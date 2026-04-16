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इंसानियत के लिए 'खतरा' बना AI? डोनाल्ड ट्रंप ने मांगा इसे तबाह करने वाला 'किल स्विच', मच गया हड़कंप!

Artificial Intelligence Danger: क्या AI अब मानवता के लिए इतना बड़ा खतरा बन गया है कि उसे कंट्रोल करने के लिए 'मौत के बटन' की जरूरत है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने पूरी दुनिया के टेक जगत में खलबली मचा दी है. ट्रंप ने चेतावनी दी है कि AI की बेलगाम रफ्तार भविष्य में मानवता के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकती है. इसी खतरे को देखते हुए ट्रंप ने किल स्विच की मांग की है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 16, 2026, 06:30 AM IST
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इंसानियत के लिए 'खतरा' बना AI? डोनाल्ड ट्रंप ने मांगा इसे तबाह करने वाला 'किल स्विच', मच गया हड़कंप!

Donald Trump AI Kill Switch: जरा सोचिए, एक ऐसी मशीन जो आपके बैंक अकाउंट से लेकर देश की सुरक्षा तक, सबकुछ मिनटों में भेज दे. डरावना लगता है ना? यही चिंता अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी सताने लगी है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रयोग और खतरे को लेकर ट्रंप ने बड़ी बात कह दी है. टेक जगत के एक्सपर्ट्स के अनुसार नए AI मॉडल्स में इतनी ताकत है कि बैंक अकाउंट से लेकर देश की सुरक्षा तक असर डाल सकते हैं. यही कारण है कि राष्ट्रपति ट्रंप अब AI के लिए एक किल स्विच की मांग कर रहे हैं.

AI की बिजली जैसी रफ्तार और इसके बढ़ते खतरों को देखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ी मांग किया है. ट्रंप का मानना है कि AI टेक्नोलॉजी में एक किल स्विच होना जरूरी है, जिससे भविष्य में अगर यह तकनीक इंसानियत के लिए खतरा बने तो इसे तुरंत बंद कर सकें.

बैंकिंग और सुरक्षा पर असर

फॉक्स बिजनेस नेटवर्क को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि AI जहां बैंकिंग सेक्टर को ज्यादा सेफ और आसान बना सकता है, तो वहीं इसके साथ कई बड़े खतरे भी जुड़े हुए हैं. ट्रंप ने जोर देते हुए कहा कि सरकार को AI पर कड़े सुरक्षा मानक और कंट्रोल रखने की जरूरत है. हालांकि, यह किल स्विच कैसे और कब काम करेगा, इस पर अभी कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है.

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Claude Mythos ने बढ़ाई चिंता

अमेरिकी राष्ट्रपति की यह चिंता ऐसे समय में सामने आई है जब Anthropic के नए AI मॉडल Claude Mythos को लेकर साइबर एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं. जानकारों का मानना है कि मिथोस इतना पॉवरफुल है कि यह बड़े-बड़े साइबर हमलों को अंजाम दे सकता है, जिससे पुराने सिस्टम पर चलने वाले बैंकों को बड़ा खतरा हो सकता है.

क्या है Mythos की ताकत?

मिथोस ने अपने टेस्टिंग में 27 साल पुराने एक सॉफ्टवेयर बग को खोज निकाला.

मिथोस हजारों ऐसी कमियों को जानने में सक्षम है, जिनका अब तक पता भी नहीं था.

अमेरिकी सरकार ने एंथ्रोपिक को सप्लाई चेन रिस्क की लिस्ट में रखा है, जिससे सरकारी एजेंसियां इसका इस्तेमाल नहीं कर सकतीं.

(ये भी पढ़ेंः कैसे काम करता है इंटरनेट? 1969 के खुफिया प्रोजेक्ट से समंदर की गहराइयों की कहानी)

OpenAI से मुकाबला

AI की इस रेस में सैम ऑल्टमैन की कंपनी OpenAI भी पीछे नहीं है. एंथ्रोपिक को टक्कर देने के लिए उन्होंने GPT 5.4-Cyber बनाया है, जो खास तौर पर सॉफ्टवेयर की कमियां खोजने के लिए तैयार किया गया है. जहां एंथ्रोपिक ने एप्पल और अमेजन जैसे दिग्गजों के साथ हाथ मिलाया है, वहीं OpenAI भी अपने इस सुपर-पावर मॉडल को चुनिंदा यूजर्स के साथ टेस्ट कर रही है.

(ये भी पढ़ेंः दुनिया के पहले फोल्डेबल iPhone को लेकर हुआ बड़ा खुलासा! जानकर हो जाएंगे फैन्स खुश)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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