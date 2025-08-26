Trump's 50% Tariff On India: क्या महंगे हो जाएंगे iPhones? सारी कंफ्यूजन करें दूर, जानिए हर सवाल के जवाब
ट्रंप ने 27 अगस्त से भारतीय सामान पर 50% टैक्स (टैरिफ) लगाने का ऐलान कर दिया है. अब भारत से अमेरिका जाने वाले कई सामान महंगे हो जाएंगे. लेकिन क्या आईफोन भी महंगे होंगे? आइए जानते हैं...

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 26, 2025, 09:03 AM IST
Trump 50% tariff: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 27 अगस्त से भारतीय सामान पर 50% टैक्स (टैरिफ) लगाने का ऐलान कर दिया है. यह टैक्स पहले से लागू 25% “रिक्रॉसिप्रोकल” टैरिफ के ऊपर होगा. यानी अब भारत से अमेरिका जाने वाले कई सामान महंगे हो जाएंगे. लेकिन राहत की बात यह है कि Apple के iPhones पर इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि iPhones को टैरिफ से छूट मिली हुई है.

iPhone क्यों है टैक्स से सुरक्षित?
Apple के iPhones और बाकी सेमीकंडक्टर-आधारित डिवाइस को अमेरिकी सरकार ने पहले ही छूट (Exemption) दे रखी है. अप्रैल में ट्रंप प्रशासन ने स्मार्टफोन, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को “रिक्रॉसिप्रोकल टैरिफ” से बाहर कर दिया था. यही वजह है कि iPhone के दाम पर कोई तात्कालिक असर नहीं पड़ेगा.

भारत से अमेरिका को iPhone सप्लाई बढ़ी
Apple ने हाल ही में अपनी कमाई की रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका में बिकने वाले ज्यादातर iPhones अब भारत में बन रहे हैं.
 • अप्रैल से जून 2025 के बीच अमेरिका में बिकने वाले 71% iPhones भारत से एक्सपोर्ट हुए.
 • एक साल पहले यही आंकड़ा सिर्फ 31% था.
 • Apple ने मार्च से मई 2025 के बीच भारत से करीब $3.2 बिलियन (लगभग ₹26,600 करोड़) के iPhones अमेरिका भेजे.

यह साफ दिखाता है कि भारत अब अमेरिका के लिए iPhones का सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है.

चीन से दूरी और भारत पर भरोसा
COVID-19 महामारी के बाद Apple ने चीन से अपनी सप्लाई चेन को शिफ्ट करना शुरू किया था. ट्रंप सरकार ने चीन से आने वाले प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ा दिया था, ताकि कंपनियां चीन पर कम निर्भर रहें. इसी वजह से Apple ने भारत को अमेरिका के लिए iPhone मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया. आज भारत ग्लोबल iPhone प्रोडक्शन का 20% से ज्यादा हिस्सा संभाल रहा है और चीन को पीछे छोड़ चुका है.

आगे क्या होगा?
हालांकि अभी iPhone पर टैक्स से छूट है, लेकिन ये स्थायी नहीं है. ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि कोई भी देश “hook से बाहर नहीं” है. यानी आगे चलकर सेमीकंडक्टर पर नए टैक्स लगाए जा सकते हैं. अमेरिकी वाणिज्य विभाग (Commerce Department) फिलहाल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की जांच कर रहा है. यह जांच पूरी होने तक iPhones पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर भविष्य में नया टैरिफ लागू होता है तो iPhones के दाम भी बढ़ सकते हैं.

iPhone यूजर्स को कितना नुकसान होगा?
एनालिस्ट्स का मानना है कि अगर छूट खत्म हुई और भारत से अमेरिका जाने वाले iPhones पर 50% टैक्स लगा दिया गया, तो Apple को बड़ा झटका लगेगा.
 • Apple या तो ये अतिरिक्त खर्च खुद उठाएगा
 • या फिर iPhone की कीमत बढ़ाकर यूजर्स पर बोझ डालेगा.

हालांकि संभावना है कि Apple iPhone की कीमतों को ज्यादा महंगा न करके उन्हें टेलीकॉम प्लान्स और EMI में ही एडजस्ट करेगा. यानी ग्राहकों को सीधे झटका नहीं लगेगा, लेकिन लंबे समय में दाम बढ़ सकते हैं.

FAQs

Q1. क्या iPhone पर ट्रंप के 50% टैक्स का असर पड़ेगा?
अभी नहीं. iPhone को फिलहाल टैरिफ से छूट मिली है.

Q2. भारत से अमेरिका कितने iPhone जा रहे हैं?
अप्रैल-जून 2025 में अमेरिका के 71% iPhone भारत से सप्लाई हुए.

Q3. क्या आगे iPhone महंगे हो जाएंगे?
अगर छूट खत्म हुई और सेमीकंडक्टर पर टैक्स लगा, तो iPhones महंगे हो सकते हैं.

Q4. Apple ने चीन की जगह भारत को क्यों चुना?
ट्रंप के चीन पर टैरिफ और COVID-19 डिसरप्शन की वजह से Apple ने भारत को iPhone हब बनाया.

