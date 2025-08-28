मेलानिया ट्रंप का खुला चैलेंज....ये काम कर के दिखाओ और 8.78 लाख ले जाओ
Advertisement
trendingNow12899703
Hindi Newsटेक

मेलानिया ट्रंप का खुला चैलेंज....ये काम कर के दिखाओ और 8.78 लाख ले जाओ

अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने एक चैलेंज शुरू किया है. जिसमें हिस्सा लेने वाले को न केवल अपनी टेक्नोलॉजी और क्रिएटिव स्किल्स दिखाने का मौका मिलेगा, बल्कि जीतने वाले को लाखों रुपये तक का पुरस्कार भी मिलेगा. आइए जानते हैं क्या है यह अनोखा चैलेंज

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 28, 2025, 12:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मेलानिया ट्रंप का खुला चैलेंज....ये काम कर के दिखाओ और 8.78 लाख ले जाओ

America AI Challange: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप ने एक अनोखा AI चैलेंज शुरू किया है. जिसमें भाग लेने वालों को बड़ा गिफ्ट जीतने का मौका मिल रहा है. यह एक सरकारी कंपीटीशन होगा, जिसमें अमेरिका के किंडरगार्टन से लेकर 12वीं क्लास तक के छात्र हिस्सा ले सकते हैं. इस कंपीटीशन को जीतने वाले को 8.78 लाख रुपये तक का पुरस्कार मिलेगा.  यह AI चैलेंज राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकारी आदेश के बाद शुरू हुआ है, इसका उद्देश्य अमेरिका में AI एजुकेशन को बढ़ावा देना है. आइए अब जानते हैं क्या है ये AI चैलेंज?

जानिए क्या है AI चैलेंज  
अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने जो AI चैलेंज शुरू किया है, उसमें छात्रों की टीमों को भाग लेना होगा. हर टीम को एक मेंटर के साथ काम करना होगा और उन्हें AI टूल्स का यूज करके एक ऐसा ऐप, वेबसाइट या डिवाइस बनाना है जो समाज की किसी समस्या को हल कर सके. यह किसी एक समस्या पर फोकस कर सकता है या कई समस्याओं को समाधान भी देने वाला भी हो सकता है. इसके लिए प्रोजेक्ट जमा करने की लास्ट डेट दिसंबर की आखिरी तारीख है.

ये भी पढ़ेंः जिस जॉब को पाने के लिए तरस जाते हैं लोग, भारत के 'सुपरइंटेलिजेंस' ऋषभ अग्रवाल ने 5 महीने में ही छोड़ी नौकरी, मार्क जुकरबर्ग भी हैरान!
 
क्या मिलेगा जीतने वाले को
AI चैलेंज में जीतने वाली टीमों को खास इनाम मिलेगा.  इस कंपीटीशन में हिस्सा लेने वाली सभी टीम को प्रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिलेगा. अलग-अलग स्तर पर पुरस्कार अलग होंगे. राज्य स्तर के विजेताओं को प्रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट के साथ क्लाउड क्रेडिट्स और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस मिलेगा. क्षेत्रीय स्तर के विजेताओं को ये सभी फायदे मिलेंगे और उन्हें वाशिंगटन डीसी में तीन दिन के प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिलेगा, जहां उनके प्रोजेक्ट्स को व्हाइट हाउस में दिखाया जाएगा. राष्ट्रीय स्तर के विजेताओं को प्रेसिडेंशियल अवार्ड सर्टिफिकेट, क्लाउड क्रेडिट्स और 10,000 डॉलर का इनाम मिलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

AI पर ट्रंप का है इस बार विशेष फोकस
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने इस कार्यकाल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्टिव हैं. इस साल उन्होंने AI से जुड़ा एक राष्ट्रीय एक्शन प्लान जारी किया, जिसका मकसद AI के नियमों को सरल बनाना, नई तकनीकी खोजों को प्रोत्साहित करना और अमेरिका को वैश्विक स्तर पर AI का नेतृत्वकर्ता बनाना है. जुलाई में एक समिट में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका AI के क्षेत्र में वैश्विक प्रभुत्व हासिल करने के लिए हर संभव कदम उठाएगा. इस दिशा में उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप भी सक्रिय हैं. उन्होंने टेक इट डाउन एक्ट को समर्थन दिया, जिसका उद्देश्य AI द्वारा बनाई गई डीपफेक को रोकना है.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Melania TrumpAI ChallengeAI EDUCATION

Trending news

Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
Ganesh Idol
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
RSS chief Mohan Bhagwat
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: घुसपैठ की कोशिश नाकाम: गुरेज सेक्टर में दो आतंकी ढेर
breaking news live updates
Aaj Ki Taza Khabar Live: घुसपैठ की कोशिश नाकाम: गुरेज सेक्टर में दो आतंकी ढेर
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
Mansoon
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA Analysis
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
DNA Analysis
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
DNA
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
DNA
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
विलायत खान ने क्यों नहीं लिए पद्म सम्मान? भारत में प्रदर्शन करना भी कर दिया बंद
Ustad Vilayat Khan
विलायत खान ने क्यों नहीं लिए पद्म सम्मान? भारत में प्रदर्शन करना भी कर दिया बंद
;