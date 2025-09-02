Trump बोले- अमेरिका की मुट्ठी में होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन बाजी मार गया भारत; जानें कैसे Delhi बनेगा AI Powerhouse
Hindi News

Trump बोले- अमेरिका की मुट्ठी में होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन बाजी मार गया भारत; जानें कैसे Delhi बनेगा AI Powerhouse

OpenAI ने घोषणा की थी कि वह इस साल के आखिर तक नई दिल्ली में अपना पहला ऑफिस खोलने वाली है. अब एक नई ऑनलाइन रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि OpenAI भारत में अपना बड़ा डेटा सेंटर भी बनाने की योजना बना रही है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 02, 2025, 10:59 AM IST
Trump बोले- अमेरिका की मुट्ठी में होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन बाजी मार गया भारत; जानें कैसे Delhi बनेगा AI Powerhouse

OpenAI Stargate Project: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में मशहूर कंपनी OpenAI (ChatGPT की निर्माता) अब भारत में अपनी मौजूदगी को और बड़ा करने जा रही है. हाल ही में कंपनी ने घोषणा की थी कि वह इस साल के आखिर तक नई दिल्ली में अपना पहला ऑफिस खोलने वाली है. अब एक नई ऑनलाइन रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि OpenAI भारत में अपना बड़ा डेटा सेंटर भी बनाने की योजना बना रही है.

Stargate प्रोजेक्ट क्या है?
रिपोर्ट के मुताबिक भारत, OpenAI के 500 बिलियन डॉलर के Stargate प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने जा रहा है. यह दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा AI इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बताया जा रहा है. Stargate प्रोजेक्ट के तहत दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में सुपरकंप्यूटिंग फैसिलिटीज बनाई जाएंगी. इसका मकसद अगले जेनरेशन के एडवांस्ड AI मॉडल्स को ट्रेन और डिप्लॉय करना है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसे “AI इतिहास का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट” कहा है. इससे साफ है कि यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से भी बेहद अहम है.

भारत की भूमिका इस मेगाप्रोजेक्ट में
रिपोर्ट के अनुसार भारत का प्रस्तावित डेटा सेंटर Stargate प्रोजेक्ट के दूसरे फेज का हिस्सा है. इस फेज में मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका में भी फैसिलिटीज बनाई जाएंगी. OpenAI इस समय भारत सरकार और निजी पार्टनर्स के साथ बातचीत कर रहा है ताकि जमीन, रेग्युलेटरी अप्रूवल्स और ऊर्जा संसाधनों की व्यवस्था की जा सके.

भारत को इस प्रोजेक्ट के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि यहां का टेक इकोसिस्टम मजबूत है, रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता ज्यादा है और यहां स्किल्ड वर्कफोर्स मौजूद है. इसके अलावा, भारत में पहले से ही Amazon, Microsoft और Google जैसे दिग्गजों के बड़े डेटा सेंटर्स ऑपरेट हो रहे हैं.

सुपरकंप्यूटिंग पावर और AI का भविष्य
Stargate फैसिलिटीज में लाखों GPUs और कस्टम चिप्स लगाए जाएंगे. इनकी मदद से OpenAI और भी एडवांस्ड मॉडल्स बना सकेगा. ये सुपरकंप्यूटर्स ऑटोनॉमस सिस्टम्स, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल सिक्योरिटी और एंटरप्राइज ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों में काम आएंगे.

OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन पहले ही कह चुके हैं कि AI की तेजी से बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए हमें “Planet-Scale Compute” की जरूरत है. Stargate इसी विजन को पूरा करने के लिए तैयार किया जा रहा है.

सैम ऑल्टमैन और भारत का महत्व
एक इंटरव्यू में OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने कहा, 'भारत में AI को लेकर जो उत्साह और अवसर है, वह अविश्वसनीय है. यहां अद्भुत टेक टैलेंट, वर्ल्ड-क्लास डेवलपर इकोसिस्टम और सरकार का मजबूत सपोर्ट है. यही वजह है कि भारत आने वाले समय में ग्लोबल AI लीडर बन सकता है.' उन्होंने आगे कहा कि भारत में पहला ऑफिस खोलना और लोकल टीम बनाना OpenAI के लिए एक बड़ा कदम है. इसका मकसद है कि भारत में AI को हर किसी तक पहुंचाया जाए और यहां की जरूरतों के हिसाब से टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए.

सरकार का नजरिया
भारत के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा कि OpenAI का भारत में आना यह साबित करता है कि देश अब डिजिटल इनोवेशन और AI अपनाने में तेजी से आगे बढ़ रहा है. सरकार के IndiaAI Mission के तहत भरोसेमंद और समावेशी AI इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है, और OpenAI की साझेदारी इस विजन को और मजबूत करेगी.

FAQs

Q1. OpenAI भारत में कब अपना पहला ऑफिस खोलेगा?
A1. रिपोर्ट्स के मुताबिक, OpenAI इस साल के आखिर तक नई दिल्ली में अपना पहला ऑफिस खोलेगा.

Q2. Stargate प्रोजेक्ट क्या है?
A2. यह OpenAI का 500 बिलियन डॉलर का ग्लोबल सुपरकंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद एडवांस्ड AI को सपोर्ट करना है.

Q3. भारत को इस प्रोजेक्ट में क्यों चुना गया?
A3. भारत की मजबूत टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम, रिन्यूएबल एनर्जी और स्किल्ड टैलेंट के कारण OpenAI ने यहां डेटा सेंटर बनाने का फैसला किया है.

Q4. क्या Stargate प्रोजेक्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित है?
A4. नहीं, यह जियोपॉलिटिकली भी अहम है क्योंकि यह AI की दिशा और उसकी पहुंच तय करेगा.

