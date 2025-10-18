Global Rings Award 2025: इस इंडियन क्रिएटर ने Instagram पर रचा इतिहास, दुनियाभर में बजा डंका

दुनियाभर के कंटेंट क्रिएटर्स आज Instagram पर वीडियोज बनाकर मशहूर होने लगे हैं. भारतीय भी इस मामले में आज किसी से पीछे नहीं रह गए हैं. ऐसे में अब भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स को एक बड़ी उपलब्धि मिल गई है. अब इंडियन क्रिएटर डॉली सिंह ने अपने नाम एक नया इतिहास कर लिया है. दरअसल, डॉली Instagram का Global 2025 Rings Award पाने वाली पहली भारतीय बन गई हैं. डॉली अपनी बेबाक कॉमेडी और बेझिझक अपनी बात रखने के अंदाज के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने अपने कमरे में बैठकर छोटे-छोटे मजेदार वीडियो बनाना शुरू किया था और आज उन्हें दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटिव प्लेटफॉर्म्स में से एक पर सम्मानित किया गया है.

डॉली ने रचा इतिहास

अगर आप कभी इंस्टाग्राम पर 'राजू की मम्मी' या 'साउथ दिल्ली वाली लड़की' की मजेदार बातें देखकर लोटपोट हुए हैं तो समझ लीजिए कि उस दिन डॉली सिंह ने आपका दिन बना दिया था. लेकिन इस बार हंसी की जगह हैरानी और गर्व की बात है, क्योंकि Instagram ने उन्हें अपने मशहूर Rings Awards 2025 के 25 ग्लोबल विनर्स में शामिल किया है. खास बात ये है कि डॉली इस सम्मान को पाने वाली अकेली भारतीय क्रिएटर बनी हैं.

किन लोगों को मिल रहा है अवॉर्ड

Meta के मुताबिक, Rings एक ऐसा अवॉर्ड है जो Instagram उन क्रिएटर्स को देता है जो बिना डर के नए और अलग तरीके से कंटेंट बनाते हैं. ये अवॉर्ड किसी खास तरह के कंटेंट को नहीं, बल्कि उस जज्बे को सम्मान देता है. ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ ट्रेंड्स का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि उन्हें बदलते हैं, हर रुकावट को पार करते हैं और अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत दिखाते हैं.

क्या बोलीं डॉली सिंह

इस अवॉर्ड को लेकर डॉली सिंह ने Meta से कहा, 'Rings Award मिलना मेरे लिए इतना हैरान करने वाला है कि अब तक यकीन ही नहीं हो रहा. ये मेरे करियर के सबसे बड़े पलों में से एक है और मैं जब भी इसके बारे में सोचती हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं. इस अवॉर्ड के लिए जो जूरी पैनल है, वो वाकई कमाल का है. ये सोचकर ही हैरानी होती है कि इतने टैलेंटेड और समझदार लोगों ने मेरा कंटेंट देखा है. मैं आगे भी ऐसा कंटेंट बनाना चाहती हूं जिससे मेरे दर्शक मुझ पर गर्व कर सकें.'

जानें आखिर कौन हैं डॉली सिंह

जिन लोगों ने अब तक डॉली सिंह की मजेदार बातें और तेज अंदाज को नहीं देखा है, उन्हें जान लेना चाहिए कि डॉली भारत की सबसे पसंदीदा डिजिटल क्रिएटर्स, एक्ट्रेस और राइटर्स में से एक हैं. उन्होंने अपने सफर की शुरुआत 'Spill The Sass' नाम के ब्लॉग से की थी, जहां वो आम लोगों के लिए फैशन से जुड़ी बातें शेयर करती थीं. इसके बाद उन्होंने iDiva जॉइन किया, जहां उनकी 'साउथ दिल्ली गर्ल' वाली स्केच वीडियोज ने इंटरनेट पर खूब धमाल मचाया और वायरल हो गईं.

16 लाख से ज्यादा है डॉली के फॉलोअर्स

पिछले कुछ सालों में डॉली सिंह ने इंस्टाग्राम पर 16 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स की फैन फॉलोइंग बना ली है. उन्होंने 'मॉडर्न लव मुंबई' जैसी वेब सीरीज में भी काम किया है और आज वो क्रिएटिविटी और खुद को खुलकर जाहिर करने की एक मजबूत आवाज बन चुकी हैं. उनका ह्यूमर अक्सर आम भारतीय जिंदगी की छोटी-छोटी बातों से जुड़ा होता है, जिसकी वजह से वो क्रिएटर कम्युनिटी में एक जाना-पहचाना नाम बन गई हैं.

अवॉर्ड के साथ मिले ये गिफ्ट्स

बताया जा रहा है कि Rings Award 2025 जीतने वालों को एक असली गोल्डन रिंग के साथ-साथ एक डिजिटल रिंग भी मिलेगी. ये डिजिटल रिंग उनके प्रोफाइल फोटो के चारों तरफ तब दिखाई देगी जब वे इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करेंगे. इसके अलावा उन्हें कुछ खास फीचर्स भी मिलेंगे, जैसे कि प्रोफाइल बैकग्राउंड को अपनी पसंद से सजाने का ऑप्शन और एक पर्सनलाइज्ड 'लाइक' बटन, जिससे वे अपने कंटेंट को और भी क्रिएटिव तरीके से पेश कर सकेंगे.

इन लोगों ने भी जीता अवॉर्ड

डॉली सिंह के साथ इस अवॉर्ड को जीतने वालों की लिस्ट में जरना गर्ग, एकी और कोइची और ओलिविया डीन जैसे क्रिएटर्स भी शामिल हैं. इस अवॉर्ड के लिए जूरी पैनल में दुनियाभर की मशहूर हस्तियां थीं, जैसे कि फिल्ममेकर स्पाइक ली, डिजाइनर ग्रेस वेल्स बॉनर, फैशन आइकन मार्क जैकब्स, मेकअप आर्टिस्ट पैट मैक्ग्राथ, एक्ट्रेस यारा शाहिदी, आर्टिस्ट KAWS, और Instagram के एडम मोसेरी और ईवा चेन.