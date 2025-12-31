ट्रंप के एक फैसले ने बदल दी तस्वीर! भारतीयों की चमकी किस्मत; टेक दिग्गजों ने भारत में खोल दिया नौकरियों का पिटारा

Big Tech hiring India: एक पुरानी कहावत है कि जब एक रास्ता बंद होता है तो कई रास्ते अपने आप खुल जाते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ भारतीय प्रोफेशनल्स के साथ. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा नियमों में की गई सख्ती ने भले ही शुरू में भारतीय टेक प्रोफेशनल्स को डरा दिया था लेकिन अब वही फैसला भारत के लिए वरदान साबित हो रहा है!

अमेरिका के वीजो फीस बढ़ने और कड़े नियमों के बाद टेक जगत की दिग्गज कंपनी Google, Microsoft, Amazon और Meta ने अपना रुख भारत की ओर मोड़ लिया है. इससे साल 2025 के आंकड़े बताते हैं कि इन कंपनियों ने भारत में अपना निवेश कई गुना बढ़ा दिया है और इस साल 32,000 से ज्यादा भारतीयों को मोटी सैलरी पर हायर किया है.

32,000 नई नौकरियां

Xpheno की रिपोर्ट के अनुसार इन दिग्गज टेक कंपनियों ने अकेले 2025 में 32,000 से ज्यादा नई नौकरियां दी हैं. साथ ही भारत में इन कंपनियों का कुल वर्कफोर्स बढ़कर 2,14,000 पहुंच गया है. यह बीते तीन सालों में कर्मचारियों की संख्या में हुई सबसे बड़ी बढ़ोत्तरी है.

इन स्किल्स की है भारी मांग

भारत में भले ही ये टेक कंपनियां बड़े स्तर पर नई नौकरियां दे रही हैं लेकिन उनका ध्यान जनरलिस्ट की जगह स्पेशलाइज्ड वाले लोगों पर ज्यादा है. इस साल सबसे ज्यादा मांग इन फील्ड में देखी गई.

AI/ML Ops यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग

डाटा इंजीनियरिंग और एनालिटिक्स

क्लाउड कंप्यूटिंग

साइबर सिक्योरिटी और गवर्नेंस

टेक जगत के जानकारों का कहना है कि इन हाई-वैल्यू स्किल्स की डिमांड में 25-30% की बढ़ोतरी हुई है.

ट्रंप प्रशासन के फैसले ने बदला गेम

भारत के टेक कंपनियों में इस हायरिंग बूम के पीछे ट्रंप प्रशासन का वीजा नियमों में सख्ती है. अमेरिकी सरकार ने नए वीजा आवेदनों पर 100,000 डॉलर की फीसल लगा दी है और लॉटरी सिस्टम में ज्यादा सैलरी पाने वाले स्किल्ड प्रोफेशनल्स को वरीयता दी जा रही है. ऐसे में कंपनियां अमेरिका में महंगे टैलेंट को ले जाने के बजाय भारत में ही अपनी पॉवर बढ़ाना बेहतर समझ रही हैं.

अरबों डॉलर का निवेश और नए कैंपस सिर्फ नौकरियां ही नहीं के साथ ही निवेश के मामले में भी यह साल कमाल का रहा है.

इस साल Google ने विशाखापत्तनम में AI हब के लिए 15 बिलियन डॉलर का निवेश किया है.

क्लाउड और AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए Microsoft ने 17.5 बिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता.

क्विक कॉमर्स और क्लाउड के लिए Amazon ने 35 बिलियन डॉलर का निवेश किया है.

बेंगलुरु, हैदराबाद और नोएा में Apple & Meta ने नई ऑफिस लंबी लीज पर खोला है.

क्या 2026 में भी जारी रहेगी यह रफ्तार?

अब भारतीयों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या टेक जगत में नौकरियों की यही रफ्तार साल 2026 में भी जारी रहेगी? इस सवाल के जवाब में टेक जगत के जानकारों का मानना है कि 2026 में भी टेक कंपनियों की हायरिंग 16-20% की दर से बढ़ सकती है. कंपनियां अब ऑनसाइट यानी विदेश जाकर काम करना कम कर रही हैं और भारत को ही ग्लोबल प्रोडक्ट्स के मुख्य केंद्र के रूप में विकसित कर रही हैं.

