/क्या सच में राउटर पर 5 रुपये का सिक्का लगाने से रॉकेट बन जाएगा Wi-Fi? जानिए इस वायरल हैक के पीछे की असली सच्चाई

आजकल सोशल मीडिया पर एक नया हैक काफी वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि Wi-Fi राउटर पर बस एक धातु का सिक्का रखने से इंटरनेट की स्पीड दोगुनी हो जाती है. लोगों का मानना है कि सिक्का सिग्नल की दिशा बदलकर कनेक्टिविटी को बेहतर बना सकता है. लेकिन क्या वाकई इस छोटे से देसी जुगाड़ में कोई वैज्ञानिक सच्चाई है या यह आपके राउटर को हमेशा के लिए खराब कर सकता है? आइए जानते हैं इस वायरल दावे के पीछे का असली सच और Wi-Fi सिग्नल बूस्ट करने के सबसे असरदार तरीके.
इंटरनेट पर तेजी से फैल रहे इस दावे के पीछे यह सोच है कि सिक्के का मेटल राउटर से निकलने वाली तरंगों को रिफ्लेक्ट या डाइवर्ट कर सकता है. समर्थकों का मानना है कि ऐसा करने से Wi-Fi सिग्नल उन कमरों तक आसानी से पहुंच जाते हैं जहां नेटवर्क कमजोर रहता है. कुछ लोग नेटवर्क में थोड़ा सुधार महसूस होने का दावा भी करते हैं. हालांकि टेलिकॉम एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह केवल एक भ्रम है और इसका कोई तकनीकी प्रमाण नहीं है.
तकनीक और नेटवर्क एक्सपर्ट्स कभी भी राउटर पर या उसके पास धातु की चीजें रखने की सलाह नहीं देते हैं. मेटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रोकने या उन्हें भटकाने का काम करता है जिससे इंटरनेट सिग्नल मजबूत होने के बजाय और भी ज्यादा खराब हो सकता है. इसके अलावा राउटर पर सिक्का या कोई अन्य वस्तु रखने से उसका वेंटिलेशन रुक जाता है. प्रॉपर एयरफ्लो न होने के कारण राउटर ओवरहीट होकर धीरे-धीरे अंदर से डैमेज हो सकता है.
अगर आप वाकई अपने घर के इंटरनेट की स्पीड और रेंज बढ़ाना चाहते हैं तो सिक्के के जुगाड़ के बजाय इन आसान बदलावों को अपनाएं.
- सही जगह का चुनाव: राउटर को हमेशा घर के बीचों-बीच और थोड़ी ऊंचाई पर रखें ताकि तरंगे चारों तरफ बराबर फैल सकें.
- रुकावटों से दूर रखें: मोटी दीवारों, लोहे के अलमीरा और बड़े फर्नीचर के पीछे राउटर लगाने से बचें.
- इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूरी: माइक्रोवेव, कॉर्डलेस फोन और टीवी जैसे उपकरणों के पास राउटर न रखें क्योंकि इनसे सिग्नल में इंटरफेरेंस होता है.
- समय-समय पर रीस्टार्ट करें: राउटर को हफ्ते में एक-दो बार रीस्टार्ट करने से उसकी मेमोरी क्लियर होती है और परफॉर्मेंस बेहतर बनी रहती है.
- Wi-Fi रिपीटर का उपयोग: अगर घर बड़ा है तो सिग्नल डेड-ज़ोन तक पहुंचाने के लिए Wi-Fi एक्सटेंडर या मैश नेटवर्क का इस्तेमाल करें.
नेटवर्क एक्सपर्ट्स के अनुसार घर की कुछ खास जगहों पर राउटर लगाने से कनेक्टिविटी बहुत खराब हो जाती है.
- रसोई (Kitchen): किचन में मौजूद माइक्रोवेव और मेटल के बर्तन सिग्नल को ब्लॉक करते हैं और गर्मी की वजह से डिवाइस खराब होने का खतरा रहता है.
- खिड़की के पास: खिड़की के पास राउटर रखने से सिग्नल बाहर की तरफ वेस्ट होते हैं और बाहरी नेटवर्क से इंटरफेरेंस भी बढ़ जाता है.
- बड़ी धातु की वस्तुओं के पास: रेफ्रिजरेटर या लोहे की अलमारी के पास राउटर रखने से तरंगे टकराकर वापस लौट जाती हैं.