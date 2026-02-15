Donald Trump की Apple पर टेढ़ी नजर? कंपनी को सीधे-सीधे 'हड़काया', लेटर लिखकर कहा- खेलना बंद करो...

Advertisement
Donald Trump vs Apple: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर दिग्गज टेक कंपनी एप्पल (Apple) से नाराज नजर आ रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट की माने तो Donald Trump ने Apple कंपनी को लेकर कड़ी आपत्ती दर्ज की है. खबर है कि उन्होंने कंपनी के CEO Tim Cook को एक सख्त संदेश से भरा पत्र भेजा है और आरोप लगाया है कि कंपनी कानून का उल्लंघन कर रही है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 15, 2026, 09:12 AM IST
Donald Trump vs Apple: अमेरिका की राजनीति और टेक वर्ल्ड के बीच एक बार फिर टकराव खुलकर सामने आ गया है. एक बार फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टेक कंपनी एप्पल (Apple) से नाराज नजर आ रहे हैं. लेकिन इस बार का मामला iPhone की मैन्युफैक्चरिंग का नहीं हैं. मीडिया रिपोर्ट की माने तो ट्रंप की नाराजगी इस बार खबरों से जुड़ी है. खबर है कि उन्होंने कंपनी के CEO Tim Cook को एक सख्त संदेश भेजा है और आरोप लगाया है कि कंपनी कानून का उल्लंघन कर रही है. अमेरिकी फेडरल ट्रेड कमीशन (FTC) ने एप्पल के सीईओ टिम कुक भेजे पत्र में आरोप लगाया गया है कि एप्पल न्यूज (Apple News) जानबूझकर पक्षपात कर रहा है और नियमों का उल्लंघन कर रहा है. 

क्या है पूरा विवाद?
दरअसल, FTC के चेयरमैन एंड्रयू फर्ग्यूसन जिन्हें ट्रंप का करीबी माना जाता है ने टिम कुक को एप्पल की जिम्मेदारी याद दिलाई है. आरोप यह है कि एप्पल न्यूज प्लेटफॉर्म पर खबरों के चयन में भेदभाव किया जा रहा है. एक हालिया स्टडी का हवाला देते हुए कहा गया है कि एप्पल का न्यूज फीड सिस्टमैटिक तरीके से लेफ्ट विंग मीडिया आउटलेट्स को बढ़ावा दे रहा है. इसके साथ यहां राइट विंग नजरिए वाली खबरों को दबाया जा रहा है. ऐजेंसी ने कंपनी से इस मामले पर जवाब मांगा है. अब सवाल यह है कि क्या एप्पल अपने प्लेटफॉर्म पर खबरों का चयन निष्पक्ष तरीके से कर रहा है या नहीं?

स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा
मीडिया रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी 2026 के दौरान एप्पल न्यूज की टॉप स्टोरीज का एनालिसिस किया गया. इसमें पाया गया कि फीड में ज्यादातर लेख न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट और एनबीसी न्यूज जैसे संस्थानों के थे. हैरानी की बात यह रही कि फॉक्स न्यूज या न्यूयॉर्क पोस्ट जैसे प्रमुख राइट विंग संस्थानों की एक भी खबर टॉप स्लॉट्स में जगह नहीं बना पाई थी. 

टिम कुक को मिली चेतावनी
रिपोर्ट्स की माने तो एफटीसी ने अपने खत में टिम कुक को साफ शब्दों में कहा है कि एप्पल न्यूज अमेरिका में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला न्यूज ऐप है. ऐसे में किसी खास विचारधारा को बढ़ावा देना या दूसरी को दबाना यूजर्स के साथ धोखा हो सकता है. पत्र में एप्पल को आगाह किया गया है कि अगर वह अपनी नीतियों में सुधार नहीं करता है, तो इसे एफटीसी एक्ट की धारा 5 का उल्लंघन माना जाएगा, जो व्यापार में अनुचित और भ्रामक तरीकों पर रोक लगाती है. 

ट्रंप का एप्पल से पुराना छत्तीस का आंकड़ा है
डोनाल्ड ट्रंप और टिम कुक के रिश्ते हमेशा उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं. पिछले साल भी ट्रंप ने एप्पल द्वारा भारत में iPhone बनाने के फैसले पर नाराजगी जताई थी. अब एप्पल न्यूज के जरिए विचारों में भेदभाव का मुद्दा उठाकर ट्रंप सरकार ने इशारा दे दिया है कि अब सिलिकॉन वैली की मनमानी अब नहीं चलेगी.

क्या होगा असर?
इस पत्र के बाद एप्पल पर अपनी एल्गोरिदम को ट्रांसपेरेंट बनाने का दबाव बढ़ गया है. अगर एप्पल न्यूज के खिलाफ जांच आगे बढ़ती है, तो कंपनी को भारी जुर्माना या अपने काम में बड़ा बदलाव तक करना पड़ सकता है. फिलहाल टेक वर्ल्ड की नजरें टिम कुक के जवाब पर टिकी हैं. अब देखना होगा कि एप्पल इस विवाद पर क्या रुख अपनाता है और क्या दोनों पक्षों के बीच सुलह का रास्ता निकलता है या नहीं?

Santosh Mishra

Donald Trump vs AppleFTC Letter to Tim CookApple News Bias

