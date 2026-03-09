स्कैमर्स के लिए 'काल' बने डोनाल्ड ट्रंप! अब दूसरे देशों की सरकारों को माननी होगी अमेरिका की ये बात, वरना...

Advertisement
Trump Cybercrime Executive Order: डिजिटल दुनिया के साइबर ठगों और उन्हें शरण देने वाले मुल्कों की अब खैर नहीं! अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल साइबर माफिया के खिलाफ एक ऐसा फैसला ले लिया है जिससे न सिर्फ साइबर ठग बल्कि उनको शरण देने वाले देशों की भी मुसीबत बढ़ जाएगी. एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करते हुए ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका अब हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगा.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 09, 2026, 09:14 AM IST
Trump Cybercrime Executive Order: दुनिया भर में बैठे साइबर अपराधियों और उन्हें पनाह देने वाले देशों के लिए खतरे की घंटी बज गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों एक्शन मोड में हैं. इसी क्रम में ट्रंप ने एक ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए हैं जो ग्लोबल साइबर क्राइम की दुनिया में हलचल मचा दिया है. अब सिर्फ अपराधी ही नहीं बल्कि वे देश भी अमेरिका के निशाने पर होंगे जो साइबर ठगों को पनाह देंगे. ट्रंप ने साफ मैसेज दिया है कि या तो साइबर अपराधियों को खत्म करो या फिर अमेरिकी प्रतिबंधों, वीजा पाबंदियों के लिए तैयार रहो.

व्हाइट हाउस द्वारा जारी किए गए एक बयान के मुताबिक यह आदेश उन देशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान करता है जो अपने देश में मौजूद अपराधी संगठनों (TCOs) पर लगाम नहीं लगाते. ट्रंप प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर विदेशी सरकारें इन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेती हैं और अमेरिकी मांगों को पूरा नहीं करती हैं तो उन्हें वीजा प्रतिबंध, आर्थिक पाबंदी और विदेशी सहायता में कटौती जैसे कामों का सामना करना पड़ सकता है.

ट्रंप का मिशन साइबर सुरक्षा
ट्रंप प्रशासन के इस आदेश के तहत एक व्यापक कार्ययोजना बनाई गई है-

साइबर क्राइम को रोकने के लिए मौजूदा तकनीकी और कूटनीतिक हथियारों की जांच की जाएगी.

स्कैम सेंटर्स चलाने वाले ग्रुप्स की पहचान कर उन्हें खत्म करने के लिए नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर के तहत एक स्पेशल सेल बनाया जाएगा.

इसके साथ ही अमेरिका के अटॉर्नी जनरल को निर्देश दिया गया है कि वे साइबर फ्रॉड के सबसे गंभीर मामलों में प्राथमिकता से केस चलाएं.

होमलैंड सिक्योरिटी विभाग अब स्थानीय और राज्य स्तर पर साइबर खतरों से बचने के लिए ट्रेनिंग और तकनीकी सहायता देगा.

इसके साथ ही साइबर ठगों से जब्त किए गए फंड को सीधे पीड़ितों को वापस करने के लिए एक Victims Restoration Program शुरू करने की भी योजना है.

दूसरे देश की सरकारों को अपराधियों के खिलाफ कदम उठाने के लिए मजबूर किया जाएगा, नहीं तो उन पर सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे.

बढ़ता जा रहा है साइबर अपराध
इसके साथ ही व्हाइट हाउस का मानना है कि पुराने कानूनों और दूसरे देशों के बीच तालमेल की कमी के कारण ये अपराधी नेटवर्क खूब फल-फूल रहे हैं. रैनसमवेयर हमले, फिशिंग, फ्रॉड जैसी घटनाएं अब केवल छोटी घटनाएं नहीं रह गई हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे अभियान बन गए हैं, इसलिए इन पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है.

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

