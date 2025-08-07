अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बड़ी टेक कंपनी के CEO से तुरंत मांगा इस्तीफा, चीन से कनेक्शन के बाद भड़का गुस्सा
Advertisement
trendingNow12871336
Hindi Newsटेक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बड़ी टेक कंपनी के CEO से तुरंत मांगा इस्तीफा, चीन से कनेक्शन के बाद भड़का गुस्सा

डोनाल्ड ट्रंप इस बार इंटेल के CEO से इस्तीफा मांगकर एक बार फिर से चर्चा में आ गया है. उन्होंने ट्रूथ पर एक पोस्ट के जरिए इंटेल के CEO लिप बू टैन से इस्तीफे की मांग की है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 07, 2025, 08:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बड़ी टेक कंपनी के CEO से तुरंत मांगा इस्तीफा, चीन से कनेक्शन के बाद भड़का गुस्सा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगता है कि पूरी दुनिया के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है. हाल ही में उन्होंने भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ के बाद कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है. इसके बाद से ही ट्रंप की काफी निंदा की जा रही है. अभी ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब ट्रंप ने एक मशहूर और बड़ी IT कंपनी के CEO से तुरंत इस्तीफे की मांग कर तहलका मचा दिया है. दरअसल, ट्रंप ने Intel कंपनी के CEO लिप-बू-टैन (Lip Bu Tan) से तत्काल इस्तीफा देने की मांग की है. इसके बाद अब IT कंपनियों के बीच हड़कंप देखने को मिल रहा है.

ट्रंप का ये बयान सामने आने के बाद तुरंत इंटेल के शेयर्स में भी नुकसान दिखाई देने लगा है. इंटेल के शेयर में गिरावट आ गई है. यह प्री-मार्केट ट्रेडिंग में अब तक लगभग 5% तक नीचे आ चुका है.

चीन से संबंधों पर भड़के ट्रंप
इस बात की जानकारी डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ से मिली है. उन्होंने अपने ट्रूथ अकाउंट पर लिखा, 'Intel के CEO काफी उलझन में हैं, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए. उनकी समस्या का और दूसरा कोई समाधान नहीं हो सका.' दरअसल, ट्रंप को ये गुस्सा टैन पर उस वक्त दिखा जब उन पर चीन के साथ संबंधों पर सवाल उठने लगे हैं. कुछ समय पहले ही इन संबंधों को लेकर दावे किए जा रहे हैं.

अमेरिकी सीनेटर ने उठाए सवाल
हाल ही में अमेरिकी सीनेटर टॉम कॉटन ने intel को एक खत लिखकर लिप-बू-टैन के चीनी कंपनियों के साथ संबंधों पर सवाल उठाए थे. कथित तौर पर इस चिट्ठी में उन्होंने टैन के चीन की सेमीकंडक्टर कंपनियों में किए गए निवेश, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी और सेना से संबंधों को लेकर सवाल उठाए हैं. इतना ही नहीं, कॉटन ने अपने खत में यह जिक्र भी किया कि इंटेल को अमेरिका की सरकार से CHIPS Act के तहत पूरे 8 अरब डॉलर की फंडिंग दी गई है. ऐसे में कंपनी के CEO के इस तरह के कनेक्शन देश की सुरक्षा को लेकर चिंता का विषय बन जाते हैं. इसके बाद ही ट्रंप ने अब टैन से तत्काल इस्तीफा देने के लिए कह दिया है.

सोने के गिफ्ट से टिमटिमाईं डोनाल्ड ट्रंप की आंखें, Apple के CEO ने खेला कौन सा दांव

अप्रैल में सामने आई थी रिपोर्ट्स
गौतरलब है कि इससे पहले इसी साल अप्रैल में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि टैन या उनके वेंचर वाली फर्मों ने चीन की कई एडवांस चिप और मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियों में लगभग 200 करोड़ डॉलर का निवेश किया है. यहां तक कि इनमें से कई कंपनियों तो चीन की सेना से भी संबंधित हैं. दूसरी ओर सूत्रों ने यह दावा भी किया था कि अब टैन इन कंपनियों से पीछे हट गए हैं. हालांकि, अब फिर से चीन के साथ उनके संबंधों पर सवाल उठने लगे हैं.

About the Author
author img
भावना साहनी

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में इंटरनेशनल, डिफेंस और...और पढ़ें

TAGS

Donald TrumpIntel

Trending news

CJI कोई डाकघर नहीं...जस्टिस वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिया बड़ा झटका
Supreme Court
CJI कोई डाकघर नहीं...जस्टिस वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिया बड़ा झटका
उत्तरकाशी बना 'रिसर्च लैब': कागजों पर रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
Uttarakhand
उत्तरकाशी बना 'रिसर्च लैब': कागजों पर रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
उत्तरकाशी बना'रिसर्च लैब': कागजों पर रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
Uttarakhand
उत्तरकाशी बना'रिसर्च लैब': कागजों पर रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
बिहार ने दिया विपक्ष को एकजुट होने का मौका तो एक्टिव हुई कांग्रेस, BJP को टेंशन?
Congress News
बिहार ने दिया विपक्ष को एकजुट होने का मौका तो एक्टिव हुई कांग्रेस, BJP को टेंशन?
'नहीं पच रही है हार...' राहुल पर BJP का करारा प्रहार, EC पर लगाया था गड़बड़ी का आरोप
Rahul Gandhi
'नहीं पच रही है हार...' राहुल पर BJP का करारा प्रहार, EC पर लगाया था गड़बड़ी का आरोप
26 केस, सांसद की चेन लूटी और अब जेल! कैसे बना मामूली सेल्समैन बना क्राइम की दुनिया..
TN Congress MP gold chain theft
26 केस, सांसद की चेन लूटी और अब जेल! कैसे बना मामूली सेल्समैन बना क्राइम की दुनिया..
अब ChatGPT ऐसे सवालों के नहीं देगा जवाब, लाखों लोग होंगे प्रभावित; हैरान कर देगी वजह
ChatGPT
अब ChatGPT ऐसे सवालों के नहीं देगा जवाब, लाखों लोग होंगे प्रभावित; हैरान कर देगी वजह
26/11 के आरोपी राणा को कोर्ट से बड़ी राहत, रिश्तों की दुहाई काम आई; मन की मुराद पूरी
26/11 Mumbai attack
26/11 के आरोपी राणा को कोर्ट से बड़ी राहत, रिश्तों की दुहाई काम आई; मन की मुराद पूरी
सामने बैठे थे CJI,तभी आई दलील, बांट दिए जाएं 23,000 करोड़,कोर्ट रूम में पसरा सन्नाटा
Supreme Court News
सामने बैठे थे CJI,तभी आई दलील, बांट दिए जाएं 23,000 करोड़,कोर्ट रूम में पसरा सन्नाटा
जान बचाकर थाने पहुंचा 60 साल का बुजुर्ग, अगले दिन पुलिस स्टेशन में ही मिली लाश
Coimbatore
जान बचाकर थाने पहुंचा 60 साल का बुजुर्ग, अगले दिन पुलिस स्टेशन में ही मिली लाश
;