AI पर अब सिर्फ ट्रंप राज! स्टेट AI नियम रोकने पर कैलिफोर्निया हुआ आगबबूला! टेक कंपनियों को मिली बड़ी जीत

Donald Trump Order:  अमेरिका में AI नियमों को लेकर बड़ा बदलाव हो गया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राज्यों के अपने AI कानूनों को बेअसर करने वाला आदेश साइन कर दिया है. ट्रंप के नए आदेश के बाद से ही टेक इंडस्ट्री से लेकर राजनीति तक हलचल तेज हो गई है. ट्रंप के इस फैसले को लेकर कैलिफोर्निया ने खुलकर विरोध में जताया है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 12, 2025, 02:39 PM IST
Trump AI Executive Order: अमेरिका में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर माहौल गर्म है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राज्यों के AI कानून को रद्द कर दिया है. जिसके बाद से ही अमेरिका में राजनीतिक और तकनीकी हलकों में हलचल तेज हो गई है. राज्यों के एआई कानून रद्द करने का फैसला आते ही कैलिफोर्निया ने जोरदार आपत्ति जताई है और अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या अमेरिका में AI नियमों को लेकर सबकुछ ठीक है? तेजी से बढ़ती AI इंडस्ट्री के बीच यह टकराव देश के टेक्नोलॉजी  की दुनिया को किस दिशा में ले जाएगा इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक नया आदेश जारी किया है जिसके बाद अब अमेरिका के अलग-अलग राज्य अपने खुद के AI नियम लागू नहीं कर पाएंगे. ट्रम्प प्रशासन के मुताबिक AI से जुड़े नियमों का एक ही राष्ट्रीय मानक होना चाहिए, जिससे देशभर में टेक कंपनियों पर एक ही कानून लागू हो सके. इसको लेकर व्हाइट हाउस के AI सलाहकार डेविड सैक्स कहते हैं कि यह आदेश उन कठोर राज्य कानूनों को रोकने के लिए है आया है जो AI इंडस्ट्री की रफ्तार को प्रभावित कर रहे थे. हालांकि उन्होंने साफ किया कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े AI नियमों का कोई भी विरोध नहीं किया जाएगा.

अमेरिकी टेक कंपनियों OpenAI, Meta, Google और Anthropic ने काफी समय से मांग कर रहे थे कि राज्य-स्तर पर अलग-अलग नियम बनाने की जगह देश के लिए एक समान AI कानून होना चाहिए. कंपनियों का कहना है कि राज्यों के अलग-अलग कानून इनोवेशन की रफ्तार को बहुत धीमा कर देते हैं खासकर तब जब अमेरिका और चीन AI नेतृत्व की दौड़ में आमने-सामने हैं.

लेकिन इस फैसले के खिलाफ भी तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है.

कैलिफोर्निया ने जताया विरोध
दुनिया की बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों का हब माने जाने वाला कैलिफोर्निया पहले से ही अपने AI नियम बना चुका है. अब ट्रंप के इस आदेश के बाद राज्य के गवर्नर गेविन न्यूजॉम ने भ्रष्टाचार बताया है और आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति टेक कंपनियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं.

गवर्नर गेविन न्यूजॉम ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपनी चल रही ठगी जारी रखी है, जिसका उद्देश्य खुद को और अपने सहयोगियों को मजूबत बनाना है. यह नया कार्यकारी आदेश अनियमित AI टेक्नोलॉजी से अमेरिकियों की रक्षा करने वाले राज्य कानूनों को रोकने की कोशिश है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि न्यूजॉम ने इसी साल एक कानून पर साइन किया था जिसमें बड़े AI डेवलपर्स को यह बताना जरूरी किया गया है कि वे अपने मॉडल्स के खतरे को कैसे कम कर सकेंगे. इसके साथ ही कोलोराडो और न्यूयॉर्क जैसे राज्यों में भी AI से जुड़े कानून पास हो चुके हैं.

ये भी पढे़ंः अगर आप ये 3 काम करते हैं तो नौकरी खतरे में, OpenAI के टॉप एक्सपर्ट ने किया इशारा

इसको लेकर अब कई अमेरिकी संगठनों का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार AI को लेकर मजबूत गाइडलाइंस नहीं बनाती तब तक राज्यों को अपने नियम बनाने की आजादी होनी चाहिए.

टेक दिग्गजों को राहत 
ट्रंप प्रशासन का यह फैसला टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनियों के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है. इन कंपनियों ने लगातार राज्यों के AI कानून की जगह एक कानून की मांग की है. उनका तर्क है कि अलग-अलग राज्यों के नियम इनोवेशन को धीमा कर सकते हैं और AI के क्षेत्र में चीन से आगे निकलने की अमेरिका की कोशिश में बाधा डाल सकते हैं.

ये भी पढे़ंः ‘6G आने वाला है… स्किन भी दिखाएगा!’ ये क्या बोल गए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं.

Donald TrumpTrump AI Executive Order

