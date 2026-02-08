बदल गया लुक, बढ़ गई कीमत! ट्रंप के T1 फोन ने लॉन्च से पहले ही बदला 'चोला', मेड इन अमेरिका का टैग भी गायब!

Trump Mobile T1: स्मार्टफोन की दुनिया में लंबे समय से चर्चा का विषय बना अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पहला स्मार्टफोन T1 अब लॉन्चिंग के करीब है. लेकिन लॉन्च से ठीक पहले ट्रंप के स्मार्टफोन T1 को लेकर एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है. ट्रंप ने मेड इन अमेरिका को बढ़ावा देने के लिए T1 फोन लाने की बात किए थे, लेकिन अब खुद कंपनी के बड़े अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि भारी उम्मीदों के बाद यह फोन पूरी तरह मेड इन अमेरिका नहीं होगा.

डिजाइन में हुए बड़े बदलावों और लॉन्चिंग की डेट बार बार बदलने के बाद अब यह साफ हो गया है कि फोन को विदेशी मार्केट में तैयार किया जा रहा है.अमेरिका में सिर्फ इसकी मामूली असेंबली होगी. इस खुलासे ने उन समर्थकों के बीच नई बहस शुरू कर दी है जो इसे पूरी तरह अमेरिकी प्रोडक्ट मानकर चल रहे थे. आखिर निर्माण को लेकर कंपनी की क्या मजबूरी रही और नए अपडेट के साथ यह फोन कितना बदल गया है? आइए जानते हैं विस्तार से...

अब कब होगा लॉन्च

ट्रंप मोबाइल का पहला स्मार्टफोन T1 का एक छोटा सा ही हिस्सा फ्लोरिडा में असेंबल किया जाएगा. द वर्ज की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के सीनियर अधिकारियों, डॉन हेंड्रिक्सन और एरिक थॉमस ने बताया कि T1 फोन मार्च के आखिरी तक लॉन्च हो सकता है. बता दें कि यह फोन पहले पिछले साल अगस्त-सितंबर में ही लॉन्च होने वाला था लेकिन डिजाइन में हुए बदलाव के कारण इसकी लॉन्चिंग में देरी हुई है.

नए डिजाइन और दमदार स्पेसिफिकेशन के साथ वापसी रेडिफाइन होने के बाद अब T1 फोन में कई बड़े बदलाव किए गए हैं:

डिस्प्ले

पहले इस फोन को 6.25-इंच स्क्रीन के साथ लाने की प्लानिंग थी लेकिन अब इसमें 6.8-इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलेगा.

प्रोसेसर

फोन में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7-सीरीज प्रोसेसर मिलेगा.

स्टोरेज

T-1 में 512GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी जिसे माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए 1TB तक बढ़ाया जा सकेगा.

बढ़ गई कीमत

सिर्फ डिजाइन में ही नहीं बल्कि इस फोन की कीमत में भी इजाफा हुआ है. हालांकि राहत की बात यह है कि शुरुआती खरीदारों के लिए राहत की बात यह है कि जिन्होंने 100 डॉलर देकर प्री-ऑर्डर किया था उन्हें यह फोन 499 डॉलर में ही मिलेगा. लेकिन नए खरीदारों के लिए इसकी कीमत ज्यादा होगी. कंपनी ने अभी सटीक दाम नहीं बताए हैं लेकिन इतना जरूर कहा है कि यह 1,000 डॉलर से कम होगी.

क्यों नहीं है मेड इन अमेरिका?

अमेरिकी नियमों (FTC) के मुताबिक किसी प्रोडक्ट को मेड इन अमेरिका का टैग तभी मिलता है जब उसके लगभग सभी पुर्जे अमेरिका में बने हों. स्मार्टफोन इंडस्ट्री में ऐसा करना लगभग नामुमकिन है. कंपनी के अनुसार फोन का निर्माण एक पसंदीदा देश (Favored Nation) में किया जा रहा है और मियामी में केवल इसके 10 पुर्जों को असेंबल किया जाएगा.

