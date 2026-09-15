/AI को लेकर मचा घमासान, ट्रंप ने लाइव इवेंट में Nvidia CEO को किया फोन और चीन की ओर किया बड़ा इशारा

क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI सच में इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है? इन दिनों इस सवाल पर बहस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है. टेक दिग्गजों के बीच एआई के खतरे को लेकर बहस छिड़ी हुई है, वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मामले में एंट्री ले ली है, साथ ही एक बहुत ही चौंकाने वाला बयान भी दिया है. ट्रंप का मानना है कि AI कोई खतरा नहीं है और रोबोट्स के दुनिया पर कब्जा करने की बात मात्र एक धोखा है. सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी इसी बात को मजबूती से रखने के लिए उन्होंने एक लाइव इवेंट के दौरान मंच पर ही एनवीडिया के सीईओ को फोन मिला दिया. आइए जानते हैं कि इस दिलचस्प फोन कॉल और अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बड़े बयान के पीछे की पूरी कहानी क्या है.