
Video: जगत गुरु रामभद्राचार्य के शब्द 'अहंकार पूर्ण'...? किसने कहा वो 'पिता तुल्य'
BMC चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव, मुंबई को मिला नया पार्टी अध्यक्ष
BJP
BMC चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव, मुंबई को मिला नया पार्टी अध्यक्ष
समय रैना, सोनाली... कॉमेडियंस ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शो में माफी मांगो
Supreme Court News
समय रैना, सोनाली... कॉमेडियंस ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शो में माफी मांगो
PM ने खुद अपने पद को शामिल... अमित शाह ने बताई 130वें संविधान संशोधन के अंदर की बात
constitutional amendment
PM ने खुद अपने पद को शामिल... अमित शाह ने बताई 130वें संविधान संशोधन के अंदर की बात
आज देश की अदालतों में कई अहम मामलों पर होगी सुनवाई, एक क्लिक में जानें सारे केस
Supreem court
आज देश की अदालतों में कई अहम मामलों पर होगी सुनवाई, एक क्लिक में जानें सारे केस
राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर अमित शाह का हमला, बोले- बिहार चुनाव में होगा...
amit shah
राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर अमित शाह का हमला, बोले- बिहार चुनाव में होगा...
;