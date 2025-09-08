दोस्ती तो बहाना है... ट्रंप को तो लाखों नौकरियां खाना है! भारत में नया बम फोड़ने की तैयारी, दोस्त ने कर दिया खुलासा

अमेरिका और भारत के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. ताजा विवाद की वजह है- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सलाहकार, दोस्त और कट्टरपंथी कार्यकर्ता लौरा लूमर का दावा. उनका कहना है कि ट्रंप अमेरिकी कंपनियों को भारत में IT आउटसोर्सिंग करने से रोकने पर विचार कर रहे हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, लौरा लूमर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, “President Trump is now considering blocking US IT companies from outsourcing their work to Indian companies. In other words, you don’t need to press 2 for English anymore. Make Call Centers American Again!”

भारत-अमेरिका रिश्तों में तनाव

हाल ही में ट्रंप ने भारत से आने वाले आयात पर 50% टैरिफ लगाया है. यह कदम भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने के बाद उठाया गया, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है. इसी बीच आउटसोर्सिंग और H-1B वीजा प्रोग्राम पर फिर से बहस शुरू हो गई है. ट्रंप समर्थक मैगा (MAGA) एक्टिविस्ट्स का आरोप है कि भारतीय IT प्रोफेशनल्स अमेरिकी नौकरियां “छीन रहे” हैं.

आउटसोर्सिंग क्यों है विवाद का मुद्दा?

अमेरिका की कई कंपनियां अपनी कस्टमर सर्विस और IT सेवाएं भारत को आउटसोर्स करती हैं. इससे उनकी लागत घटती है और उन्हें बेहतर प्रशिक्षित स्टाफ मिलता है. भारत में काम करने वाले एजेंट्स को अमेरिकी नाम और उच्चारण तक सिखाए जाते हैं ताकि ग्राहकों को स्थानीय अनुभव मिल सके. लेकिन ट्रंप समर्थकों का कहना है कि यह प्रैक्टिस अमेरिकी कामगारों के लिए खतरा है.

अंग्रेजी पर तंज

लौरा लूमर ने एक और पोस्ट में लिखा, “I am so excited for President Trump to end the days of pressing 2 for English to speak with someone who doesn’t speak English. Very nice.” दरअसल, अमेरिका में ज्यादातर कॉल सेंटर्स की शुरुआत ऑटोमेटेड वॉइस मैसेज से होती है – Press 1 for Spanish, Press 2 for English. ऐसे में लूमर ने भारत में काम कर रहे एजेंट्स की अंग्रेजी क्षमता पर सवाल उठाया.

असलियत क्या है?

Pew Research के आंकड़ों के मुताबिक-

• भारत में 84% लोग अंग्रेजी धाराप्रवाह बोल सकते हैं.

• इनमें से 28% घर पर सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं, जबकि 56% दूसरी भाषा बोलते हुए भी अंग्रेजी अच्छी तरह जानते हैं.

इसके मुकाबले, अमेरिका में लगभग 78% लोग अंग्रेजी घर पर बोलते हैं, जबकि करीब 14% लोग अन्य भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं.

भारत के लिए क्यों है मायने रखता मुद्दा?

भारत की अर्थव्यवस्था में IT सेक्टर और BPO उद्योग की बड़ी भूमिका है. लाखों नौकरियां इसी पर निर्भर हैं. अगर अमेरिका आउटसोर्सिंग रोकता है, तो भारत की कंपनियों और युवाओं पर बड़ा असर पड़ सकता है. हालांकि, विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका के लिए पूरी तरह से आउटसोर्सिंग रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि भारतीय कंपनियां कम लागत पर बेहतर सेवाएं देती हैं.

FAQs

Q1. क्या अमेरिका सच में भारत को IT आउटसोर्सिंग रोक देगा?

अभी यह केवल दावा है. आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

Q2. भारत पर इसका क्या असर होगा?

IT और BPO सेक्टर पर बड़ा असर पड़ सकता है, जहां लाखों लोग काम करते हैं.

Q3. क्या भारतीय वर्कर्स अंग्रेजी में कमजोर हैं?

नहीं. Pew Research के अनुसार 84% भारतीय अंग्रेजी धाराप्रवाह बोल सकते हैं.

Q4. H-1B वीजा विवाद क्या है?

यह एक वीजा प्रोग्राम है जिसके तहत भारतीय टेक वर्कर्स अमेरिका में काम करते हैं. ट्रंप समर्थक इसे अमेरिकी नौकरियों के लिए खतरा मानते हैं.

Q5. क्या आउटसोर्सिंग से अमेरिकी कंपनियों को फायदा होता है?

हां, उन्हें कम लागत में बेहतर सेवाएं मिलती हैं.