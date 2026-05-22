चीन दौरे के बाद बदले ट्रंप के सुर! आखिरी मिनट में फाड़ दिया AI को रोकने वाला सरकारी आदेश, Meta, Google की खुली लॉटरी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन दौरे के बाद बड़ा यू-टर्न लेते हुए उस एआई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर (AI Executive Order) को रद्द कर दिया है, जिसके तहत टेक कंपनियों को अपने सबसे पावरफुल एआई मॉडल्स पब्लिक रिलीज से पहले सरकार को सौंपने पड़ते. यह फैसला गूगल, ओपनएआई, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, क्योंकि अब वे बिना किसी सरकारी रुकावट या देरी के वैश्विक बाजार में चीन को पछाड़ने के लिए अपने एडवांस एआई सिस्टम तेजी से लॉन्च कर सकेंगी.
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े एक महत्वपूर्ण एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर करने का फैसला अचानक टाल दिया. यह आदेश लागू होने पर Google, Meta, OpenAI, Microsoft और अन्य बड़ी टेक कंपनियों को अपने सबसे शक्तिशाली AI मॉडल्स को सार्वजनिक रूप से जारी करने से पहले सरकारी जांच और मूल्यांकन के लिए जमा करना पड़ता. रिपोर्ट्स के मुताबिक, व्हाइट हाउस में इस आदेश पर हस्ताक्षर के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाना था, लेकिन कार्यक्रम से कुछ घंटे पहले ही इसे रद्द कर दिया गया. बताया गया कि कई प्रमुख टेक कंपनियों के सीईओ कम समय के नोटिस पर कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए, जिससे राष्ट्रपति नाराज भी थे.
हाल ही में ट्रंप ने चीन का दौरा किया था. इस हाई-प्रोफाइल यात्रा के बाद उनका रुख AI रेगुलेशन को लेकर पहले की तुलना में काफी नरम दिखाई दिया. ट्रंप का मानना है कि अमेरिका इस समय AI और तकनीकी विकास की वैश्विक दौड़ में चीन समेत अन्य देशों से आगे है और वे ऐसी कोई नीति नहीं लाना चाहते जो इस बढ़त को कम कर दे. पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका तकनीकी प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे है और किसी भी प्रकार का अतिरिक्त नियमन इस बढ़त को प्रभावित कर सकता है. इसी कारण उन्होंने फिलहाल इस आदेश को आगे बढ़ाने का फैसला नहीं किया.
AI नियमन को लेकर वॉशिंगटन में बढ़ी चिंता की सबसे बड़ी वजह Anthropic का नया AI मॉडल Mythos बताया जा रहा है. यह मॉडल अभी सार्वजनिक रूप से लॉन्च नहीं किया गया है. दावा किया जा रहा है कि Mythos सॉफ्टवेयर में ऐसी सुरक्षा कमजोरियों को भी खोज सकता है जिनके बारे में खुद डेवलपर्स को जानकारी नहीं होती. कंपनी को आशंका थी कि इतनी शक्तिशाली तकनीक का गलत इस्तेमाल साइबर हमलों में किया जा सकता है. इसी वजह से इसे आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया. फिलहाल केवल चुनिंदा साइबर सिक्योरिटी कंपनियों और टेक संस्थानों को ही इसकी सीमित पहुंच दी गई है.
रिपोर्ट्स के अनुसार, Mythos पारंपरिक सिक्योरिटी स्कैनर्स से कहीं अधिक उन्नत है. आंतरिक परीक्षणों में इसने ज्ञात सुरक्षा कमजोरियों को दोबारा खोजने में पहली कोशिश में ही 83.1 प्रतिशत सफलता हासिल की. बताया गया है कि यह मॉडल प्रमुख वेब ब्राउजर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हजारों अज्ञात “Zero-Day” कमजोरियों की पहचान करने में सक्षम रहा. यहां तक कि इसने OpenBSD जैसे अत्यधिक सुरक्षित माने जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में भी 27 साल पुरानी एक सुरक्षा खामी खोज निकाली. Anthropic की रेड टीम के प्रमुख लोगन ग्राहम के अनुसार, जहां पुराने AI मॉडल कुछ सौ कमजोरियां खोज सकते थे, वहीं Mythos हजारों कमजोरियों को व्यवस्थित तरीके से पहचान सकता है और उनके लिए एक्सप्लॉइट कोड भी तैयार कर सकता है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी NSA ने भी इस सीमित मॉडल का उपयोग सरकारी सॉफ्टवेयर सिस्टम्स की कमजोरियों की जांच के लिए शुरू कर दिया है. इससे साफ है कि सरकार इस तकनीक की क्षमताओं को गंभीरता से ले रही है. यही कारण था कि अमेरिकी प्रशासन AI मॉडल्स के लिए प्री-रिलीज मूल्यांकन व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रहा था, ताकि अत्यधिक शक्तिशाली AI सिस्टम्स के संभावित जोखिमों को पहले ही समझा जा सके.
यदि यह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लागू हो जाता, तो Google, Microsoft, Meta और OpenAI जैसी कंपनियों को अपने नए AI मॉडल लॉन्च करने से पहले सरकारी समीक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता. इससे नए उत्पादों की लॉन्चिंग में देरी हो सकती थी और कंपनियों के बिजनेस मॉडल पर भी असर पड़ सकता था. ऑर्डर रद्द होने से फिलहाल इन कंपनियों को बड़ी राहत मिली है. अब वे अपने AI मॉडल्स को पहले की तरह तेजी से विकसित और लॉन्च कर सकेंगी, बिना किसी अनिवार्य सरकारी मंजूरी का इंतजार किए.
यह पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि दुनिया भर में AI तकनीक को लेकर प्रतिस्पर्धा कितनी तेजी से बढ़ रही है. एक तरफ सरकारें सुरक्षा और निगरानी की बात कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ टेक कंपनियां तेजी से नए AI मॉडल्स बाजार में उतारना चाहती हैं. ट्रंप के इस फैसले के बाद अमेरिका की बड़ी AI कंपनियों को फिलहाल खुलकर काम करने का मौका मिला है. हालांकि आने वाले समय में AI सुरक्षा, साइबर जोखिम और सरकारी निगरानी को लेकर बहस और तेज होने की संभावना है.
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