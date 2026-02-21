बाथरूम में बैठा 'डॉक्टर'! दुनिया की बड़ी टॉयलेट कंपनी TOTO बनी AI का नया किंग, फ्लश करते ही मिलेगी हेल्थ रिपोर्ट

TOTO AI Toilet: जब हम आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस (AI) की बात करते हैं, तो लोगों के दिमाग में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या ओपनएआई (ChatGPT) जैसे कंपनियों के नाम आते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर के बाथरूम में लगा 'टॉयलेट पॉट' भी दुनिया की सबसे बड़ी AI कंपनी बन सकता है? जी हां यह सच हैं. दुनिया की जानी-मानी टॉयलेट और बाथरूम फिटिंग बनाने वाली जपानी कंपनी TOTO ने कुछ ऐसा ही करनामा कर दिखाया है. एक्सपर्ट्स की माने तो अब तक लोग इसे दुनिया की सबसे अंडरवैल्यूड AI कंपनी कह रहे हैं. लेकिन अब उसने अपने काम से सबको चौका दिया. क्योंकि इसका कारोबार चिप इंडस्ट्री से जुड़ा है.

Toto की टॉयलेट से आगे की कहानी

अक्सर लोग Toto का नाम सुनते ही हाई-टेक वॉशलेट और लग्जरी बाथरूम की तस्वीर सोचते हैं. लेकिन कंपनी का एक और बड़ा बिजनेस एडवांस्ड सिरेमिक्स का भी है. यही सिरेमिक्स आज सेमीकंडक्टर यानी चिप बनाने वाली फैक्ट्रियों में इस्तेमाल हो रहा है. AI के बढ़ते दौर में डेटा सेंटर और हाई-परफॉर्मेंस चिप्स की मांग तेजी से बढ़ी है. इन चिप्स को बनाने की प्रक्रिया बेहद हार्ड होती है. इसमें ऐसे खास पुर्जों की जरूरत पड़ती है जो बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव को झेल सकें. Toto ऐसे ही सिरेमिक पार्ट्स बनाती है, जो चिप बनाने के दौरान मशीनों में काम आते हैं.

यह भी पढ़ें:- Google ने कर दी 80 हजार अकाउंट्स की छुट्टी! 17 लाख 'खतरनाक' ऐप्स पर चला चाबुक...

Add Zee News as a Preferred Source

हाई-टेक टॉयलेट, अब 'वेलनेस' का साथी

जापान की मशहूर कंपनी TOTO अब केवल लग्जरी बाथरूम फिटिंग्स तक सीमित नहीं रही है. कंपनी ने अपने टॉयलेट्स में ऐसी AI टेक्नोलॉजी लगा दी है जो आपके शरीर से निकलने वाले वेस्ट का एनालिसिस करती है. इस टॉयलेट सीट पर बैठते ही इसमें लगे सेंसर आपके स्वास्थ्य का डेटा जुटाना शुरू कर देते हैं. यह टॉयलेट आपकी डाइट, हाइड्रेशन लेवल और आने वाली बीमारियों की पहचान कर सकता है. यह डेटा सीधे आपके स्मार्टफोन ऐप पर भेज दिया जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करने की जरूरत है?

क्यों कहा जा रहा है इसे 'सबसे बड़ी AI कंपनी'?

आमतौर पर AI कंपनियां डेटा के लिए इंटरनेट का सहारा लेती हैं, लेकिन TOTO के पास 'रियल-टाइम बायोलॉजिकल डेटा' है. यह टॉयलेट बिना खून का टेस्ट किए आपके शरीर के अंदर की स्थिति बता सकता है. क्योंकि हर घर में टॉयलेट होता है, ऐसे में TOTO का डेटाबेस आने वाले समय में दुनिया के किसी भी अस्पताल से बड़ा हो सकता है. Toto का AI आपको यह भी बता देता है कि आज आपको खाने में फाइबर ज्यादा लेना चाहिए था या आप पानी कम पी रहे हैं.

टेक और हेल्थ का अनोखा मेल

TOTO के इस कदम ने सिलिकॉन वैली के दिग्गजों को भी चौंका दिया है. इन्वेस्टर्स का मानना है कि दुनिया ने अभी तक TOTO को सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के तौर पर देखा है, जबकि यह एक 'टेक जायंट' बनने की राह पर है. जैसे-जैसे लोग अपनी सेहत को लेकर जागरूक हो रहे हैं, यह वेलनेस टॉयलेट घर-घर की जरूरत बन सकता है.

इसमें क्या मुश्किल हैं?

टॉयलेट में सेंसर और AI का नाम सुनकर कई लोगों को प्राइवेसी की चिंता हो सकती है. लेकिन कंपनी का दावा है कि यह डेटा पूरी तरह सिक्योर और एन्क्रिप्टेड रहने वाला है. यह टेक्नोलॉजी बुजुर्गों के लिए वरदान साबित हो सकती है. जिनको कई बार अस्पताल जाकर टेस्ट करवाना होता था. लेकिन अगर यह इस कंपनी का डाटा कहीं से लीक हो गया तो आपकी बेहद पर्सनल इंफॉर्मेशन लोगों के पास पहुंच सकती है. लोग इस डाटा से आपकी ताकत और कमजोरी का अंदाजा लगा सकते है. TOTO कंपनी का डाटा बेहद सेंसिटिव हो सकता है.

यह भी पढ़ें:- Google का 'म्यूजिकल' धमाका! अब Gemini आपके लिए खुद बनाएगा गाना, बस एक प्रॉम्प्ट...