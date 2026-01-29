कैसे Instagram को पता चल जाता है आपके मन की बात? अपनाएं ये सीक्रेट ट्रिक, फिर नहीं दिखेंगे 'पीछा करने वाले' Ads!

How to stop Instagram Ads: क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी से फोन पर बातों-बातों में किसी गैजेट या वेकेशन डिस्टिनेशन को लेकर बात किया हो और अगले ही पल उसका विज्ञापन आपके Instagram फीड पर आने लगा हो? यह एक्सपीरियंस जितना हैरान कर देने वाला है उतना ही खतरनाक भी है. ज्यादातर यूजर्स इसे सामान्य समझते हैं तो वहीं कुछ लोग इसे डिजिटल जासूसी मानते हैं और उन्हें लगता है कि इंस्टाग्राम चुपके से उनके फोन का माइक्रोफोन एक्सेस करके उनकी बातें सुन रहा है. हालांकि इंस्टाग्राम के हेड एडम मोसेरी ने साफ किया था कि कंपनी आपकी बातों को नहीं सुनती है. ऐसे में फिर सवाल आता है कि कैसे बिना बात सुने फीड पर उन चीजों का ऐड आने लगता है जिनकी बातें हो रही हों? इससे बचने के क्या उपाय है? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब.

आखिर इंस्टाग्राम को कैसे सब पता चलता है?

मोसेरी के अनुसार Instagram आपकी बातों को नहीं सुनता है बल्कि आपकी डिजिटल एक्टिविटी को ट्रैक करता है. इसमें आपके द्वारा किए गए कमेंट्स, सेव की गई पोस्ट, सर्च हिस्ट्री और मेटा पिक्सेल और कुकीज के जरिए दूसरी वेबसाइटों पर आपकी एक्टिविटी शामिल है. इसी डेटा का इस्तेमाल करके आपको हाइपर-पर्सनलाइज्ड ऐड्स दिखाए जाते हैं. अगर आप अपनी प्राइवेसी को लेकर परेशान रहते हैं और इन सब से बचना चाहते हैं तो चिंता करने की बात नहीं है. आप बस कुछ मामूली स्टेप्स को फॉलो करके आप इस ट्रैकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं. आइए जानते हैं...

पहला तरीका- मेटा अकाउंट्स सेंटर के जरिए

मेटा ने अपने सभी ऐप्स के लिए विज्ञापन सेटिंग्स को एक जगह किया है, अगर आप चाहते हैं कि आपके फीड पर इस तरह के ऐड न आए तो इसे बंद कर दें. इसके लिए

सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम ऐप में जाएं और अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करें.

अब राइड साइट हैमबर्गर मेनू यानी तीन लाइन दिखाई देगी, इस पर टैप करें.

Accounts Centre में जाएं और फिर Ad preferences पर क्लिक करें.

Manage info पर टैप करें और Activity information from ad partners को सेलेक्ट करें.

यहां Review setting में जाकर No, don’t make my ads more relevant by using this information वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें.

दूसरा तरीका- ऑफ-मेटा एक्टिविटी को करें बंद

यह सेटिंग इंस्टाग्राम को दूसरी वेबसाइटों से आपका डेटा लेने से रोकने का काम करती है.

इसे आफ करने के लिए आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम के अकाउंट सेंटर में जाना होगा.

यहां आपको Your information and permissions का ऑप्शन दिखाई देगा.

इस पर क्लिक करेंगे तो Your activity off Meta Technologies का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें.

यहां Disconnect specific activity पर टैप करें.

इसे हमेशा के लिए बंद करने के लिए Manage future activity पर जाएं और Disconnect future activity को सिलेक्ट करें.

इस तरह आप अपने फीड पर आने वाले विज्ञापन को कंट्रोल कर सकते हैं. लेकिन इस बात का भी ध्यान रकें कि इन सेटिंग्स को बदलने के बाद विज्ञापनों की संख्या कम नहीं होगी. बस वे आपकी पसंद या सर्च हिस्ट्री के आधार पर नहीं होंगे. साथ ही मेटा अब व्हाट्सएप स्टेटस और अपने Meta AI चैटबॉट के जरिए भी डेटा इकट्ठा कर ऐड दिखाता है.

