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AI को लेकर मचा घमासान, ट्रंप ने लाइव इवेंट में Nvidia CEO को किया फोन और चीन की ओर किया बड़ा इशारा

AI के खतरों पर छिड़ी बहस के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे सिर्फ एक धोखा बताया है. अपनी बात रखने के लिए उन्होंने लाइव इवेंट के दौरान मंच पर Nvidia के CEO को फोन कर बड़ा बयान दिया.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 15, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 04:03 PM IST
AI को लेकर मचा घमासान, ट्रंप ने लाइव इवेंट में Nvidia CEO को किया फोन और चीन की ओर किया बड़ा इशारा

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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