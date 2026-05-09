सीख लें मोबाइल पकड़ने की 'एंटी-थेफ्ट ग्रिप', चोर कितनी भी कोशिश कर ले, हाथ से नहीं छूटेगा फोन!

How to Prevent Mobile Snatching: सड़क पर चलते हुए, मेट्रो या ट्रेन में सफर करते हुए या बाइक पर बैठे-बैठे मोबाइल इस्तेमाल करना आज के समय में आम बात हो गई है. ऐसे में मोबाइल चोरों के लिए भी मौके बहुत बढ़ गए हैं. आए दिन फोन छीनने की खबरें सामने आती रहती हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि फोन पकड़ने का तरीका ही चोरों के लिए बड़ा मौका बन सकता है? अक्सर लोग महंगे फोन तो खरीद लेते हैं लेकिन उसे सुरक्षित तरीके से चलाना ही नहीं जानते हैं. ऐसे में अगर आप मोबाइल पकड़ने का खास एंटी-थेफ्ट फोन होल्डिंग ट्रिक सीख लें, तो मोबाइल चोरी के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

इसके अलावा पब्लिक प्लेस में कॉल करते समय आप फोन के साथ कुछ सेफ्टी एक्सेसरी का इस्तेमाल करें, तो कोई आपके हाथ से फोन को जुदा नहीं कर पाएगा. नॉर्मल तरीके से फोन पकड़ते समय लोग फोन को नीचे की ओर से होल्ड करते हैं और ऊपर का हिस्सा खुला रहता है. वहीं एंटी-थेफ्ट ग्रिप में एक उंगली को फोन के ऊपर भी जमाकर रखा जाता है. इससे फोन को हाथ से खींच पाना संभव नहीं रह जाता.

जब आप सड़क पर चलते हुए या किसी पब्लिक प्लेस में फोन का इस्तेमाल करें तो कुछ सेफ्टी एक्सेसरी का जरूर इस्तेमाल करें. इससे आपका फोन आपके हाथ से कोई झपट नहीं पाएगा. ज्यादातर हम फोन पकड़ने के लिए फोन को नीचे की तरफ से होल्ड करते हैं और ऊपर का हिस्सा खुला रहने देते हैं. वहीं एंटी-थेफ्ट ग्रिप में एक उंगली को फोन के ऊपर भी रखा जाता है. इससे फोन को हाथ से खींच पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

फोन पकड़ने का एंटी-थेफ्ट ग्रिप तरीका जानिए

वहीं अगर आप बहुत भीड़-भाड़ वाले एरिया में हैं तो आपको फोन को नार्मल तरीके से थोड़ा हटकर फोन को पकड़ना होगा. इसमें फोन पर ग्रिप नचे की ओर नहीं, बल्कि ऊपर की तरफ मजबूत रखी जाती है. इससे मोबाइल झपटमारों का काम बहुत ही मुश्किल हो जाता है. शुरू में इस ग्रिप के साथ फोन को होल्ड करना थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है, लेकिन एक बार आदत पड़ जाने के बाद कोई समस्या नहीं होती है और आप बेफिक्र होकर पब्लिक प्लेस में फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं.

एंटी-थेफ्ट ग्रिप से कम होगा खतरा

फोन पकड़ने की इस ट्रिक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें यूजर फोन के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ रखता है. जिससे फोन खींचना चोरों के लिए मुश्किल हो जाता है. वहीं अगर आप नार्मल तरीके से ही फोन पकड़ते हैं तो ग्रिप फोन के नीचले हिस्से पर होती है. ऐसे में फोन को ऊपरी किनारे से खींचने से स्लिप हो जाता है और चोर अपने काम में कामयाब हो जाते हैं.

(ये भी पढ़ेंः हफ्ते में 4 दिन काम, 3 दिन आराम! Zoom के CEO ने बताया कैसे AI करेगा आपका काम)

इन एक्सेसरीज का भी कर सकते हैं इस्तेमाल

पब्लिक प्लेस पर कॉलिंग के दौरान मोबाइल स्नैचिंग का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि उस समय लोग फोन को नार्मल तरीके से पकड़ते हैं. ऐसे में अगर कोई बदमाश झपट्टा मार दे, तो फोन आसानी से हाथ से निकल सकता है. इससे बचने के लिए अब कई लोग फिंगर ग्रिप और लैनयार्ड जैसे एक्सेसरीज का इस्तेमाल कर रहे हैं. फिंगर ग्रिप में उंगली फंसाने से फोन हाथ में मजबूती से टिका रहता है, वहीं लैनयार्ड को कलाई या हथेली से जोड़ने पर मोबाइल अचानक छीन पाना आसान नहीं होता. भीड़भाड़ वाली जगहों पर इस तरह की सुरक्षा ट्रिक फोन स्नैचिंग के खतरे को काफी कम कर सकती है.

(ये भी पढ़ेंः Mother's Day: इस मदर्स डे अपनी मां को दें सरप्राइज! AI की मदद से बनाएं वायरल इमेज)