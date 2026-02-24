Advertisement
trendingNow13120529
Hindi Newsटेकआ गई 4.5 मिनट में 80% चार्ज होने वाली बैटरी! चार्जिंग स्टेशन पर बोर होने का टाइम खत्म, Scam बोलने वाली की हुई बोलती बंद

आ गई 4.5 मिनट में 80% चार्ज होने वाली बैटरी! चार्जिंग स्टेशन पर बोर होने का टाइम खत्म, Scam बोलने वाली की हुई बोलती बंद

फिनलैंड के स्टार्टअप Donut Lab ने 'स्कैम' के आरोपों को झुठलाते हुए साबित कर दिया है कि उनकी सॉलिड-स्टेट बैटरी महज 4.5 मिनट में 80% चार्ज हो सकती है. स्वतंत्र लैब टेस्ट में यह बैटरी बिना किसी बाहरी कूलिंग के भी सुरक्षित और सुपरफास्ट पाई गई है, जो इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया को पूरी तरह बदल सकती है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 24, 2026, 08:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आ गई 4.5 मिनट में 80% चार्ज होने वाली बैटरी! चार्जिंग स्टेशन पर बोर होने का टाइम खत्म, Scam बोलने वाली की हुई बोलती बंद

फिनलैंड की स्टार्टअप कंपनी Donut Lab पिछले कुछ हफ्तों से चर्चा में थी. कंपनी ने दावा किया था कि उसने ऐसी सॉलिड-स्टेट बैटरी बनाई है जो कुछ ही मिनटों में चार्ज हो सकती है. लेकिन बैटरी इंडस्ट्री के कई एक्सपर्ट्स ने इसे “स्कैम” तक कह दिया. अब कंपनी ने इन आरोपों का जवाब देने के लिए स्वतंत्र टेस्ट के नतीजे जारी किए हैं. Donut Lab ने अपनी बैटरी की जांच के लिए VTT Technical Research Centre of Finland को चुना. यह एक प्रतिष्ठित रिसर्च संस्थान है, जिसने बैटरी की चार्जिंग स्पीड और तापमान व्यवहार की स्वतंत्र रूप से जांच की. कंपनी का कहना है कि इन टेस्ट्स ने उसके दावों को सही साबित किया है.

सबसे कठिन हालात में हुआ टेस्ट
VTT ने बैटरी को ऐसे हालात में टेस्ट किया जिन्हें इंजीनियर “वर्स्ट-केस सीनारियो” कहते हैं. यानी बैटरी पर सबसे ज्यादा दबाव डालकर उसकी परफॉर्मेंस जांची गई. टेस्ट के दौरान किसी एक्टिव टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया गया. बैटरी को हाई चार्जिंग रेट पर गर्म होने दिया गया. परफॉर्मेंस मापने के लिए C-रेट स्केल का उपयोग किया गया. 1C का मतलब है कि बैटरी एक घंटे में खाली से फुल चार्ज हो जाए. 5C का मतलब लगभग 12 मिनट में फुल चार्ज और 11C का मतलब करीब 5 से 6 मिनट में चार्जिंग है. पहले सेटअप में बैटरी को दो हल्के दबाव वाले एल्युमिनियम कूलिंग प्लेट्स के बीच रखा गया. दूसरे सेटअप में सिर्फ नीचे एक कूलिंग प्लेट का इस्तेमाल हुआ. सबसे पहले 1C पर डिस्चार्ज टेस्ट किया गया और उसके बाद 5C और 11C पर फास्ट चार्जिंग टेस्ट की गई.

5C पर दमदार प्रदर्शन
5C रेट पर बैटरी ने लगभग 9.5 मिनट में 80% चार्ज हासिल कर लिया और 12 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय में 100% चार्ज हो गई. खास बात यह रही कि डिस्चार्ज के बाद बैटरी ने अपनी पूरी स्टोर्ड एनर्जी बरकरार रखी. ये रिजल्ट कंपनी के पहले किए गए 5 मिनट चार्जिंग दावे के काफी करीब माने जा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

4.5 मिनट में 80% चार्ज
इसके बाद Donut Lab ने बैटरी को और भी ज्यादा चार्जिंग रेट यानी 11C पर टेस्ट किया. इस स्पीड पर बैटरी सिर्फ 4.5 मिनट में 80% तक चार्ज हो गई और लगभग 7 मिनट में फुल चार्ज हो गई. जब इतनी तेज चार्जिंग के बाद बैटरी को डिस्चार्ज किया गया, तो उसने 98.4% से 99.6% तक ऊर्जा बरकरार रखी. इसका मतलब है कि बैटरी हाई पावर इनपुट को बिना बड़े नुकसान के संभाल सकती है.

