Donald Trump ने फिर मारी पलटी! 7 दिन के अंदर 'दुश्मन' को कहा दोस्त, Intel CEO को कहा- Amazing...
Donald Trump ने फिर मारी पलटी! 7 दिन के अंदर 'दुश्मन' को कहा दोस्त, Intel CEO को कहा- Amazing...

Donald Trump ने Intel के सीईओ लिप-बू टैन (Lip-Bu Tan) से मुलाकात की, जो पिछले हफ्ते की उनकी तीखी आलोचना के ठीक उलट एक नया रुख दर्शाता है. बीते हफ्ते ट्रंप ने टैन के तुरंत इस्तीफे की मांग की थी, लेकिन अब वे उनकी सफलता की कहानी को “अद्भुत” बता रहे हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 12, 2025, 07:15 AM IST
Donald Trump ने फिर मारी पलटी! 7 दिन के अंदर 'दुश्मन' को कहा दोस्त, Intel CEO को कहा- Amazing...

Donald Trump Shocking U-turn on Intel CEO: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को Intel के सीईओ लिप-बू टैन (Lip-Bu Tan) से मुलाकात की, जो पिछले हफ्ते की उनकी तीखी आलोचना के ठीक उलट एक नया रुख दर्शाता है. बीते हफ्ते ट्रंप ने टैन के तुरंत इस्तीफे की मांग की थी, लेकिन अब वे उनकी सफलता की कहानी को “अद्भुत” बता रहे हैं. इस मुलाकात में ट्रंप के साथ कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक और ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट भी मौजूद थे. ट्रंप ने कहा कि टैन और उनके कैबिनेट के सदस्य अगले हफ्ते तक मिलकर पॉलिसी सुझाव तैयार करेंगे.

ट्रंप का बदलता रुख
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर पोस्ट करते हुए लिखा- 'यह मीटिंग बहुत दिलचस्प रही. उनकी सफलता और संघर्ष की कहानी कमाल की है. मेरे कैबिनेट सदस्य और टैन मिलकर पॉलिसी सुझाव तैयार करेंगे और अगले हफ्ते मुझे सौंपेंगे.'

यह बयान पिछले हफ्ते दिए गए उनके बयान से बिलकुल अलग था, जब उन्होंने टैन को “highly CONFLICTED” कहकर उनके पद पर बने रहने पर सवाल उठाया था. उस समय, Intel ने जवाब में अमेरिकी राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी.

Intel की तरफ से क्या कहा गया?
Intel ने मीटिंग की पुष्टि करते हुए इसे “खुली और रचनात्मक” चर्चा बताया, जिसमें अमेरिकी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग लीडरशिप को मजबूत करने पर बात हुई.

विवाद की वजह
विवाद तब शुरू हुआ जब अमेरिकी सीनेटर टॉम कॉटन ने टैन के चीन से संभावित संबंधों पर सवाल उठाए. कॉटन ने उनके पुराने कार्यकाल Cadence Design का हवाला देते हुए कहा कि उनका जुड़ाव चीन से जुड़े सरकारी संगठनों से रहा हो सकता है.

AI और चिप पॉलिसी का बैकग्राउंड
ट्रंप प्रशासन सेमीकंडक्टर पॉलिसी में काफी आक्रामक रुख अपना रहा है, खासकर तब जब अमेरिका और चीन AI टेक्नोलॉजी में बढ़त पाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं. हाल ही में Nvidia ने चीन को चिप्स बेचने के लिए अमेरिकी सरकार को 15% बिक्री का हिस्सा देने पर सहमति दी. शुरू में ट्रंप ने 20% की मांग की थी, लेकिन Nvidia के सीईओ जेनसन हुआंग की बातचीत के बाद इसे घटा दिया गया.

लिप-बू टैन की चुनौतियां
65 वर्षीय टैन ने मार्च 2025 में Intel की कमान संभाली, उस समय कंपनी AI सेक्टर में चुनौतियों का सामना कर रही थी और चिप फाउंड्री प्रोजेक्ट्स में भारी निवेश कर रही थी. पद संभालने के बाद से टैन ने लागत कम करने के लिए कई कदम उठाए—
• जर्मनी और पोलैंड में साइट कैंसिल की
• ओहायो में एक्सपैंशन को धीमा किया
• खर्चों में कटौती की

जुलाई में विश्लेषकों से बात करते हुए टैन ने कहा- “कंपनी को पूरी तरह पटरी पर लाने में समय लगेगा. धैर्य रखना जरूरी है क्योंकि हम प्रतिस्पर्धा वापस पाने पर काम कर रहे हैं.”

FAQs

Q1. ट्रंप ने पहले Intel CEO को क्यों निशाना बनाया था?
उनके चीन से संभावित संबंधों पर सवाल उठाए गए थे.

Q2. अब ट्रंप का रुख क्यों बदला?
मीटिंग के बाद उन्होंने टैन की सफलता की कहानी की तारीफ की और पॉलिसी पर साथ काम करने की बात कही.

Q3. इस मीटिंग का फोकस क्या था?
अमेरिकी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग लीडरशिप को मजबूत करना.

Q4. लिप-बू टैन कब से Intel के CEO हैं?
मार्च 2025 से.

Q5. Intel की मौजूदा चुनौतियां क्या हैं?
AI सेक्टर में प्रतिस्पर्धा, लागत कम करना, और प्रोजेक्ट्स की प्राथमिकताओं को फिर से तय करना.

