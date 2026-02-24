आ गई 4.5 मिनट में 80% चार्ज होने वाली बैटरी! चार्जिंग स्टेशन पर बोर होने का टाइम खत्म, Scam बोलने वाली की हुई बोलती बंद

फिनलैंड की स्टार्टअप कंपनी Donut Lab पिछले कुछ हफ्तों से चर्चा में थी. कंपनी ने दावा किया था कि उसने ऐसी सॉलिड-स्टेट बैटरी बनाई है जो कुछ ही मिनटों में चार्ज हो सकती है. लेकिन बैटरी इंडस्ट्री के कई एक्सपर्ट्स ने इसे “स्कैम” तक कह दिया. अब कंपनी ने इन आरोपों का जवाब देने के लिए स्वतंत्र टेस्ट के नतीजे जारी किए हैं. Donut Lab ने अपनी बैटरी की जांच के लिए VTT Technical Research Centre of Finland को चुना. यह एक प्रतिष्ठित रिसर्च संस्थान है, जिसने बैटरी की चार्जिंग स्पीड और तापमान व्यवहार की स्वतंत्र रूप से जांच की. कंपनी का कहना है कि इन टेस्ट्स ने उसके दावों को सही साबित किया है.

सबसे कठिन हालात में हुआ टेस्ट

VTT ने बैटरी को ऐसे हालात में टेस्ट किया जिन्हें इंजीनियर “वर्स्ट-केस सीनारियो” कहते हैं. यानी बैटरी पर सबसे ज्यादा दबाव डालकर उसकी परफॉर्मेंस जांची गई. टेस्ट के दौरान किसी एक्टिव टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया गया. बैटरी को हाई चार्जिंग रेट पर गर्म होने दिया गया. परफॉर्मेंस मापने के लिए C-रेट स्केल का उपयोग किया गया. 1C का मतलब है कि बैटरी एक घंटे में खाली से फुल चार्ज हो जाए. 5C का मतलब लगभग 12 मिनट में फुल चार्ज और 11C का मतलब करीब 5 से 6 मिनट में चार्जिंग है. पहले सेटअप में बैटरी को दो हल्के दबाव वाले एल्युमिनियम कूलिंग प्लेट्स के बीच रखा गया. दूसरे सेटअप में सिर्फ नीचे एक कूलिंग प्लेट का इस्तेमाल हुआ. सबसे पहले 1C पर डिस्चार्ज टेस्ट किया गया और उसके बाद 5C और 11C पर फास्ट चार्जिंग टेस्ट की गई.

5C पर दमदार प्रदर्शन

5C रेट पर बैटरी ने लगभग 9.5 मिनट में 80% चार्ज हासिल कर लिया और 12 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय में 100% चार्ज हो गई. खास बात यह रही कि डिस्चार्ज के बाद बैटरी ने अपनी पूरी स्टोर्ड एनर्जी बरकरार रखी. ये रिजल्ट कंपनी के पहले किए गए 5 मिनट चार्जिंग दावे के काफी करीब माने जा रहे हैं.

4.5 मिनट में 80% चार्ज

इसके बाद Donut Lab ने बैटरी को और भी ज्यादा चार्जिंग रेट यानी 11C पर टेस्ट किया. इस स्पीड पर बैटरी सिर्फ 4.5 मिनट में 80% तक चार्ज हो गई और लगभग 7 मिनट में फुल चार्ज हो गई. जब इतनी तेज चार्जिंग के बाद बैटरी को डिस्चार्ज किया गया, तो उसने 98.4% से 99.6% तक ऊर्जा बरकरार रखी. इसका मतलब है कि बैटरी हाई पावर इनपुट को बिना बड़े नुकसान के संभाल सकती है.

बिना भारी कूलिंग सिस्टम के काम

आजकल कई सॉलिड-स्टेट बैटरी कॉन्सेप्ट्स लैब में तो अच्छे दिखते हैं, लेकिन उन्हें काम करने के लिए भारी कूलिंग सिस्टम या ज्यादा दबाव की जरूरत होती है. Donut Lab की बैटरी ने इन टेस्ट्स के दौरान न तो एक्टिव कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया और न ही ज्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ी. कंपनी के CTO Ville Piippo के मुताबिक, बैटरी का सिंपल डिजाइन ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है. इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी पैक की जटिलता कम हो सकती है. पारंपरिक लिथियम-आयन बैटरियों को अक्सर जटिल कूलिंग और स्ट्रक्चरल सपोर्ट की जरूरत होती है, जिससे वजन और लागत दोनों बढ़ते हैं.

क्या बदलेगी EV इंडस्ट्री?

हालांकि यह टेस्ट सिर्फ एक सिंगल सेल पर किया गया है और पूरे बैटरी पैक पर नहीं, लेकिन ये नतीजे संकेत देते हैं कि टेक्नोलॉजी को बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. सॉलिड-स्टेट बैटरियों को बड़े पैमाने पर अपनाने में अभी कई साल लग सकते हैं, लेकिन इस स्वतंत्र जांच ने इंडस्ट्री में नई बहस छेड़ दी है. खासकर उन ऑटोमेकर्स के लिए, जो अमेरिका जैसे बाजारों में तेज चार्जिंग और ज्यादा एनर्जी डेंसिटी की तलाश में हैं, यह टेक्नोलॉजी गेमचेंजर साबित हो सकती है. Donut Lab के लिए यह रिपोर्ट सिर्फ एक टेस्ट रिजल्ट नहीं, बल्कि भरोसा जीतने की बड़ी कोशिश है.