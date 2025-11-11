सर्दियों में AC को खुला छोड़ना चाहिए या नहीं? याद रखें ये 6 बातें, नहीं तो अगली गर्मी खूब पछताएंगे

सर्दियां शुरू होते ही ज़्यादातर लोग यह सोचकर एयर कंडीशनर को बंद कर देते हैं कि अब इसकी जरूरत अगले साल गर्मियों में ही पड़ेगी. लेकिन सिर्फ AC बंद कर देना काफी नहीं होता. अगर इसे सही तरीके से बंद और मेंटेन नहीं किया गया, तो अगले सीजन में यह धूल, जंग या खराबी की वजह से दिक्कत कर सकता है. पोस्ट-समर मेंटेनेंस छोड़ने से फिल्टर जाम, पार्ट्स डैमेज या एनर्जी लॉस जैसी समस्याएं हो सकती हैं. सिर्फ कुछ आसान कदम अपनाकर आप अपने AC को सर्दियों में भी सुरक्षित रख सकते हैं और महंगे रिपेयर खर्चे से बच सकते हैं.

गर्मियों की धूल और थकान हटाएं

पूरे गर्मियों के दौरान लगातार इस्तेमाल से AC के अंदर धूल और गंदगी जम जाती है. अगर सर्दियों से पहले इसकी ट्यूनिंग और सफाई नहीं की गई, तो अगले सीजन में यह कूलिंग कम कर सकता है. इसलिए, सर्दी आने से पहले एक बार विंटर ट्यून-अप ज़रूर कराएं. यह मेंटेनेंस न केवल सिस्टम को साफ करता है, बल्कि छोटी खराबियों को पहले ही पहचानने में मदद करता है ताकि अगले साल गर्मी बढ़ने पर आपको अचानक से रिपेयर की जरूरत न पड़े. सर्दियों में सर्विस कराने का एक और फायदा यह है कि इस समय टेक्नीशियंस आसानी से उपलब्ध रहते हैं, जिससे रिपेयर और रिप्लेसमेंट का समय बेहतर तरीके से प्लान किया जा सकता है.

1. एयर फिल्टर की सफाई या बदलना जरूरी है

सबसे पहले AC के इनडोर यूनिट से फिल्टर निकालें और उन्हें अच्छे से पानी से साफ करें. अगर फिल्टर बहुत पुराने या खराब हो गए हैं, तो उन्हें बदल दें. साफ फिल्टर से एयर फ्लो बेहतर रहता है और जब आप अगली बार AC चलाएंगे, तो हवा में धूल नहीं फैलेगी. अगर आपके घर में ज्यादा धूल रहती है, तो फिल्टर की सफाई हर महीने या कम से कम तीन महीने में एक बार करनी चाहिए.

2. आउटडोर यूनिट को साफ रखें

AC की आउटडोर यूनिट में अक्सर पत्ते, मिट्टी या छोटे कीड़े जमा हो जाते हैं. सर्दियों में इसका ध्यान रखें और यूनिट के आसपास का इलाका साफ करें. अगर संभव हो तो यूनिट को सूखे कपड़े या सॉफ्ट ब्रश से धीरे-धीरे साफ करें ताकि क्लॉगिंग या जंग लगने की समस्या न हो. साफ आउटडोर यूनिट से एयरफ्लो सही रहता है और मशीन लंबे समय तक सुरक्षित रहती है.

3. पावर सप्लाई बंद करें

अगर सर्दियों में AC का इस्तेमाल नहीं होना है, तो उसका मेन पावर स्विच ऑफ कर दें. इससे गलती से AC ऑन होने या बिजली की बर्बादी की संभावना खत्म हो जाती है. साथ ही, यूनिट का सर्किट ब्रेकर भी बंद कर दें, ताकि कोई अनचाहा पावर फ्लो न हो.

4. यूनिट को कवर करें

अगर आपका AC बाहर लगा है, तो उसे किसी सांस लेने योग्य (breathable) कवर से ढक दें. इससे धूल, नमी या कीड़े सिस्टम में नहीं घुसेंगे. ध्यान रहे कि प्लास्टिक या पूरी तरह बंद कवर का इस्तेमाल न करें, क्योंकि उसमें नमी फंसने से जंग या फफूंदी (mould) लग सकती है.

5. ड्रेन लाइन की जांच करें

AC की ड्रेन लाइन में गंदगी या अवरोध जम सकता है. इसे अच्छी तरह जांचें और साफ करें ताकि पानी का रिसाव या बदबू जैसी समस्या न हो. अगर आप सुनिश्चित नहीं हैं, तो किसी टेक्नीशियन से प्रोफेशनल क्लीनिंग करवा सकते हैं.

6. प्रोफेशनल सर्विस ज़रूर कराएं

घर पर बेसिक सफाई करने के बावजूद, सर्दियों से पहले एक बार सर्टिफाइड टेक्नीशियन से पूरी सर्विस कराना ज़रूरी है. इसमें इवैपोरेटर और कंडेंसर कॉइल की सफाई, मूविंग पार्ट्स में लुब्रिकेशन, और रेफ्रिजरेंट लेवल की जांच शामिल होती है. एक बार की सर्विस से आपका AC पूरे सीजन के लिए तैयार रहता है और उसकी उम्र भी बढ़ती है.