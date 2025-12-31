Advertisement
trendingNow13059235
Hindi Newsटेकट्रंप के एक फैसले ने बदल दी तस्वीर! भारतीयों की चमकी किस्मत; टेक दिग्गजों ने भारत में खोल दिया नौकरियों का पिटारा

ट्रंप के एक फैसले ने बदल दी तस्वीर! भारतीयों की चमकी किस्मत; टेक दिग्गजों ने भारत में खोल दिया नौकरियों का पिटारा

Trump H-1B policy 2025: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े फैसले ने ग्लोबल टेक जॉब मार्केट की दिशा ही बदल दी है. H-1B वीजा नियमों में ट्रंप प्रशासन की सख्ती के बाद अब दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियां भारत की ओर रुख कर रही हैं. Meta, Google, Amazon, Apple और Microsoft जैसी कंपनियों ने भारत में भर्ती की रफ्तार बढ़ा दी है इससे हजारों भारतीय टेक प्रोफेशनल्स के लिए नए मौके खुल गए हैं.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 31, 2025, 09:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप के एक फैसले ने बदल दी तस्वीर! भारतीयों की चमकी किस्मत; टेक दिग्गजों ने भारत में खोल दिया नौकरियों का पिटारा

Big Tech hiring India: एक पुरानी कहावत है कि जब एक रास्ता बंद होता है तो कई रास्ते अपने आप खुल जाते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ भारतीय प्रोफेशनल्स के साथ. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा नियमों में की गई सख्ती ने भले ही शुरू में भारतीय टेक प्रोफेशनल्स को डरा दिया था लेकिन अब वही फैसला भारत के लिए वरदान साबित हो रहा है!

अमेरिका के वीजो फीस बढ़ने और कड़े नियमों के बाद टेक जगत की दिग्गज कंपनी Google, Microsoft, Amazon और Meta ने अपना रुख भारत की ओर मोड़ लिया है. इससे साल 2025 के आंकड़े बताते हैं कि इन कंपनियों ने भारत में अपना निवेश कई गुना बढ़ा दिया है और इस साल 32,000 से ज्यादा भारतीयों को मोटी सैलरी पर हायर किया है.

32,000 नई नौकरियां
Xpheno की रिपोर्ट के अनुसार इन दिग्गज टेक कंपनियों ने अकेले 2025 में 32,000 से ज्यादा नई नौकरियां दी हैं. साथ ही भारत में इन कंपनियों का कुल वर्कफोर्स बढ़कर 2,14,000 पहुंच गया है. यह बीते तीन सालों में कर्मचारियों की संख्या में हुई सबसे बड़ी बढ़ोत्तरी है.

Add Zee News as a Preferred Source

इन स्किल्स की है भारी मांग
भारत में भले ही ये टेक कंपनियां बड़े स्तर पर नई नौकरियां दे रही हैं लेकिन उनका ध्यान जनरलिस्ट की जगह स्पेशलाइज्ड वाले लोगों पर ज्यादा है. इस साल सबसे ज्यादा मांग इन फील्ड में देखी गई.

AI/ML Ops यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग

डाटा इंजीनियरिंग और एनालिटिक्स

क्लाउड कंप्यूटिंग

साइबर सिक्योरिटी और गवर्नेंस

टेक जगत के जानकारों का कहना है कि इन हाई-वैल्यू स्किल्स की डिमांड में 25-30% की बढ़ोतरी हुई है.

ट्रंप प्रशासन के फैसले ने बदला गेम
भारत के टेक कंपनियों में इस हायरिंग बूम के पीछे ट्रंप प्रशासन का वीजा नियमों में सख्ती है. अमेरिकी सरकार ने नए वीजा आवेदनों पर 100,000 डॉलर की फीसल लगा दी है और लॉटरी सिस्टम में ज्यादा सैलरी पाने वाले स्किल्ड प्रोफेशनल्स को वरीयता दी जा रही है. ऐसे में कंपनियां अमेरिका में महंगे टैलेंट को ले जाने के बजाय भारत में ही अपनी पॉवर बढ़ाना बेहतर समझ रही हैं.

अरबों डॉलर का निवेश और नए कैंपस सिर्फ नौकरियां ही नहीं के साथ ही निवेश के मामले में भी यह साल कमाल का रहा है.

इस साल Google ने विशाखापत्तनम में AI हब के लिए 15 बिलियन डॉलर का निवेश किया है.

क्लाउड और AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए Microsoft ने 17.5 बिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता.

क्विक कॉमर्स और क्लाउड के लिए Amazon ने 35 बिलियन डॉलर का निवेश किया है.

बेंगलुरु, हैदराबाद और नोएा में Apple & Meta ने नई ऑफिस लंबी लीज पर खोला है.

ये भी पढे़ंः AI के आगे बेबस हुई दुनिया की सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी! ऑनलाइन परीक्षाओं पर लगाया बैन

क्या 2026 में भी जारी रहेगी यह रफ्तार?
अब भारतीयों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या टेक जगत में नौकरियों की यही रफ्तार साल 2026 में भी जारी रहेगी? इस सवाल के जवाब में टेक जगत के जानकारों का मानना है कि 2026 में भी टेक कंपनियों की हायरिंग 16-20% की दर से बढ़ सकती है. कंपनियां अब ऑनसाइट यानी विदेश जाकर काम करना कम कर रही हैं और भारत को ही ग्लोबल प्रोडक्ट्स के मुख्य केंद्र के रूप में विकसित कर रही हैं.

ये भी पढे़ंः 2026 आने से पहले Silicon Valley छोड़ देंगे ये 2 अरबपति! पीछे की वजह है Wealth Tax

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Trump H-1B policyGoogle Meta Microsoft jobs India

Trending news

80 साल के बुजुर्ग ने 12 लाख खर्च कर अपनी कब्र क्यों खुदवाई? रोज आकर देखते हैं
Hyderabad News
80 साल के बुजुर्ग ने 12 लाख खर्च कर अपनी कब्र क्यों खुदवाई? रोज आकर देखते हैं
NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित
Ajit Pawar
NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित
नेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले पीएम जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान
Narendra Modi news
नेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले पीएम जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान
26 साल पुरानी वो भयावह घटना, जो आज भी झकझोर देती है दिल; 7 दिन तक था खतरनाक खेल
IC814 Hijack
26 साल पुरानी वो भयावह घटना, जो आज भी झकझोर देती है दिल; 7 दिन तक था खतरनाक खेल
31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार
#WeatherUpdate
31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार
विदेश से कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश, आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
hindi Jammu and Kashmir news
विदेश से कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश, आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
नए साल का संकेत, भारत अब सनातनी देश, पब से ज्यादा मंदिर जा रहे जेन Z
DNA
नए साल का संकेत, भारत अब सनातनी देश, पब से ज्यादा मंदिर जा रहे जेन Z
घुसपैठिये भागते ही ममता अब महाकाल के सहारे, चुनाव से पहले क्यों जागा हिंदू प्रेम?
DNA
घुसपैठिये भागते ही ममता अब महाकाल के सहारे, चुनाव से पहले क्यों जागा हिंदू प्रेम?
काम्या कार्तिकेयन ने रचा कीर्तिमान, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी
Kaamya Karthikeyan
काम्या कार्तिकेयन ने रचा कीर्तिमान, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी
'नेक काटना हम जानते हैं...' इस मंत्री ने बंद कर दी बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की बोलती
Temjen Imna Along
'नेक काटना हम जानते हैं...' इस मंत्री ने बंद कर दी बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की बोलती