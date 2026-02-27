'तैयार हो जाइए, नौकरियां खाने आ गया है AI' दुनिया के सबसे बड़े बैंकर की चेतावनी, बताया कैसे चुपचाप जाएंगी JOBS

अमेरिका के सबसे बड़े बैंक JPMorgan Chase के CEO Jamie Dimon ने बिजनेस और सरकारों को चेतावनी दी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आने वाले जॉब डिसरप्शन के लिए अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. Fortune की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के एक इवेंट में बोलते हुए डिमन ने कहा कि समाज को तब तक इंतजार नहीं करना चाहिए जब तक बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म न हो जाएं. उन्होंने साफ कहा, “मैं यह नहीं कह रहा कि यह जरूर समस्या बनेगी, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हमें अभी से सोचना चाहिए कि क्या कदम उठाए जाएंगे.” उनका इशारा साफ था- AI को नजरअंदाज करने के बजाय उसके असर के लिए पहले से प्लान बनाना जरूरी है.

JPMorgan में AI का बढ़ता इस्तेमाल

Jamie Dimon ने यह भी बताया कि उनका बैंक AI को पूरी तरह अपना चुका है. JPMorgan ने एक बड़ा लार्ज लैंग्वेज मॉडल तैनात किया है, जिसका इस्तेमाल हर हफ्ते करीब 1.5 लाख कर्मचारी करते हैं. यानी बैंक के रोजमर्रा के कामकाज में AI गहराई से शामिल हो चुका है. हालांकि उन्होंने यह भी माना कि AI से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आने वाले पांच साल में बैंक को कम कर्मचारियों की जरूरत पड़े. यानी टेक्नोलॉजी से काम तेज और सस्ता होगा, लेकिन कुछ भूमिकाएं खत्म भी हो सकती हैं.

नौकरी गई तो क्या होगा? Redeployment प्लान तैयार

डिमन ने खुलकर स्वीकार किया कि बैंक में AI की वजह से कुछ कर्मचारियों की भूमिका खत्म हुई है. लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे कर्मचारियों को दूसरी भूमिकाओं में शिफ्ट किया गया है. उन्होंने कहा, “हमने AI के कारण लोगों को हटाया है, लेकिन उन्हें दूसरी नौकरियां ऑफर की हैं. वे अच्छी तरह प्रशिक्षित और बेहद टैलेंटेड होते हैं.” बैंक ने बड़े स्तर पर “री-डिप्लॉयमेंट” यानी कर्मचारियों को नई भूमिकाओं में एडजस्ट करने की योजना तैयार की है, ताकि कोई भी अचानक बेरोजगार न रह जाए. उनका कहना है कि अगर AI के कारण नौकरी का नुकसान बहुत तेजी से हुआ, तो समाज को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ऑटोनॉमस ट्रक का उदाहरण

डिमन ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि अगर अचानक 20 लाख अमेरिकी ट्रक ड्राइवरों को ऑटोनॉमस वाहनों से बदल दिया जाए, तो इससे लागत बचेगी और सड़क हादसे भी कम हो सकते हैं. लेकिन इतने लोगों की आजीविका पर असर पड़ेगा. उनका सवाल था- क्या समाज के तौर पर हम ऐसी स्थिति के लिए तैयार हैं? उन्होंने खुद ही जवाब दिया, “मुझे नहीं लगता.” उनका मानना है कि AI को धीरे-धीरे लागू किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को खुद को नए स्किल्स के साथ ढालने का समय मिल सके.

Davos में भी उठाई थी आवाज

पिछले महीने Davos में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भी डिमन ने सुझाव दिया था कि अगर जरूरत पड़े तो सरकारें बड़े पैमाने पर AI छंटनी पर अस्थायी रोक लगाने पर विचार कर सकती हैं. उन्होंने लोकल सरकारों से री-स्किलिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम को बढ़ावा देने की भी अपील की. उनका मानना है कि टेक्नोलॉजी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसके असर को संतुलित जरूर किया जा सकता है.

AI बदलेगा बिजनेस की दुनिया

चेतावनी के बावजूद Jamie Dimon ने यह साफ किया कि AI बिजनेस की दुनिया में क्रांति लाने वाला है. JPMorgan पहले ही अपने ऑपरेशंस में AI को गहराई से शामिल कर चुका है और टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर आगे रहना चाहता है. उन्होंने कहा, “टेक्नोलॉजी ही सब कुछ बदलती है.” उनके इस बयान में AI के अवसर और खतरे—दोनों छिपे हैं. साफ है कि आने वाले सालों में AI से काम करने का तरीका बदलेगा, लेकिन असली चुनौती यह होगी कि समाज इस बदलाव को कितनी समझदारी से संभालता है.