 

 

बिना भारी कूलिंग सिस्टम के काम

आजकल कई सॉलिड-स्टेट बैटरी कॉन्सेप्ट्स लैब में तो अच्छे दिखते हैं, लेकिन उन्हें काम करने के लिए भारी कूलिंग सिस्टम या ज्यादा दबाव की जरूरत होती है. Donut Lab की बैटरी ने इन टेस्ट्स के दौरान न तो एक्टिव कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया और न ही ज्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ी. कंपनी के CTO Ville Piippo के मुताबिक, बैटरी का सिंपल डिजाइन ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है. इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी पैक की जटिलता कम हो सकती है. पारंपरिक लिथियम-आयन बैटरियों को अक्सर जटिल कूलिंग और स्ट्रक्चरल सपोर्ट की जरूरत होती है, जिससे वजन और लागत दोनों बढ़ते हैं.

क्या बदलेगी EV इंडस्ट्री?
हालांकि यह टेस्ट सिर्फ एक सिंगल सेल पर किया गया है और पूरे बैटरी पैक पर नहीं, लेकिन ये नतीजे संकेत देते हैं कि टेक्नोलॉजी को बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. सॉलिड-स्टेट बैटरियों को बड़े पैमाने पर अपनाने में अभी कई साल लग सकते हैं, लेकिन इस स्वतंत्र जांच ने इंडस्ट्री में नई बहस छेड़ दी है. खासकर उन ऑटोमेकर्स के लिए, जो अमेरिका जैसे बाजारों में तेज चार्जिंग और ज्यादा एनर्जी डेंसिटी की तलाश में हैं, यह टेक्नोलॉजी गेमचेंजर साबित हो सकती है. Donut Lab के लिए यह रिपोर्ट सिर्फ एक टेस्ट रिजल्ट नहीं, बल्कि भरोसा जीतने की बड़ी कोशिश है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

Solid state battery4.5 minute charging battery

Trending news

जिसे आप गंदा कह रहे, वही तो...केरल स्टोरी-2 को प्रॉपगेंडा कहने से पहले तारा को सुनिए
kerala story controversy
जिसे आप गंदा कह रहे, वही तो...केरल स्टोरी-2 को प्रॉपगेंडा कहने से पहले तारा को सुनिए
क्या होता है MiD गैलेंट्री अवार्ड? सेना के कुछ खास 'योद्धाओं' को है मिलता ये सम्मान
DNA
क्या होता है MiD गैलेंट्री अवार्ड? सेना के कुछ खास 'योद्धाओं' को है मिलता ये सम्मान
खेलो इंडिया गेम्स पर क्लाइमेट चेंज का खतरा, Winter Games को लेकर बढ़ाई चिंता
gulmarg news
खेलो इंडिया गेम्स पर क्लाइमेट चेंज का खतरा, Winter Games को लेकर बढ़ाई चिंता
क्या पंजाब में बड़ी साजिश रच रहा मुनीर 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' ने बढ़ाई टेंशन
DNA
क्या पंजाब में बड़ी साजिश रच रहा मुनीर 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' ने बढ़ाई टेंशन
फेस्टिव सीजन में महंगे हवाई किराए पर SC ने जताई चिंता, केंद्र सरकार से मांगा जवाब
air fare
फेस्टिव सीजन में महंगे हवाई किराए पर SC ने जताई चिंता, केंद्र सरकार से मांगा जवाब
पसमांदा के लिए हुई आरक्षण की मांग, याचिका पर SC ने क्या कहा? अब पेश करने ये आंकड़े
Pasmanda Muslim
पसमांदा के लिए हुई आरक्षण की मांग, याचिका पर SC ने क्या कहा? अब पेश करने ये आंकड़े
राह चलते कुत्ते ने काटा तो रेबीज के डर से शख्स ने कर ली आत्महत्या, लगाई फांसी
dog bite
राह चलते कुत्ते ने काटा तो रेबीज के डर से शख्स ने कर ली आत्महत्या, लगाई फांसी
कांग्रेसियों को नंगा बताने पर भड़के राहुल? वीडियो जारी कर PM को घेरा; लगाया आरोप
National News
कांग्रेसियों को नंगा बताने पर भड़के राहुल? वीडियो जारी कर PM को घेरा; लगाया आरोप
नौसेना में जल्द शामिल होगी INS अरिदमन, अरिहंत और अरिघात से भी है ज्यादा घातक
INS Aridhaman
नौसेना में जल्द शामिल होगी INS अरिदमन, अरिहंत और अरिघात से भी है ज्यादा घातक
'डेटा नहीं करेंगे शेयर', व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- मानेंगे सभी शर्तें
Supreme Court
'डेटा नहीं करेंगे शेयर', व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- मानेंगे सभी शर्तें