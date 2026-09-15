/AI को लेकर मचा घमासान, ट्रंप ने लाइव इवेंट में Nvidia CEO को किया फोन और चीन की ओर किया बड़ा इशारा

क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI सच में इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है? इन दिनों इस सवाल पर बहस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है. टेक दिग्गजों के बीच एआई के खतरे को लेकर बहस छिड़ी हुई है, वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मामले में एंट्री ले ली है, साथ ही एक बहुत ही चौंकाने वाला बयान भी दिया है. ट्रंप का मानना है कि AI कोई खतरा नहीं है और रोबोट्स के दुनिया पर कब्जा करने की बात मात्र एक धोखा है. सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी इसी बात को मजबूती से रखने के लिए उन्होंने एक लाइव इवेंट के दौरान मंच पर ही एनवीडिया के सीईओ को फोन मिला दिया. आइए जानते हैं कि इस दिलचस्प फोन कॉल और अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बड़े बयान के पीछे की पूरी कहानी क्या है.
इन दिनों एलन मस्क, सैम ऑल्टमैन और कई टेक एक्सपर्ट्स AI के खतरों के लेकर चिंति हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सोच बिल्कुल अलग है. हाल ही में लॉस एंजिल्स में हुए ऑल-इन समिट के दौरान ट्रंप ने लाइव स्टेज पर एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग को फोन किया, तो जेनसेन हुआंग लाइव पैनल पर थे. हुआंग ने तुरंत फोन उठाया और उसे स्पीकर पर रख दिया, ताकि राष्ट्रपति सीधे वहां मौजूद दर्शकों से बात कर सकें.
कॉल उठाते ही हुआंग ने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे आपको बताना होगा कि अगर आपका फोन न होता, तो मैं... मैं इस वक्त मंच पर अपने दोस्तों के साथ हूं. इस पर ट्रंप ने मजाक करते हुए कहा कि देखो, जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि जेनसेन दुनिया का सबसे जटिल कंप्यूटर चिप बना सकते हैं जिसे अगले 10 साल तक कोई कॉपी नहीं कर सकता, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहे कि फोन को स्पीकर पर कैसे रखते हैं.
बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने AI डिबेट पर बात करते हुए कहा कि अमेरिका में एआई का ग्रोथ धीमा होने से सिर्फ चीन खुश होगा. उन्होंने कहा कि यह AI एक तरह की साजिश है, और इससे सबसे ज्यादा खुश होने वाला ग्रुप चीन है, वे बहुत खुश हैं. मैं आपको बता रहा हूं, यह सब एक धोखा है. ट्रंप ने डेटा सेंटर्स को भविष्य का तेल बताया. उन्होंने कहा कि AI डेटा सेंटर लोगों और राज्यों को अमीर बनाते हैं और अगले 20-25 सालों में यह तेल की तरह अहम होंगे. यह इंटरनेट से भी बड़ा है और जो एआई जीतेगा, वहीं सब जीतेगा.
सुरक्षा और खतरों के दावों को खारिज करते हुए ट्रंप ने साफ किया कि रोबोट्स दुनिया पर कब्जा करने वाले नहीं हैं. उन्होंने कहा कि रोबोट्स दुनिया पर कब्जा नहीं करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा. AI बाकी दुनिया पर कब्जा नहीं करेगा, यह पूरी बात एक धोखा है.
ट्रंप ने यह भी कहा कि इंडस्ट्री को सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम इस सेक्टर को रोक दें. उन्होंने डेटा सेंटर निर्माण के विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे उन लोगों के हाथ की कठपुतली बन रहे हैं जो ऐसा होते नहीं देखना चाहते, और इशारा चीन की तरफ था.
MUST SEE: Amazing moment as President Trump calls Nvidia CEO Jensen Huang while he's on stage at the All-In Summit.@POTUS on AI Doomerism: “I'm telling you, it's all a hoax… and we're not going to let that happen.” pic.twitter.com/ZP8cCaSMqG
The All-In Podcast (@theallinpod) September 14, 2026
इस पर जेनसेन हुआंग ने जवाब दिया कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सर. हम ऐसा नहीं होने देंगे. हम यह तय करेंगे कि अमेरिका में AI रेस में हर कोई जीते हर इंडस्ट्री, हर कंपनी, हर राज्य और हर नागरिक.
बता दें कि कुछ दिन पहले ही एंथ्रोपिक के पूर्व कर्मचारी जैक्सन कॉक्सॉन और सेफ्टी चीफ इवान हुबिंगर ने दावा किया था कि OpenAI और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियां इंसानों की जिंदगी के साथ जुआ खेल रही हैं. हुबिंगर के अनुसार आने वाले दशक में AI से मानवता को खत्म करने की 10 प्रतिशत संभावना है. इसके बाद एंथ्रोपिक के CEO डारियो अमोदेई ने AI विकास के नियमन की वकालत की थी, जिसे सैम ऑल्टमैन और एलन मस्क का समर्थन भी मिला.
डोनाल्ड ट्रंप पहले भी AI सुरक्षा चर्चाओं पर बोल चुके हैं. वह अमेरिकी कंपनियों द्वारा एडवांस्ड मॉडल्स के नियमन के विचार को खारिज करते आए हैं, हालांकि उन्होंने हाल ही में सैम ऑल्टमैन से AI सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए मुलाकात भी की थी. दूसरी ओर, सैम ऑल्टमैन का कहना है कि बिना फेडरल रेगुलेशन के भी AI कंपनियां नए मॉडल विकसित करते समय लापरवाही नहीं बरत सकतीं.