/क्या एल्युमिनियम फॉयल आपके फोन को गर्म होने से बचा सकता है? जानें इस पॉपुलर ट्रिक की पूरी सच्चाई

गर्मियों का मौसम आते ही इंसानों के साथ-साथ हमारे स्मार्टफोन्स की हालत भी खराब होने लगती है. धूप में बाहर निकलते ही या गेमिंग करते समय फोन का गर्म होना एक आम समस्या बन चुका है. ओवरहीटिंग से ना सिर्फ फोन स्लो होता है, बल्कि इसकी बैटरी भी खराब हो सकती है. आजकल सोशल मीडिया पर फोन को ठंडा रखने के लिए एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल काफी वायरल हो रहा है. लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सच में एक मामूली किचन फॉयल आपके महंगे फोन को बचा सकता है? चलिए जानते हैं इस देसी जुगाड़ का पूरा सच.
आज के दौर में स्मार्टफोन काफी पावरफुल हो चुके हैं. लेकिन जब आप धूप में फोन चलाते हैं, देर तक गेमिंग करते हैं या बार-बार चार्ज करते हैं, तो फोन काफी गर्म हो जाता है. एल्युमिनियम फॉयल की खासियत यह है कि यह हीट को एब्जॉर्ब करने के बजाय रिफ्लेक्ट यानी वापस मोड़ देता है. इसी साइंस की वजह से लोग इसे एक टेम्पररी हीट शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं.
अगर आप फोन को सीधे धूप या बहुत गर्म जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फॉयल का इस्तेमाल मददगार हो सकता है.
- अगर आप कार के डैशबोर्ड पर फोन रखते हैं तो यह धूप रोक सकता है.
- सीधी तेज धूप में फोन चलाते वक्त यह शेड का काम कर सकता है.
- गर्म टेबल या लोहे के बेंच पर फोन रखने से उसकी गर्मी फोन तक नहीं पहुंचती.
एल्युमिनियम फॉयल से फायदा उठाने के लिए इसका सही तरीका जानना बहुत जरूरी है.
फॉयल शेड बनाएं: फॉयल की एक छोटी शीट को फोन के ऊपर या पीछे शेड की तरह रखें ताकि सीधी धूप ना पड़े.
रिफ्लेक्टर की तरह लगाएं: फॉयल को इस तरह सेट करें कि वह बाहर की धूप को रिफ्लेक्ट कर दे.
छोटा टेंट बनाएं: फोन के ऊपर फॉयल को थोड़ा ढीला मोड़कर टेंट जैसा बनाएं ताकि हवा आर-पार होती रहे.
गलत तरीके से फॉयल का इस्तेमाल आपके फोन को और ज्यादा गर्म कर सकता है.
फोन को पूरा ना लपेटें: फोन को पूरी तरह लपेटने से अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाएगी और नेटवर्क सिग्लन भी बंद हो जाएंगे.
चार्जिंग के वक्त ना लगाएं: चार्जिंग के दौरान फोन खुद गर्मी जनरेट करता है, उस समय फॉयल का इस्तेमाल नुकसानदायक है.
स्पीकर और वेंट ना ढकें: फोन की हवा पास होने की जगह को हमेशा खुला रखें.
फॉयल सिर्फ एक अस्थाई जुगाड़ है, लेकिन फोन को सुरक्षित ठंडा रखने के लिए ये तरीके अपनाएं.
- अपने फोन को हमेशा ठंडी और छायादार जगह पर रखें.
- भारी काम या गेमिंग करते समय फोन का बैक कवर निकाल दें.
- बैकग्राउंड ऐप्स को बंद कर दें और बहुत ज्यादा गर्मी में ब्राइटनेस कम रखें.