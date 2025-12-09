क्या ट्रंप रुकवाएंगे स्ट्रीमिंग का महाविलय? Netflix डील पर कह दिए बड़ी बात, वार्नर ब्रदर्स की 'सुपरडील' पर लगेगी रोक?

Trump on Netflix Warner Deal: Netflix और वार्नर डील को लेकर अमेरिका में हलचल बढ़ गई है. इस सुपरडील को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ी बात कह दी है. ट्रंप के बयान के बाद नेटफ्लिक्स का वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी का 72 बिलियन डॉलर का एक्विजिशन जो स्ट्रीमिंग की दुनिया के सबसे बड़े एक्विजिशन में से एक है अब यूनाइटेड स्टेट्स में रेगुलेटरी जांच के खतरे का सामना कर रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील की योजना पर चिंता जताई है.

टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ कर दिया है कि इस डील में काफी मार्केट शेयर शामिल है और इसके लिए सरकारी रिव्यू की जरूरत होगी. उन्होंने रिपोर्टर्स से बातचीत में कहा कि यह एक प्रॉब्लम हो सकती है.

नेटफ्लिक्स के CEO से ट्रंप की मुलाकात

बातचीत के दौरान ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने हाल ही में Netflix के को-सीईओ टेड सारेंडोस से व्हाइट हाउस में मुलाकात की और उन्हें बेहतरीन बताया. लेकिन इस बात पर भी जोर दिया कि उनका प्रशासन भी इस फैसले में शामिल होगा. सूत्रों के अनुसार को-सीईओ सारंडोस ने नवंबर के बीच में हुई मीटिंग में कहा कि नेटफ्लिक्स मोनोपॉली नहीं बनाएगा और सिर्फ पांचवां या छठा सबसे बड़ा टीवी डिस्ट्रीब्यूटर है.

वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के बीच अगर यह डील पूरी होती है तो दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीमिंग सेवा Netflix और HBO Max का विलय होगा. Bloomberg के मुताबिक इस नए इकाई की सालाना कमाई करीब 80 डॉलर बिलियन की होगी जो YouTube, Disney और NBCUniversal जैसी कंपनियों से भी ज्यादा होगी.

यह डील स्ट्रीमिंग मार्केट पर होगी हावी

Netflix ने इस डील में कॉम्पिटिटर कंपनियां जैसे Paramount, Skydance और Comcast को पीछे छोड़ते हुए 82.7 डॉलर बिलियन का प्रस्ताव दिया है जिसमें कर्ज भी शामिल है. अगर डील सरकार की समीक्षा में फेल होती है तो Netflix को 5.8 बिलियन डॉलर का ब्रेकअप फीस देना होगा. बता दें कि यह दुनिया में अब तक का सबसे ज्यादा डील कैंसिल फीस होगी.

हॉलीवुड है बेचैन

यह डील ट्रेडिशनल एंटरटेनमेंट पर सिलिकॉन वैली के बढ़ते दबदबे को दिखाती है. वार्नर ब्रदर्स के CEO डेविड ज़स्लाव अरबपति बनने वाले हैं. लेकिन Hollywood में और कांग्रेस के सदस्य इस डील के खिलाफ हैं और डील को मोनोपॉली का खतरा मानते हैं.

