Hindi Newsटेक

अगली गर्मियों में बेकार हो जाएगा आपका AC! सर्दियों में भूलकर भी न करें ये काम, लगाने पड़ेंगे हजारों रुपये

जब आप पूरे सीजन के लिए AC को कवर करके छोड़ देते हैं, तो उसके अंदर नमी और हवा का संचार रुक जाता है. इससे AC की गैस, वायरिंग, और कंप्रेसर पर सीधा असर पड़ता है. नतीजा यह होता है कि गर्मियां आने पर आपको AC की सर्विस, गैस रीफिल और रिपेयरिंग पर काफी खर्च करना पड़ता है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 29, 2025, 07:35 AM IST
अक्सर लोग सर्दियों के मौसम में अपने AC को कवर करके स्टोर कर देते हैं, ताकि वह धूल-मिट्टी या ठंड से सुरक्षित रहे. लेकिन यही आदत आपके AC को खराब कर सकती है. AC टेक्नीशियन का कहना है कि “AC को कवर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह उसे नुकसान पहुंचा सकता है.” वह बताते हैं कि जब आप पूरे सीजन के लिए AC को कवर करके छोड़ देते हैं, तो उसके अंदर नमी और हवा का संचार रुक जाता है. इससे AC की गैस, वायरिंग, और कंप्रेसर पर सीधा असर पड़ता है. नतीजा यह होता है कि गर्मियां आने पर आपको AC की सर्विस, गैस रीफिल और रिपेयरिंग पर काफी खर्च करना पड़ता है.

गैस लीक होने का बड़ा कारण– कवर किया हुआ AC
AC टेक्नीशियन के मुताबिक, AC को कवर करना गैस लीक होने की सबसे आम वजह है. जब AC लंबे समय तक बंद रहता है, तो उसके अंदर मौजूद रेफ्रिजरेंट (AC गैस) बैठ जाती है. इस गैस को एक्टिव रखने के लिए सर्दियों में भी महीने में दो बार 15–20 मिनट तक AC चलाना जरूरी है. अगर आप ऐसा नहीं करते, तो गैस निष्क्रिय हो जाती है और गर्मियों में जब आप AC को ऑन करते हैं, तो वह पहले से ही लीक हो चुकी होती है. इसलिए टेक्नीशियन सलाह देते हैं कि चाहे सर्दियां हों, AC को समय-समय पर चलाते रहें ताकि उसकी गैस एक्टिव बनी रहे.

कवर करने से चूहों से लेकर PCB तक हो सकता है नुकसान
AC को पूरी तरह से कवर करने का एक और बड़ा नुकसान यह है कि इससे चूहे और कीड़े-मकोड़े उसमें घुस सकते हैं. AC टेक्नीशियन के अनुसार, सर्दियों में जब मौसम ठंडा होता है, तो ये छोटे जीव गर्म और अंधेरी जगह की तलाश में रहते हैं, और कवर किया हुआ AC उन्हें इसके लिए एकदम सही जगह लगती है.

कई बार ये चूहे AC के अंदर की वायरिंग काट देते हैं या PCB बोर्ड तक नुकसान पहुंचा देते हैं. PCB खराब होने की स्थिति में रिपेयरिंग का खर्च इतना बढ़ सकता है कि कई बार वह AC की कीमत से भी ज्यादा हो जाता है. इसीलिए सर्दियों में भी AC को समय-समय पर ऑन कर लेना बेहतर रहता है, ताकि किसी भी तरह के कीड़े या चूहे उसमें ठहर न पाएं.

कंप्रेसर के फेल होने का खतरा
AC के कंप्रेसर के अंदर ऑयल और पिस्टन जैसी मशीनरी होती है जो रेफ्रिजरेंट को पूरे सिस्टम में फ्लो करने में मदद करती है. जब आप महीनों तक AC को बंद रख देते हैं, तो कंप्रेसर का ऑयल गाढ़ा हो जाता है या सूख जाता है. AC टेक्नीशियन बताते हैं कि “गर्मियों में जब ऐसे AC को दोबारा चलाया जाता है, तो कंप्रेसर पर अचानक लोड पड़ता है और कई बार वह पूरी तरह फेल हो जाता है.” उनके अनुभव में, गर्मियों में जिन AC की सर्विस होती है, उनमें सबसे आम समस्या कंप्रेसर फुंक जाने की ही होती है.

क्या बिना कवर किए AC गंदा हो जाएगा?
कई लोग सोचते हैं कि अगर AC को बिना कवर किए छोड़ दिया, तो वह पूरी तरह गंदा और बेकार हो जाएगा. लेकिन टेक्नीशियन AC टेक्नीशियन का कहना है — “AC गंदा तब होता है जब वह चलता है.” जब AC चल रहा होता है, तो उसके अंदर बर्फ जमती और पिघलती रहती है, जिससे हवा और धूल के कण अंदर जमा हो जाते हैं. अगर आप सर्दियों से पहले या गर्मियों की शुरुआत में AC की सर्विस करवा लेते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उसे कवर किया था या नहीं.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

