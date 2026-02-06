ATM से कट गए पैसे और नहीं निकला कैश? रिफंड के साथ बैंक देगा ₹100 रोज का जुर्माना, बस जान लीजिए ये डेडलाइन

Advertisement
RBI Rules for ATM Refund: ATM से पैसे निकालते समय अकाउंट से पैसा कट जाना और मशीन से कैश न निकलना एक ऐसी समस्या है जो किसी भी व्यक्ति को चिंता में डाल सकती है. ऐसी स्थिति में अक्सर लोग परेशान होने लगते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि RBI के नियम इस मामले में ग्राहकों को सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं? अगर आपका पैसा एटीएम ट्रांजैक्शन फेल होने के कारण फंसा है तो बैंक आपको पैसा तो वापस करेगा साथ में देरी होने पर आपको हर्जाना भी दे सकता है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 06, 2026, 10:34 AM IST
RBI Rules for ATM Refund:  ATM से पैसे निकालते समय कई बार टेक्निकल खराबी या फिर कैश की समस्या के कारण बैंक अकाउंट से पैसे तो कट जाते हैं लेकिन मशीन से कैश नहीं निकलता है. ऐसे मामलों में कस्टमर अक्सर घबरा जाते हैं और जल्दबाजी में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे शिकायत की प्रक्रिया और लंबी हो जाती है. अगर आपके साथ भी कभी ऐसा ही कुछ होतो घबराने या परेशान होने की बात नहीं है. बस आप कुछ जरूरी स्टेप को फॉलो कर अपना पैसा हासिल कर सकते हैं.

बैंकिंग नियमों के अनुसार अगर ATM से पैसा कटा है और नकद नहीं मिला है तो कस्टमर को बिना किसी प्रोसेस को पूरा किए ही तय समयसीमा के अंदर पूरा अमाउंट वापस मिलने का प्रावधान है. आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ATM में पैसा फंसने या कटने की स्थिति में तुरंत क्या करना चाहिए, किन गलतियों को नहीं करना चाहिए और कैसे मात्र 5 दिनों में आपका पूरा पैसा वापस मिल सकता है.

बैंकिंग नियमों की जानकारी न होने के कारण कई लोग एटीएम से पैसा कटने और कैश न मिलने के कारण परेशान होते हैं जबकि RBI के नियम ग्राहकों के पक्ष में काफी कड़े हैं. जो आपके पैसे को वापस दिलाते हैं. 

पैसे वापस पाने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इन 4 स्टेप्स को तुरंत फॉलो करें-

सबूत सेफ रखें
सबसे पहले ट्रांजैक्शन फेल होने का SMS संभाल कर रखें. साथ ही ATM की लोकेशन, डेट और सही समय भी नोट कर लें. अगर ATM से कोई फेल्ड ट्रांजैक्शन की स्लिप निकली है तो उसे भी सुरक्षित रखें.

ट्रांजेक्शन के 24 से 48 घंटों के अन्दर अपने बैंक के मोबाइल ऐप, नेट बैंकिंग या कस्टमर केयर नंबर पर शिकायत दर्ज करें. साथ ही Complaint ID भी कस्टमर केयर से लेना न भूलें.

RBI की T+5 डेडलाइन है. इसके अनुसार RBI ने नियम बनाया है कि बैंक को ट्रांजैक्शन के दिन से 5 वर्किंग डेज के भीतर पैसा वापस करना होता है.

अगर बैंक 5 दिनों के अन्दर पैसा वापस नहीं मिलता है तो आरबीआई की नियम के मुताबिक बैंक को देरी के हर दिन के लिए कस्टमर को ₹100 का हर्जाना देना होगा.

अगर बैंक न सुने तो क्या करें?
अगर शिकायत के बाद भी समाधान नहीं मिलता तो आप सीधे RBI के शिकायत प्रबंधन सिस्टम (CMS) की वेबसाइट cms.rbi.org.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

इस बात का भी रखें ध्यान
मुआवजा बैंक को खुद देना चाहिए लेकिन अगर न मिले तो आप बैंक से इसकी मांग कर सकते हैं. ATM मशीन चाहे किसी भी बैंक की हो रिफंड की जिम्मेदारी आपके होम बैंक की ही होती है.

